Die Auszeichnung basiert auf 134 verifizierten Kundenbewertungen mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5,0 Punkten, wobei 93 der Rezensenten bereit sind, die Tanium Autonomous IT Platform weiterzuempfehlen

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich Autonomous IT, gab heute bekannt, dass laut der 2026 Gartner Peer Insights-Umfrage "Voice of the Customer for Endpoint Management Tools" 93 seiner Kunden die Tanium Autonomous IT-Plattform weiterempfehlen. Tanium erhielt zudem eine Gesamtbewertung von 4,6 von 5,0, basierend auf 134 verifizierten Bewertungen (Stand: 30. April 2026), sowie die Auszeichnung "Customers' Choice".

"IT- und Sicherheitsverantwortliche stehen vor der Herausforderung, KI-Bedrohungen entgegenzuwirken, die sich mit maschineller Geschwindigkeit ausbreiten. Dabei müssen sie in Sekundenschnelle reagieren, obwohl die Sicherheitsteams oftmals verkleinert werden", sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. "Unserer Ansicht nach spiegeln die Rückmeldungen unserer Kunden auf Gartner Peer Insights wider, dass die Betreiber genau diese Ergebnisse dank Tanium erzielen: Transparenz in Echtzeit, deutlich schnellere Patch- und Reaktionszeiten, autonome Ausführung sowie die Möglichkeit, alle ihre Endgeräte über eine einzige Plattform zu steuern. Diese Anerkennung bestätigt, dass Tanium die richtige Plattform ist, um Unternehmen bei den Herausforderungen der heutigen Zeit zu unterstützen. Wir werden weiterhin innovative Lösungen entwickeln, damit sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus sind, ohne Personal oder Komplexität zu erhöhen."

Die neueste Generation von KI-Modellen beschleunigt sowohl den Fortschritt der Cyberabwehr, als auch den der Cyberangriffe. Deshalb wurde Tanium Atlas entwickelt das autonome Betriebssystem, das den Kern der Tanium Autonomous IT Platform bildet. Tanium Atlas basiert auf der Zusammenführung von Echtzeit-Endpunktdaten mit agentenbasierter KI und autonomer Ausführung. So ermöglicht Tanium IT- und Sicherheitsverantwortlichen die Verwaltung, Absicherung und Behebung von Problemen, beliebig skalierbar ohne die für herkömmliche Ansätze typische Tool-Flut, manuelle Koordination und verzögerte Reaktionen. Die Auszeichnung "Voice of the Customer" im 2026 Gartner Peer Insights-Bericht spiegelt dies direkt wider.

Die Bewertungen von Tanium in den wichtigsten Kategorien umfassen:

4,6 von 5,0 für die Produktfunktionen

4,6 von 5,0 für die Erfahrungen bei der Bereitstellung

4,6 von 5,0 für die Erfahrungen mit dem Kundensupport

Zu den Kundenbewertungen von Tanium gehören:

"Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz und Automatisierung im Unternehmensmaßstab" Bereichsleiter im Einzelhandel

"Unsere Erfahrungen mit der Tanium Autonomous IT-Plattform waren hervorragend. Sie bietet Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle über alle Endgeräte hinweg auf Unternehmensebene und ermöglicht so eine schnellere Reaktion auf Vorfälle, eine verbesserte Sicherheitslage sowie eine höhere betriebliche Effizienz. Eine einheitliche Architektur reduziert die Vielzahl an Tools und ermöglicht proaktive IT- und Sicherheitsabläufe."

"Positive Ergebnisse dank der Sicherheitsfunktionen und des Echtzeit-Datenzugriffs von Tanium" IT-Mitarbeiter in der Gesundheits- und Biotech-Branche

"Insgesamt habe ich mit Tanium positive Erfahrungen gemacht. Die Lösung bietet eine umfassende Echtzeit-Transparenz über Endgeräte, leistungsstarke Sicherheitsfunktionen und eine effektive Verwaltung auf Unternehmensniveau."

"Echtzeit-Transparenz bei Endgeräten beschleunigt die Diagnose und Erkennung von Bedrohungen" Leiter der IT-Abteilung in der Telekommunikationsbranche

"Tanium bietet eine leistungsstarke Plattform für das Endpunktmanagement, die die Übersicht über die IT-Ressourcen, das Patch-Management und die Sicherheitsabläufe auf einer einzigen Plattform vereint."

"Optimiertes Anwendungsverwaltung, wobei die Integration als besondere Stärke hervorsticht" Ingenieur im öffentlichen Dienst

"Effizient, benutzerfreundlich und mit regelmäßig veröffentlichten Funktionsverbesserungen."

"Ich spreche viel mit Kunden darüber, wo KI im Sicherheits- und IT-Betrieb tatsächlich ihren Platz findet, und die Antwort lautet immer wieder: beim Abbau von Reibungsverlusten und der Steigerung der Effizienz in großem Maßstab", sagte Russ Slaten, Chief Customer Officer bei Tanium. "Unsere Kunden teilen ihren Kollegen mit, dass Tanium Atlas und die Tanium Autonomous IT Platform halten, was sie versprechen das spiegelt diese Auszeichnung wieder. Das ist die Bestätigung, die für uns am wichtigsten ist. Wir sind jedem Kunden dankbar, der sich die Zeit nimmt, seine Erfahrungen und sein Feedback mitzuteilen."

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen entwickelt wurde. "Voice of the Customer" umfasst Anbieter mit marktgerechten Produkten, die während des am 30. April 2026 endenden 18-monatigen Betrachtungszeitraums über mindestens 20 zulässige veröffentlichte Bewertungen (sowie mindestens 15 Bewertungen für die Kategorien "Fähigkeiten" und "Support/Lieferung") verfügen. Bewertungen von Vertriebspartnern oder Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 50 Millionen US-Dollar werden nicht berücksichtigt.

Auf dem Markt für Endpunktmanagement-Tools wurden im Betrachtungszeitraum 2.064 Bewertungen und Beurteilungen auf Gartner Peer Insights veröffentlicht.

Um mehr über die Auszeichnung von Tanium zu erfahren und Kundenbewertungen auf Gartner Peer Insights zu lesen, besuchen Sie bitte die Website.

Gartner, Voice of the Customer for Endpoint Management Tools, von einem Peer-Community-Autor, 30. Juni 2026

Gartner, Peer Insights und das "Gartner Peer Insights Customers' Choice"-Abzeichen sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Die Peer Insights von Gartner geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Erfahren Sie, wie Tanium Autonomous IT für ein unaufhaltsames Geschäft ermöglicht besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260714957530/de/

Contacts:

Medienkontakt

Tanium PR

Press@tanium.com