Windows-Entwickler Microsoft hat einen ungewöhnlichen Weg gewählt, um ein Feature des Betriebssystems zu testen. Das Unternehmen hat dafür eine Flugzeugkabine nachgebaut. Was hinter der Aktion steckt. Wenn Microsoft ein neues Feature für Windows 11 entwickelt, werden selbige meist hinter verschlossenen Türen am Computer programmiert und überarbeitet, bis sie für den Release bereit sind. Etwas anders lief es jetzt in Vorbereitung auf den Rollout von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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