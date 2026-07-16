Ein Lego-Fanprojekt hat eine neue Stufe bei seiner Verwirklichung erreicht. Das Unternehmen prüft jetzt genauer, ob ein solches Set umsetzbar wäre. Was Apple-Fans bei einem solchen Lego-Modell erwarten könnte. Lego bringt immer wieder ungewöhnlichere Bausteinsets heraus, die meist von Fans vorgeschlagen wurden. Sobald die Vorschläge 10.000 Stimmen aus der Community erhalten, werden sie von den Verantwortlichen auf ihre Machbarkeit überprüft. So haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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