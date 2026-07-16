Tech- und Halbleiterwerte geraten unter Druck. Gold kämpft um die Marke von 4.000 US-Dollar. Jan Willhöft erklärt, warum die schlechte Stimmung bei Edelmetallen zur Chance werden könnte.2026 bleibt ein Jahr der extremen Ausschläge. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum Anleger sich nicht von schnellen Markt-Narrativen treiben lassen sollten. Krieg, Geopolitik, Donald Trump, Iran, Spanien, Halbleiter, SpaceX, Gold und Silber: Überall kippt die Stimmung innerhalb weniger Tage. Besonders deutlich wird das im Technologiebereich. Der Philadelphia Semiconductor Index gab vom Hoch rund 15,7 Prozent ab. Der südkoreanische Kospi verlor sogar etwa ein Viertel seines …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,KRD020020XXX,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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