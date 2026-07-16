München (ots) -München gilt seit Jahren als einer der anspruchsvollsten Immobilienmärkte Deutschlands. Hohe Preise, veränderte Finanzierungsbedingungen und anspruchsvollere Kunden haben das Geschäft für viele Vermittler spürbar komplexer gemacht. Gleichzeitig verändert sich auch der Arbeitsmarkt: Laut Gallup Engagement Index 2025 ist nur jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland emotional stark an seinen Arbeitgeber gebunden.Für Thomas Aigner, Gründer und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere), ist genau diese Verbindung entscheidend: Wer als Immobilienmakler in München (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere) erfolgreich sein will, brauche nicht nur Marktkenntnis, sondern Strukturen, Teamgeist und eine Unternehmenskultur, die Leistung möglich macht."Es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren: außergewöhnlicher Kundenservice, ein starkes Renommee als Arbeitgeber und eine Mentalität, die auf Eigenverantwortung setzt", sagt Aigner.Ein Markt, der professioneller geworden istDie Immobilienbranche hat sich seit der Zinswende deutlich verändert. Käufer prüfen genauer, Finanzierungen dauern länger, Eigentümer erwarten belastbare Marktanalysen statt einfacher Preisversprechen. Gerade in München reicht klassische Vermittlung nach Einschätzung vieler Marktbeobachter längst nicht mehr aus.Aigner Immobilien begegnet dieser Entwicklung mit Spezialisierung und System. Das Unternehmen verweist auf 35 Jahre Erfahrung, 165 Mitarbeiter, eine eigene Schulungsakademie und ein Objektvolumen von über 550 Millionen Euro im Jahr 2025."Unsere Makler sind die Speerspitze. Ein umfangreiches Backoffice hält ihnen den Rücken frei, damit sie sich voll auf Kunden und deren Bedürfnisse konzentrieren können", erklärt Aigner.Dahinter steht ein Ansatz, der eher an mittelständische Unternehmensführung als an das klassische Bild des Einzelmaklers erinnert: Research, Marketing, Fotografie, IT, Backoffice, Akquise, Kommunikation und Vertrieb greifen ineinander.Warum Arbeitgeberqualität zum Wettbewerbsfaktor wirdIn vielen Branchen ist Mitarbeiterbindung zu einer strategischen Frage geworden. Wenn Beschäftigte weniger emotional gebunden sind, steigen Fluktuationsrisiken, Wissensverluste und Reibungsverluste im Tagesgeschäft. Für Immobilienunternehmen ist das besonders relevant, weil Vertrauen, persönliche Betreuung und Prozesssicherheit direkt auf die Kundenerfahrung einzahlen.Aigner sieht darin einen Kernpunkt seines Unternehmensmodells."Auch wenn unser Unternehmen regelmäßig Rekordergebnisse vermeldet, sind unsere Mitarbeiter keine austauschbaren Fachkräfte, die nur an Zahlen gemessen werden. Die Entwicklung jedes Einzelnen steht für uns im Vordergrund."Das zeigt sich auch in der Bandbreite der Immobilien Jobs (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere), die ein modernes Maklerhaus heute bietet. Neben klassischen Maklerpositionen gibt es Stellen in Marketing, IT, Grafik, Online Management, PR, Buchhaltung, Personal, Telefonie, Assistenz und Ausbildung.Immobilienmarketing ist längst mehr als ein ExposéEin zentraler Unterschied zu vielen Wettbewerbern liegt laut Aigner in der eigenen Inhouse Werbe- und Eventagentur. 13 Mitarbeiter, darunter drei professionelle Fotografen, arbeiten an Marktberichten, Exposé Büchern, Veranstaltungen, Webinaren, Messen, Publikationen und digitaler Sichtbarkeit.Damit wird Immobilienmarketing (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere) zu einem strategischen Baustein der Vermittlung. Nicht nur die Immobilie soll sichtbar werden, sondern auch die Kompetenz des Unternehmens."Wir setzen auf Markttransparenz. Dieses Wissen geben wir an die Öffentlichkeit weiter, etwa über Marktberichte, Veranstaltungen und eigene Auswertungen."Gerade in einem Markt wie München kann diese Transparenz Vertrauen schaffen. Eigentümer wollen wissen, ob ein Preis realistisch ist. Käufer wollen verstehen, warum bestimmte Objekte besonders gefragt sind. Mitarbeiter wiederum profitieren davon, wenn sie nicht nur verkaufen, sondern mit belastbaren Daten argumentieren können.Karriere in der Immobilienbranche braucht StrukturWer heute über Immobilienmakler Jobs (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere) nachdenkt, sucht häufig mehr als eine Provisionschance. Viele Bewerber achten auf Weiterbildung, Einarbeitung, Teamkultur und planbare Prozesse. Genau hier setzt Aigner Immobilien mit der eigenen Akademie an.Neue Mitarbeiter starten mit einem Einführungskurs, lernen Historie, Geschäftsbereiche, Abläufe und Systeme kennen. Am ersten Tag gibt es ein gemeinsames Mittagessen, danach begleitet ein Mentor die Einarbeitung."Das Onboarding soll Sicherheit geben. Jeder lernt nach und nach die Aufgaben kennen und übernimmt Schritt für Schritt Verantwortung."Auch die technische Seite ist klar geregelt. Eine eigene Organisationssoftware dokumentiert Kundenkontakte. Verpasste Anrufe werden erfasst und zurückgerufen. Bei Transaktionen werden Abläufe dokumentiert, Kunden informiert und Prozesse revisionssicher abgebildet.Was gute Bewerber mitbringen solltenDer Bewerbungsprozess soll laut Aigner bewusst schnell und persönlich sein. In der Regel gibt es innerhalb einer Woche eine Rückmeldung. Nach einem ersten Telefonat folgt ein Gespräch mit Büro oder Abteilungsleitung, gegebenenfalls ein weiteres Gespräch oder ein Probearbeitstag."Uns ist wichtig, den Bewerber als Menschen kennenzulernen. Wie ist seine Persönlichkeit? Das interessiert uns. Es geht nicht darum, Fakten über Aigner Immobilien abzufragen."Das gilt nicht nur für erfahrene Kräfte, sondern auch für Nachwuchs. Die Immobilienmakler Ausbildung (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere) wird für Unternehmen wichtiger, weil Fachkräfte nicht beliebig verfügbar sind und Branchenwissen Zeit braucht.Teamkultur statt EinzelkämpfermentalitätMakler gelten oft als starke Einzelpersonen. Aigner beschreibt sein Unternehmen anders. Zwar wolle jeder im Vertrieb persönliche Ziele erreichen, dennoch verstehe man sich als großes Team."Die Stimmung und die gute Beziehung untereinander machen uns erfolgreich. Flache Hierarchien und die Aufforderung, eigenverantwortlich zu arbeiten, sorgen für eine gute Fehlerkultur."Sein Leitsatz wirkt dabei bewusst pragmatisch: "Nicht viel reden, sondern machen, ausprobieren, mutig sein."Gerade in einer Branche, in der sich Rahmenbedingungen schnell verändern, kann diese Haltung entscheidend sein. Zinsen, Regulierung, Käuferverhalten und digitale Sichtbarkeit verlangen Anpassungsfähigkeit. Wer intern langsam entscheidet, verliert extern Geschwindigkeit.Warum Kunden davon profitierenGute Arbeitgeberkultur ist am Ende kein Selbstzweck. Sie beeinflusst direkt die Qualität der Kundenbetreuung. Wenn ein Unternehmen Anfragen sauber dokumentiert, Makler entlastet, Mitarbeiter schult und Marketing professionell aufstellt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Eigentümer und Käufer durchgehend verlässlich betreut werden.Aigner formuliert es als Anspruch an jeden Kontaktpunkt."Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde während des gesamten Prozesses und mit jedem Mitarbeiter ein positives Erlebnis hat."Für Eigentümer bedeutet das: weniger Zufall, mehr System. Für Käufer bedeutet es: bessere Kommunikation und nachvollziehbare Abläufe. Für Mitarbeiter bedeutet es: ein Umfeld, in dem Leistung nicht nur gefordert, sondern organisatorisch ermöglicht wird.Ausblick: Die Immobilienbranche wird anspruchsvoller und vielseitigerDie kommenden Jahre dürften den Immobilienmarkt weiter fordern. Finanzierung, Energieeffizienz, Neubauknappheit und demografische Veränderungen werden die Branche prägen. Gleichzeitig entsteht für qualifizierte Bewerber ein vielseitiges Berufsfeld, das weit über klassische Objektbesichtigungen hinausgeht.Für Aigner Immobilien liegt genau darin die Chance: Immobilienvermittlung wird professioneller, datenbasierter und teamorientierter. Wer in der Branche Karriere machen will, braucht Fachwissen, Kommunikationsstärke und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen."Wir freuen uns über alle, die zu unserem Erfolg beitragen wollen", sagt Aigner.Weitere Informationen zur Karriere bei Aigner Immobilien (https://aigner-immobilien.de/karriere/?ref=pr-dima-karriere) finden Interessierte auf der Unternehmenswebseite.Pressekontakt:Aigner Immobilien GmbHDr. Berit DirscherlGmunder Straße 5381379 MünchenTelefon: 089 17 87 87 0E Mail: berit.dirscherl@aigner-immobilien.dewww.aigner-immobilien.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Aigner Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182681/6316145