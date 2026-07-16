Seit Anfang Juli sind viele Bestellungen bei Temu, Shein und AliExpress teurer geworden. Das hat mit einer Zollpauschale zu tun, die in Zukunft erhoben wird. Es gibt allerdings einige einfache Tricks, mit denen man weiterhin um Abgabe herumkommt. In Zukunft fällt für alle Kleinsendungen mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro, die aus einem Nicht-EU-Land eingeführt werden, eine pauschale Zollabgabe von mindestens drei Euro an. Das hat das Einkaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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