Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives führt eine überzeichnete Finanzierungsrunde an, an der sich AMD Ventures, Ericsson, LG Technology Ventures und Maximus strategisch beteiligen, während die Unternehmen darauf abzielen,KI-Chips in geschäftliche Erfolge umzusetzen

Spectro Cloud, ein führender Anbieter von Software für das Management von KI-Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in einer überzeichneten Finanzierungsrunde der Serie D unter der Leitung von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives mehr als 100 Millionen US-Dollar eingeworben hat, an der sich AMD Ventures, Ericsson, LG Technology Ventures und Maximus strategisch beteiligten. Mit dieser neuen Finanzierung steigt das insgesamt von Spectro Cloud eingeworbene Kapital auf 260 Millionen US-Dollar und wird die Mission des Unternehmens vorantreiben, Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors, Neoclouds und staatliche Clouds dabei zu unterstützen, produktionsreife KI-Infrastrukturen aufzubauen und zu betreiben mit besserer Kontrolle über Kosten, Sicherheit und Governance.

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Spectro Cloud raises $100 million Series D funding round to accelerate global adoption of production AI infrastructure. Learn more at spectrocloud.com.

Organisationen geben Milliarden für KI-Chips und Rechenkapazitäten aus. Doch Silizium allein führt nicht zu KI-Ergebnissen. Es bedarf einer Software, um reine Rechenleistung in eine kontrollierte, produktionsreife KI-Infrastruktur umzuwandeln und dieser Software-Stack ist komplex in der Bereitstellung, Absicherung, Steuerung und dem Betrieb in großem Maßstab. Da die Inferenz zunehmend zu einer zentralen Produktionsaufgabe in großem Maßstab wird, müssen Teams die Kosten kontrollieren, die Auslastung verbessern, Governance-Maßnahmen durchsetzen und die Flexibilität in verteilten Umgebungen gewährleisten.

Spectro Cloud wurde genau für diesen Moment entwickelt. Die "PaletteAI"-Plattform bietet Plattformteams und Cloud-Anbietern ein einheitliches Betriebsmodell für den Aufbau, die Steuerung, den Betrieb und die Skalierung von KI-Infrastrukturen von GPU-Clustern und KI-Fabriken bis hin zur verteilten Inferenz. Die Plattform vereint ein Full-Stack-Lebenszyklusmanagement mit Umgebungsunabhängigkeit, Unterstützung für verschiedene Chipsätze und Flexibilität bei der Modellauswahl und hilft Kunden so, schneller in die Produktion zu gelangen, ohne an einen einzelnen Anbieter, Stack oder ein bestimmtes Betriebsmodell gebunden zu sein.

"Silizium ist der Ausgangspunkt für die KI-Infrastruktur, doch erst die Software sorgt dafür, dass diese Infrastruktur zu geschäftlichen Erfolgen führt", sagte Tenry Fu, CEO und Mitbegründer von Spectro Cloud. "Kein Kunde befindet sich in derselben Ausgangslage wie ein anderer einige modernisieren ihre Altsysteme, andere skalieren ihre Edge- oder Kubernetes-Betriebsabläufe, und wieder andere bauen KI-Fabriken, souveräne Clouds oder Neocloud-Dienste auf. Spectro Cloud bietet ihnen eine einheitliche Plattform, um diese Komplexität zu bewältigen, die Wahlfreiheit bei Chips und Modellen zu bewahren und KI schneller einzuführen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren."

"Die Infrastruktur entwickelt sich zu einem der größten Engpässe bei der Einführung von KI in der Produktion", sagte Mike Reilly, Managing Director im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives. "Spectro Cloud überzeugt durch seine Fähigkeit, Kunden bei der Bereitstellung von KI in heterogenen Infrastrukturen zu unterstützen und dabei gleichzeitig die Flexibilität, Governance und operative Kontrolle zu gewährleisten, die komplexe Organisationen benötigen. Da KI nun in großem Maßstab in die Produktion Einzug hält, wird eine einheitliche Verwaltungsplattform für die Skalierung dieser Workloads unerlässlich sein."

Finanzierung zur Beschleunigung der Produktentwicklung, der Markteinführung und des Ausbaus des Ökosystems

Die Serie-D-Finanzierung wird Spectro Cloud dabei unterstützen, drei strategische Schwerpunkte voranzutreiben:

Produkt: Erweitern Sie die Funktionen von PaletteAI, damit Ihre Kunden einen größeren Nutzen aus ihrer KI-Infrastruktur ziehen können durch eine verbesserte Auslastung, die Kontrolle der Token-Kosten und die Verwaltung von KI-Umgebungen in großem Maßstab.

Markteinführung: Die Einführung soll in Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors, Neoclouds und souveränen Clouds weiter vorangetrieben werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Europa, dem Nahen Osten und der Region APJ/APAC liegt, wo Cloud-Anbieter darum wetteifern, KI-Dienste schneller auf den Markt zu bringen und in der Technologiehierarchie weiter aufzusteigen.

Ökosystem: Vertiefung der Partnerschaften über den gesamten KI-Infrastruktur-Stack hinweg, wobei auf der Dynamik von Spectro Cloud mit Partnern aus den Bereichen Halbleiter, Hardware, Systemintegration und Vertrieb aufgebaut wird.

Die strategische Investition von AMD unterstreicht einen Wandel im Markt: Angesichts der zunehmenden Auslastung durch Inferenz-Workloads muss die KI-Infrastruktur als Produktionsplattform betrieben werden und nicht als eine Ansammlung isolierter Rechenressourcen. Kunden benötigen einen einheitlichen Ansatz für den Betrieb der KI-Infrastruktur, der gleichzeitig Flexibilität hinsichtlich der Halbleiter und Modelle gewährleistet.

"Mit dem Einzug der KI in die Produktionsumgebung entwickelt sich die Inferenz zu einem der wichtigsten Treiber für den Bedarf an Infrastruktur", sagte Patrick Rundell von AMD Ventures. "Der Plattformansatz von Spectro Cloud bietet eine Lösung für eine entscheidende Herausforderung für Unternehmen, die Inferenz-Workloads in großem Maßstab in der Produktion einsetzen, und wir freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

Aufbauend auf der bestehenden Dynamik im Unternehmensbereich

Die Serie-D-Finanzierung baut auf der Erfolgsentwicklung von Spectro Cloud in den Bereichen Infrastrukturmodernisierung, Edge-Betrieb und KI-Infrastruktur auf. Kunden wie T-Mobile, Airbus und die US-Luftwaffe nutzen Spectro Cloud zur Verwaltung geschäftskritischer Infrastrukturen in Unternehmens- und öffentlichen Einrichtungen. Spectro Cloud unterstützt Kunden zudem bei der Modernisierung veralteter Infrastrukturen, einschließlich Initiativen zur Migration virtueller Maschinen, die Zehntausende virtueller Maschinen umfassen.

Spectro Cloud verzeichnet zudem eine zunehmende Dynamik im Bereich verteilter Edge-Betrieb, wo Kunden aus den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung, Logistik, Öl und Gas sowie Verteidigung Infrastruktur über große physische Standorte hinweg bereitstellen. Kunden wie Yum! Marken nutzen Spectro Cloud, um heute digitale Erlebnisse zu unterstützen und langfristig KI-gestützte Abläufe zu ermöglichen.

Diese Grundlage wird nun auf die KI-Infrastruktur ausgeweitet. PaletteAI, das im Oktober 2025 eingeführt wurde, findet zunehmend Anklang bei Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors, Neoclouds und souveränen Clouds. Für Neocloud- und Sovereign-Cloud-Anbieter trägt Spectro Cloud dazu bei, die Markteinführungszeit für KI-Dienste zu verkürzen und den Übergang von reiner Infrastrukturkapazität hin zu höherwertigen KI-Angeboten zu beschleunigen. Die Dynamik der KI-Infrastruktur von Spectro Cloud wird zudem durch eine von NVIDIA validierte Architektur für den Einsatz in KI-Fabriken sowie durch die Teilnahme an den NVIDIA IGX- und Jetson-Ökosystemen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter spectrocloud.com.

Über Spectro Cloud

Spectro Cloud unterstützt Plattformteams und Cloud-Anbieter dabei, ihre Infrastruktur für das KI-Zeitalter zu modernisieren und zu verwalten, ohne dabei zusätzliche Tools einzusetzen oder die betriebliche Komplexität zu erhöhen.

Mit PaletteAI können Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors, Neoclouds und souveräne Clouds Full-Stack-Umgebungen über virtuelle Maschinen, Kubernetes, Edge-Standorte, regulierte und luftisolierte Standorte sowie KI-Infrastruktur hinweg aufbauen, steuern und betreiben. PaletteAI Launchpads helfen Teams dabei, schnell mit dringenden Aufgaben wie der VMware-Migration, der Kostenkontrolle bei Token oder der Edge-Modernisierung zu beginnen und anschließend auf derselben Plattform auf unternehmensweites Lebenszyklusmanagement, Governance und den Betrieb der Infrastruktur zu skalieren.

Erfahren Sie mehr unter spectrocloud.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) ist mit einem verwalteten Vermögen von über 645 Milliarden US-Dollar und mehr als 30 Jahren Erfahrung einer der weltweit führenden Investoren im Bereich alternativer Anlagen. Das Unternehmen investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private Equity, Growth Equity, Risikokapital, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeitsanlagen und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen Lösungen über direkte Strategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme mit offener Architektur.

Das Geschäftsfeld basiert auf der Fokussierung auf Partnerschaften und gemeinsamen Erfolg mit den Kunden. Ziel ist es, mithilfe des globalen Netzwerks und der umfassenden Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten eine langfristige Anlageperformance zu erzielen.

Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset Management, das weltweit führenden Institutionen, Finanzberatern und Einzelpersonen Anlage- und Beratungsdienstleistungen auf öffentlichen und privaten Märkten anbietet. Goldman Sachs verwaltet zum 30. Juni 2026 weltweit ein Vermögen von mehr als 4,0 Billionen US-Dollar.

Seit 2003 hat Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives über 13 Mrd. USD in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und CEOs geführt werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase und in technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Unternehmenstechnologie, Finanztechnologie, Verbraucher und Gesundheitswesen.

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