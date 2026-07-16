Seit dem jüngsten Tief hat die BYD-Aktie inzwischen rund +26% zugelegt und damit die bereits in meiner letzten Analyse skizzierte Gegenbewegung deutlich ausgebaut. Damals blieb das Chartbild trotz des ersten kräftigen Konters kritisch - inzwischen scheint die Erholung noch etwas weiterlaufen zu wollen. Entscheidend wird nun, wie sich die Aktie am nächsten markanten Widerstand verhält. Bei 10,73 € wird es spannend Mit der Rückeroberung der Marke von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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