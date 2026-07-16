Krypto News: XRP hängt zwischen 1 Dollar und dem CLARITY Act fest - warum erfahrene Wallets trotzdem kaufen

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XRP legt in den letzten 24 Stunden rund 3,5 Prozent zu und handelt bei 1,14 Dollar, während der gesamte Kryptomarkt von sinkenden Inflationsdaten profitiert. Polymarket-Händler geben dem Token eine 70-Prozent-Chance, den Juli über 1,20 Dollar abzuschließen. Gleichzeitig haben XRP-ETFs nach acht aufeinanderfolgenden Wochen mit positiven Zuflüssen insgesamt 1,47 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Whale-Akkumulation hat sich laut On-Chain-Daten in wenigen Tagen verdreifacht, und die Abflüsse von Börsen nehmen spürbar zu. Trotzdem bleibt XRP rund 69 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen würde, steckt nach einer Verzögerung im Senat fest. Dieser Widerspruch zwischen starken Fundamentaldaten und flacher Preisentwicklung beschäftigt den gesamten Markt. Diese Krypto News beleuchten, was XRP für einen Ausbruch braucht und wo das Potenzial für schnelle Bewegungen tatsächlich liegt. Ein Presale-Projekt zieht dabei besondere Aufmerksamkeit auf sich, weil es die Wartezeit der großen Coins überflüssig machen könnte.

Krypto News: XRP verteidigt den 1-Dollar-Boden, während der CLARITY Act den Senat blockiert

XRP startete den Juli 2026 bei rund 1,04 Dollar, nachdem der Token im Juni etwa 22 Prozent verloren hatte. Der Kurs fiel von 1,30 Dollar Anfang Juni auf den tiefsten Stand seit Ende 2024. Trotz dieses Rückgangs hielt die Unterstützung bei 1 Dollar, wo laut 247WallSt rund 830 Millionen XRP zuletzt den Besitzer wechselten. Seit Monatsbeginn erholte sich der Kurs um 8,5 Prozent auf 1,14 Dollar. Die sinkenden Inflationsdaten vom 15. Juli gaben dem Token weiteren Rückenwind.

Der wichtigste Katalysator bleibt der CLARITY Act, der XRP als Rohstoff einstufen und damit regulatorische Klarheit schaffen würde. Das Weiße Haus hatte den 4. Juli als Zieldatum genannt, doch der Senat vertagte sich vor dem Feiertag und kehrte erst am 13. Juli zurück.

Die erste Woche nach der Pause gehörte dem Verteidigungshaushalt, was die Abstimmung auf Ende Juli oder Anfang August verschiebt. Der Gesetzentwurf braucht 60 Stimmen, und die Verhandlungen scheiterten zuletzt an einer Ethik-Klausel zu den Krypto-Beständen des Präsidenten. Am 14. Mai löste allein die Ausschussabstimmung einen Anstieg von 4,5 Prozent aus, was zeigt, wie stark der Markt auf jedes Signal reagiert.

Auf der positiven Seite haben XRP-ETFs laut Finbold nach acht Wochen ununterbrochener Zuflüsse 1,47 Milliarden Dollar eingesammelt. On-Chain-Daten zeigen, dass die Nettoabflüsse von Börsen sich von 40,7 Millionen auf 123 Millionen XRP verdreifacht haben, ein klassisches Akkumulationssignal.

Standard Chartered hält ein Kursziel von 2,80 Dollar für 2026, während andere Modelle bis zu 5 Dollar in einem starken Bullenszenario projizieren. Doch selbst bei 5 Dollar, einer Marktkapitalisierung von 308 Milliarden Dollar und einem nötigen Anstieg von über 300 Prozent vom aktuellen Niveau, bleibt der Zeitrahmen lang und die Bedingungen anspruchsvoll. Erfahrene Anleger ergänzen ihre XRP-Position deshalb mit Einstiegen, die auf kürzere Zeiträume und frühere Kursphasen setzen.

Krypto News: Pepeto zieht weiter großes Kapital an, während XRP auf den Ausbruch wartet

Während XRP-Anleger auf den CLARITY Act und eine Rückkehr über 1,20 Dollar warten, suchen die gleichen erfahrenen Wallets nach Projekten, die bereits in der Frühphase liefern. Die Lücke zwischen XRP-Fundamentaldaten und Kursreaktion zeigt, dass große Positionen allein in etablierten Coins nicht die Renditen erzeugen, die ein Portfolio grundlegend verändern.

Die Pepeto-Exchange verarbeitet Trades ohne Kosten und nutzt einen KI-Scanner für Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat sämtliche Smart Contracts einer vollständigen Prüfung unterzogen und das Ergebnis öffentlich dokumentiert, noch bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde.

Der Aave-Exploit und die Hunderte Millionen Dollar, die in dessen Rettung flossen, erinnern daran, dass auditierte Infrastruktur in diesem Markt keine Option ist, sondern die Grundvoraussetzung, und Pepeto hat diese Voraussetzung bereits erfüllt. Derselbe Drang zu Sicherheit spielt sich im Pepeto-Presale ab, wo täglich große Wallets einsteigen, und die Krypto News, die beide Geschichten verbinden, werden Woche für Woche lauter.

Im Presale-Bereich gibt es derzeit einen Namen, zu dem großes Kapital immer wieder zurückkehrt, und das ist Pepeto. Die Verbindung zu Dogecoin verleiht diesem Projekt eine besondere Wirkung, denn die Community-Energie, die sich um Pepeto aufbaut, folgt demselben Muster, das frühe DOGE-Halter von kleinen Positionen zu siebenstelligen Ausstiegen führte. On-Chain-Daten bestätigen das, und ein erfahrener Binance-Entwickler, der die Exchange baut, verleiht dem Ganzen ernstes technisches Gewicht.

DOGE hatte keine Exchange, keine Bridge und keinen Scanner, und trotzdem wurden frühe Halter allein durch Community-Energie zu Millionären. Pepeto bringt dieselbe Dynamik mit einer fertigen Exchange, die dafür gebaut ist, die Nachfrage auch nach dem Listing weiter zu steigern. Genau deshalb fühlt sich der mehrjährige XRP-Kursausblick für Wallets, die diesen Presale an Geschwindigkeit gewinnen sehen, quälend langsam an.

Fazit

Die Krypto News zeichnen ein Bild, in dem XRP seine Fundamentaldaten aufbaut, das Kurspotenzial bei der aktuellen Marktkapitalisierung aber begrenzt bleibt. Ripple belohnte seine frühesten Unterstützer, und der Weg zu 5 Dollar zeigt, dass Aufwärtspotenzial existiert, doch bei 1,14 Dollar und einer 88-Milliarden-Dollar-Bewertung fehlt die Hebelwirkung für lebensverändernde Renditen. Anleger finden ein Projekt wie Pepeto, studieren die Daten, sehen den Presale über 10,38 Millionen Dollar steigen und nehmen sich vor, morgen einzusteigen. Dann erscheint das Listing, der Kurs bewegt sich, und das Morgen kommt nie. Jede Person, die diesen Artikel liest, steht vor genau dieser Entscheidung, und der Pepeto-Presale ist noch offen, während das Binance-Listing jeden Tag näher rückt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann XRP im Juli 2026 die Marke von 1,20 Dollar zurückerobern?

XRP kann 1,20 Dollar zurückerobern, wenn der CLARITY Act im Senat vorankommt, die ETF-Zuflüsse anhalten und Bitcoin stabil bleibt. Polymarket-Händler geben dem Token eine 70-Prozent-Wahrscheinlichkeit, den Juli über 1,20 Dollar abzuschließen. Standard Chartered hält ein Kursziel von 2,80 Dollar für 2026.

Warum zieht Pepeto mehr Kapital an als andere Presale-Projekte?

Pepeto zieht mehr Kapital an, weil es eine funktionierende Zero-Fee-Exchange mit Community-Energie auf Dogecoin-Niveau verbindet. Der Presale hat bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während das Binance-Listing näher rückt. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.