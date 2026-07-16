Neue Daten von NIQ zeigen, dass der Umsatz im K-Beauty-Segment im Vergleich zum Vorjahr um 53 und im Zweijahresvergleich um 131 gestiegen ist. Dies unterstreicht, wie regionale Beauty-Trends, Social Commerce und innovationsorientierte Inzidenzentwicklung das globale Wachstum der Beauty-Branche neu gestalten.

NIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, hat heute neue Erkenntnisse veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass sich K-Beauty zu einem rasant wachsenden globalen Schönheitssegment entwickelt hat, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 53 und in den letzten zwei Jahren um 131 gestiegen ist. Die Daten deuten auf einen umfassenderen Wandel im Wachstum der Beauty-Branche hin, da regionale Innovationen, Social Commerce und die digital getriebene Verbrauchernachfrage zunehmend bestimmen, was sich weltweit durchsetzt.

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K-Beauty accelerates across global markets

In seinem aktuellen Bericht K-Beauty Goes Global zeigt NIQ auf, wie koreanische Kosmetik die Erwartungen der Verbraucher neu prägt, Innovationszyklen beschleunigt und die Wettbewerbsdynamik auf dem globalen Beauty-Markt neu definiert. Was als kulturell geprägter Trend begann, liefert nun einen umfassenderen Hinweis auf die Zukunft der Schönheitsbranche: Regionale Trends bestimmen zunehmend die globalen Chancen, und Marken benötigen zeitnahe Informationen, um zu erkennen, welche Trends sich als Nächstes durchsetzen werden.

Wichtigste Ergebnisse

Globales Wachstum: Der Umsatz im Bereich K-Beauty stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53 und im Vergleich zum Vorvorjahr um 131 %, was die rasante internationale Expansion unterstreicht.

Der Umsatz im Bereich K-Beauty stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53 und im Vergleich zum Vorvorjahr um 131 %, was die rasante internationale Expansion unterstreicht. Beschleunigung des Social Commerce: Nach Angaben von TikTok Shop stiegen die Suchanfragen nach K-Beauty auf der Plattform im Jahr 2025 in Großbritannien um 125 %. In Großbritannien, den USA, Spanien und Deutschland stieg der Umsatz von K-Beauty-Marken auf TikTok Shop im Vergleich zum Vorjahr um 430 %, was die Bedeutung von Plattformen unterstreicht, die den Weg von der Entdeckung bis zum Kauf ermöglichen.

Nach Angaben von TikTok Shop stiegen die Suchanfragen nach K-Beauty auf der Plattform im Jahr 2025 in Großbritannien um 125 %. In Großbritannien, den USA, Spanien und Deutschland stieg der Umsatz von K-Beauty-Marken auf TikTok Shop im Vergleich zum Vorjahr um 430 %, was die Bedeutung von Plattformen unterstreicht, die den Weg von der Entdeckung bis zum Kauf ermöglichen. Lateinamerika: Brasilien und Mexiko verzeichneten ein Wertwachstum von 135 %, was auf eine sich abzeichnende Dynamik in der Region hindeutet.

Brasilien und Mexiko verzeichneten ein Wertwachstum von 135 %, was auf eine sich abzeichnende Dynamik in der Region hindeutet. Nordamerika: Der E-Commerce macht 76 des Umsatzes im Bereich K-Beauty aus, wobei Kanada im Jahr 2025 einen Umsatz von 164 Millionen Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 57 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der E-Commerce macht 76 des Umsatzes im Bereich K-Beauty aus, wobei Kanada im Jahr 2025 einen Umsatz von 164 Millionen Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 57 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Westeuropa: Das Umsatzwachstum belief sich im Vergleich zum Vorjahr auf 58 %. Koreanische Marken machen mittlerweile rund 10 des europäischen Online-Umsatzes im Bereich Hautpflege aus; in führenden Märkten wie Italien, Spanien und Frankreich steigt dieser Anteil auf 15-20 %.

Der Aufstieg von K-Beauty spiegelt einen umfassenderen Wandel wider, wie Wachstum in der Schönheitsbranche generiert und ausgebaut wird. Produkte wie Gesichtsmasken, Akne-Pflaster, Essenzen, Seren und Ampullen haben sich von Nischenprodukten zu alltäglichen Gewohnheiten entwickelt, während innovationsgetriebene Inhaltsstoffe wie Schneckenschleim, Centella asiatica und PDRN verdeutlichen, wie sich einige koreanische Schönheitskonzepte über ein Fachpublikum hinaus verbreitet haben. Gleichzeitig setzt K-Beauty neue Maßstäbe für erschwingliche, hochwirksame Produkte, schnellere Innovationszyklen und Geschäftsmodelle, die die Entdeckung eines Produkts nahtloser mit dem Kauf verbinden.

"K-Beauty hat den Status eines Trends hinter sich gelassen und ist zu einem der deutlichsten Beispiele dafür geworden, wie regionale Innovationen im Beauty-Bereich zu weltweitem Wachstum führen können", sagte Tara James Taylor, SVP des Geschäftsbereichs "Global Beauty Personal Care" bei NIQ. "Sein Erfolg beruht auf Schnelligkeit, kultureller Relevanz und der Fähigkeit, Innovationen in alltägliche Gewohnheiten zu verwandeln. Vor allem aber zeigt dies, wie wichtig es für Kosmetikmarken mittlerweile ist, aufkommende regionale Signale frühzeitig zu erkennen, die sich wandelnde Verbrauchernachfrage zu verstehen und marktübergreifend schneller zu handeln. Die nächste Wachstumsphase wird durch die Expansion in angrenzende Kategorien wie Wellness und Haarpflege sowie durch die Ausweitung in wachstumsstarken Regionen wie Lateinamerika und dem Nahen Osten vorangetrieben werden."

Die Analyse von NIQ weist zudem auf eine anhaltende Dynamik im gesamten asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Koreas und Chinas hin, wo der K-Beauty-Markt um 27 wuchs. Im Nahen Osten erreichte das Wachstum im K-Beauty-E-Commerce 76 %, was die Rolle digital aktiver Verbraucher und Märkte mit hohem Interesse bei der Gestaltung der nächsten Expansionsphase dieser Kategorie unterstreicht. Für Marken geht die Erkenntnis über K-Beauty selbst hinaus.

Die Kategorie ist ein Beispiel dafür, wie sich globale Beauty-Trends weiterentwickeln: Innovation wird zunehmend regional vorangetrieben, der Handel orientiert sich stärker am Inhalt, und die Marken, die am besten positioniert sind, um erfolgreich zu sein, sind jene, die frühe Marktsignale in kommerzielle Maßnahmen umsetzen können.

Weitere Informationen zum Bericht: K-Beauty Goes Global NIQ

Häufig gestellte Fragen

F: Was berichtet NIQ über K-Beauty?

A: Der jüngste Bericht von NIQ mit dem Titel K-Beauty Goes Global kommt zu dem Ergebnis, dass die koreanische Kosmetikbranche zu einem rasant wachsenden globalen Marktsegment geworden ist, dessen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 53 und im Zweijahresvergleich um 131 gestiegen ist. Der Bericht zeigt auf, wie regionale Innovationen im Kosmetikbereich, Social Commerce und die digital getriebene Verbrauchernachfrage das globale Wachstum der Kosmetikbranche zunehmend prägen.

F: Wie schnell wächst der K-Beauty-Markt weltweit?

A: Der weltweite Umsatz im K-Beauty-Segment stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53 und in den letzten zwei Jahren um 131 %, was die rasante internationale Expansion weit über Korea hinaus widerspiegelt.

F: Welche Rolle spielt Social Commerce beim Wachstum von K-Beauty?

A: Social Commerce ist ein wichtiger Motor für die Produktentdeckung und die Konversion. Laut den von TikTok Shop selbst veröffentlichten Daten stiegen die Suchanfragen nach K-Beauty auf TikTok Shop im Jahr 2025 in Großbritannien um 125 %, während der Umsatz der K-Beauty-Marken auf TikTok Shop in den USA, Großbritannien, Spanien und Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 430 zunahm.

F: Welche Regionen treiben das Wachstum von K-Beauty voran?

A: Das Wachstum ist breit angelegt. In Europa stieg der Umsatz mit K-Beauty-Produkten im Vergleich zum Vorjahr um 58 %, wobei koreanische Marken mittlerweile rund 10 des Online-Umsatzes mit Hautpflegeprodukten ausmachen und in führenden Märkten wie Italien, Spanien und Frankreich sogar 15-20 %. Brasilien und Mexiko verzeichneten ein Umsatzwachstum von 135 %. In Nordamerika entfallen 76 des K-Beauty-Umsatzes auf den E-Commerce, und Kanada erreichte im Jahr 2025 einen Umsatz von 164 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 57 gegenüber dem Vorjahr entspricht. In der gesamten APAC-Region (ohne Korea und China) wuchs der K-Beauty-Markt um 27 %.

F: Warum ist K-Beauty auch außerhalb Koreas von Bedeutung?

A: K-Beauty ist ein Beleg dafür, in welche Richtung sich die globale Beauty-Branche entwickelt. Es zeigt, wie regionale Innovationen mittlerweile durch Social Commerce, inhaltsstofforientierte Produkte und digital vernetzte Verbrauchergemeinschaften weltweit Fuß fassen ein Zeichen dafür, dass Marken zeitnahe Informationen benötigen, um zu erkennen, welche regionalen Trends als Nächstes an Bedeutung gewinnen werden.

F: Was treibt die weltweite Verbreitung von K-Beauty voran?

A: Formate wie Gesichtsmasken, Akne-Pflaster, Essenzen, Seren und Ampullen haben sich von Nischenprodukten zu alltäglichen Gewohnheiten entwickelt, während innovationsgetriebene Inhaltsstoffe wie Schneckenschleim, Centella asiatica und PDRN rasch den Sprung vom spezialisierten Einsatz in den Mainstream geschafft haben. K-Beauty setzt zudem neue Maßstäbe für erschwingliche, hochwirksame Produkte und schnellere Innovationszyklen.

F: Wohin entwickelt sich K-Beauty als Nächstes?

A: Der Bericht nennt verwandte Kategorien und Regionen, die im Fokus stehen sollten, wie beispielsweise Wellness und Haarpflege, sowie die Ausweitung auf wachstumsstarke Regionen wie Lateinamerika und den Nahen Osten, in denen der E-Commerce im Bereich K-Beauty um 76 zulegte.

F: Was bedeutet dies für Kosmetikmarken und Einzelhändler?

A: Die Marken, die am besten positioniert sind, um sich durchzusetzen, werden diejenigen sein, die aufkommende regionale Signale frühzeitig erkennen, die Veränderungen in der Verbrauchernachfrage verstehen und marktübergreifend schneller handeln indem sie frühzeitige Marktinformationen in konkrete geschäftliche Maßnahmen umsetzen.

F: Woher stammen diese Zahlen?

A:Alle Zahlen stammen aus dem NIQ-Bericht "K-Beauty Goes Global" (2026), der auf den Einzelhandelsmessungen und Verbraucheranalysedaten von NIQ basiert, wobei die Kennzahlen zum Social Commerce den im Bericht zitierten Leistungsdaten von TikTok Shop entnommen wurden.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das das umfassendste und fundierteste Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern bietet und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination eines einzigartigen globalen Datensatzes und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu erwarteten Marktentwicklungen, zur Erweiterung des Sortiments und zu künftigen Wachstumschancen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und NIQ übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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