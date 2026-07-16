© Foto: Altaf Qadri - APDer Schiffverkehr in der Straße von Hormus kommt zum Erliegen. Damit wird die inzwischen bekannteste Meerenge der Welt zum Nadelöhr für den Rohöl-Markt und der Weltwirtschaft.Nach Angaben des Datenanbieters Kpler durchquerten am Mittwoch neun Schiffe die Meerenge - überwiegend auf der iranischen Route. Am Vortag waren es noch 13 gewesen. Kpler ist ein französisches Daten- und Analyseunternehmen, das sich auf Rohstoffmärkte und globale Schiffsbewegungen spezialisiert hat. Am Dienstag hatte laut Kpler ein Suezmax-Tanker mit rund 1 Million Barrel saudischem Rohöl die Meerenge verlassen. Dabei war ihr AIS-Transponder (Automatic Identification System, Ortungssystem) abgeschaltet. Das ist für die …
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