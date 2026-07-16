Nicht einmal fünf Wochen ist das IPO von SpaceX her. Es war der größte Börsengang aller Zeiten. Doch mit der Aktie hatten Anleger seitdem kein gutes Händchen. Bereits gestern notierten die Papiere wieder auf Höhe des Ausgabepreises. Das könnte einen triftigen Grund haben.Am 12. Juni dieses Jahres ging die Weltraum- und KI-Firma SpaceX von Elon Musk an die Börse. Die Erwartungen waren hoch: Das IPO wurde mit einem Emissionserlös von 75 Milliarden Dollar das größte, das es bisher gegeben hatte. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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