© Foto: Alexander Stein - JOKERSie kosten wenig, sind aber für Autos, Waffen, Smartphones und Satelliten entscheidend. Genau diese Abhängigkeit macht Seltene Erden laut IEA zum Billionenrisiko.Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einem massiven Risiko für die Weltwirtschaft, falls China seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden vollständig umsetzt. Nach Einschätzung der IEA könnten dadurch jedes Jahr nachgelagerte Produktionswerte von rund 6,5 Billionen US-Dollar außerhalb Chinas gefährdet werden. Betroffen wären Branchen, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind - darunter Automobilbau, Hightech, Verteidigung, Energie, Elektronik und Luftfahrt. Seltene Erden werden zwar oft nur in kleinen Mengen …Den vollständigen Artikel lesen
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