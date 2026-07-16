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Stripe hat gemeinsam mit Advent International ein Übernahmeangebot von 53 Milliarden Dollar für PayPal vorgelegt, und die Krypto News treffen den Markt mitten in einer Phase wachsender institutioneller Dynamik. Bitcoin handelte am 15. Juli bei rund 64.700 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag durch niedrigere CPI-Daten über 65.000 Dollar gestiegen war. Der Gesamtmarkt legte in 24 Stunden um 3,2 Prozent zu und erreichte eine Kapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar. Circle erhielt am selben Tag die vollständige Banklizenz als National Trust Bank von der OCC.

Spot-Bitcoin-ETFs wechselten innerhalb von zwei Tagen von 425 Millionen Dollar Abflüssen zu 181 Millionen Dollar Zuflüssen, und die Krypto News spiegeln diese Nervosität wider. Japans Parlament stufte Kryptowährungen als Finanzinstrumente ein und ebnete den Weg für Bitcoin-ETFs an der Tokioter Börse. Dieser Artikel analysiert die Krypto News hinter dem Stripe-PayPal-Deal und seine Wirkung auf den Bitcoin-Kurs. Er zeigt auch, welches Presale-Projekt gerade die Wallets anzieht, die normalerweise nur in die zehn größten Coins investieren.

Krypto News: Stripe-PayPal-Deal trifft auf Bitcoin-Erholung und regulatorische Meilensteine

Stripe und Advent International legten am 15. Juli ein gemeinsames Übernahmeangebot von 53 Milliarden Dollar für PayPal vor, und die Reaktion der Finanzmärkte kam sofort. Laut CoinDesk stieg die PayPal-Aktie um über 16 Prozent auf 55 Dollar. Sollte PayPal das Angebot annehmen, würde der Deal zwei der größten Akteure im Stablecoin-Sektor vereinen, denn Stripe verarbeitet bereits Milliarden über Krypto-Zahlungsschienen. Die Kombination könnte die gesamte Infrastruktur für Krypto-Zahlungen bei Unternehmen und im Einzelhandel grundlegend verändern. Circle erhielt am selben Tag die Genehmigung als National Trust Bank von der OCC, was den USDC fest im regulierten Bankensystem verankert.

Laut The Motley Fool flossen am 14. Juli insgesamt 181 Millionen Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs, wobei der iShares Bitcoin Trust allein 139 Millionen Dollar aufnahm. Am Tag zuvor hatten dieselben Fonds noch 425 Millionen Dollar verloren, was die enorme Schwankungsbreite der institutionellen Kapitalströme in diesem Juli unterstreicht. Der Fear-and-Greed-Index verbesserte sich leicht auf 25, bleibt aber in der Zone extremer Angst. Das Spot-Volumen an Kryptobörsen stieg im Juni um 15,3 Prozent auf 1,11 Billionen Dollar, und die Krypto News deuten auf eine Trendwende im institutionellen Bereich hin.

Das Beige Book der Federal Reserve bestätigte am selben Tag ein langsameres Preiswachstum in allen Distrikten, was zusammen mit den CPI-Daten die Zinserwartungen senkt. Bitcoins Marktkapitalisierung beträgt rund 1,29 Billionen Dollar, und ein Anstieg auf 100.000 Dollar wäre ein Plus von rund 54 Prozent. Das ist ein solides Ergebnis, das aber Jahre an Zuflüssen und regulatorischen Katalysatoren braucht, und die CPI-getriebene Rallye allein reicht dafür nicht aus. Diese Krypto News machen deutlich, warum das Kapital erfahrener Investoren gleichzeitig in Projekte fließt, die sich noch vor ihrem allerersten Börsenlisting befinden.

Pepeto: Wallet-Aktivität wächst schneller als bei jedem anderen Presale dieses Zyklus

Während der Kryptomarkt auf die Auswirkungen des Stripe-PayPal-Deals wartet, zeigt die Wallet-Aktivität eines Presale-Projekts ein Muster, das an die Frühphase von Dogecoin erinnert. Große Wallets steigen im Rekordtempo ein, und die täglichen Käufe durch Großinvestoren nehmen von Woche zu Woche zu. Das Projekt zieht Aufmerksamkeit aus Bereichen des Marktes, die normalerweise alles unter einer Milliarde Dollar Bewertung ignorieren.

PepetoSwap verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana über eine einzige Handelsebene, auf der die Gebühren auf null sinken, jeder Token über einen einzigen Bildschirm gehandelt wird und eine KI jede Transaktion auf Risiken prüft, bevor sie abgeschlossen wird. Jeder Trade erzeugt direkten Kaufdruck auf den Token, das gleiche Modell, das BNB von einem Utility-Coin zu einem 90-Milliarden-Dollar-Asset gemacht hat. Bevor der Presale live ging, hat SolidProof jeden einzelnen Vertrag der Plattform einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und freigegeben. Investoren wissen damit, dass ein externer Auditor die gesamte Codebasis verifiziert hat, bevor sie Kapital einsetzen konnten.

Der Mitgründer des Pepe-Ökosystems, der einen Token über eine Bewertung von 7 Milliarden Dollar wachsen ließ, leitet das Team. Wenn Adressen, die normalerweise nur BTC und ETH halten, in einen Presale einsteigen, während Bitcoin unter 65.000 Dollar handelt, ist das kein Retail-Hype, sondern ernsthaftes Kapital, das sich für eine bestimmte Zukunft positioniert. Die vergangenen Zyklen bestätigen dieselbe seltene Kombination aus echtem Anwendungsfall und der Viralität von Meme-Coins, die historisch mehr Vermögen geschaffen hat als jede andere Kategorie.

Rob, ein Lagerverwalter, über den Fortune berichtete, investierte 2021 insgesamt 8.000 Dollar in SHIB und stieg bei 1,5 Millionen Dollar aus, obwohl Shiba Inu kein einziges Produkt vorweisen konnte. Pepeto bringt dieselbe Community-Kraft mit drei fertigen Produkten mit, und die Frage verschiebt sich weg vom Ob hin zum Wann.

Fazit

Die Krypto News zeigen, dass der Stripe-PayPal-Deal die Infrastruktur stärkt, aber die Rendite eines Large Caps bei 1,29 Billionen Dollar Bewertung begrenzt bleibt. Für 2026 sticht kein Presale-Projekt so hervor wie Pepeto, denn große Wallets bauen wöchentlich größere Positionen auf und ein Listing wird erwartet. Rob veränderte sein Leben mit SHIB ohne besonderes Talent, er verstand den Kryptomarkt, in dem die Belohnung den Früheinsteigern gehört. Die Krypto News bestätigen die Richtung, und wenn Bitcoin sich verdoppelt, vervielfachen sich die besten Presale-Einstiege um ein Vielfaches. Der Pepeto-Presale befindet sich genau in diesem entscheidenden Moment vor dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet der Stripe-PayPal-Deal für den Kryptomarkt?

Ein erfolgreicher Deal würde zwei der größten Stablecoin-Akteure vereinen und die Krypto-Zahlungsinfrastruktur beschleunigen. Bitcoin profitiert indirekt, weil die Krypto News institutionelles Vertrauen in die gesamte Branche signalisieren.

Was ist Pepeto und warum steigen große Wallets ein?

Pepeto ist eine Börsenplattform auf Ethereum mit gebührenfreiem Handel, Cross-Chain-Bridge und KI-Prüfung, und ein Börsenlisting wird erwartet. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.