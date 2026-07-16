EQS-News: Not Just Music S.r.l. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Die italienische Künstlerin LeiKiè präsentiert PAPgame in einem neuen Musikvideo, während Not Just Music die Marke PAPmusic weiter ausbaut



16.07.2026 / 19:55 CET/CEST

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"I PlayPAP music Game" ist das zweite musikalische Kapitel, in dem das Geheimnis endlich gelüftet wird: PAPgame ist ein Videospiel. Aber das ist erst der Anfang … MAILAND, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Sehen Sie sich das offizielle Musikvideo an und entdecken Sie die ersten Hinweise auf PAPgame.

Offizielles Video auf YouTube - I Play PAPmusic Game Wenn aus Musik Storytelling wird. Nach wochenlangen Spekulationen und wachsender Neugier veröffentlicht Direktorin LeiKiè heute die neue Single und das offizielle Musikvideo zu "I PLAY PAPmusic Game" und enthüllt damit offiziell, was PAPgame wirklich ist: ein Videospiel, das vom Animationsfilm PAPmusic - Animation for Fashion inspiriert ist. Dies ist das zweite musikalische Kapitel im Rahmen der PAPgame-Enthüllung. Entstanden im Universum des Animationsfilms PAPmusic - Animation for Fashion unter der Regie von LeiKiè, entwickelt sich PAPworld durch ein neues interaktives Erlebnis weiter. Das erste musikalische Kapitel, "BREAKING PAPnews", generierte weltweit über 2.000 verifizierte Medienberichte und mehr als 20 Millionen Aufrufe in den sozialen Medien, was das wachsende internationale Interesse an der immer größer werdenden PAPworld verdeutlicht. Mehr als einen Monat lang fragte sich die Öffentlichkeit, was PAPgame eigentlich ist: Ein Brettspiel, ein Kartenspiel oder etwas ganz anderes? Das am 5. Juni veröffentlichte Musikvideo "BREAKING PAPnews" ließ das Rätsel bewusst ungelöst. Heute gibt es mit der Veröffentlichung von "I Play PAPmusic Game" den ersten großen Hinweis: PAPgame ist ein Videospiel. Ein Videospiel, das durch Musik erzählt wird Videospiele werden üblicherweise durch Trailer, Gameplay-Aufnahmen oder spielbare Demos vorgestellt. PAPmusic geht einen anderen Weg. Nach der farbenfrohen Pop-Ästhetik von "BREAKING PAPnews" greift LeiKiè nun auf eine völlig andere Bildsprache zurück. In "I PLAY PAPmusic game" wechseln sich poetische Schwarz-Weiß-Szenen, die von Pierrot inspiriert sind, mit lebhaften Spielsequenzen ab, in denen sich die farbenfrohe PAPworldnach und nach offenbart. Anstatt einfach nur für das Videospiel zu werben, erweitert jedes Musikvideo nach und nach dessen narratives Universum. In PAPworld begleitet Musik eine Geschichte nicht nur, sondern schreibt sie weiter. "I Play PAPmusic Game": Energie, Ironie und Fantasie Mit seinem mitreißenden Electro-Pop-Sound, seinem beschwingten Rhythmus und seinem Refrain, der sofort im Gedächtnis bleibt, zelebriert "I Play PAPmusic Game" die Freude am Spielen, am Lächeln und daran, das Unerwartete anzunehmen. Gleichzeitig bewahrt es den ironischen und surrealen Geist, der zum Markenzeichen von LeiKiès kreativem Universum geworden ist. Hinter dem energiegeladenen Electro-Pop-Sound verbirgt sich eine einfache, aber bedeutungsvolle Botschaft: sich Hindernissen zu stellen und Traurigkeit durch Spiel, Kreativität und Fantasie zu überwinden. Zwischen ikonischen Monstern, PAPrank, PAPlove, Geistern in T-Shirts und unzähligen surrealen Begegnungen wird das Spiel zu einer Metapher dafür, den Herausforderungen des Lebens mit Ironie, Optimismus und kreativer Freiheit zu begegnen. In der PAPworld verwandeln sich Momente der Traurigkeit in Selbstironie, Rhythmus, Farbe und die Lust zu lachen.Diese emotionale Transformation wird auch im Musikvideo zum Leben erweckt, in dem poetische, von Pierrot inspirierte Schwarz-Weiß-Sequenzen nach und nach lebhaften Gameplay-Szenen weichen und so die emotionale Reise der Figur Pierrot nachzeichnen - von "Wenn ich traurig bin …" bis hin zum Wunsch zu spielen -, die schließlich in der farbenfrohen Explosion von PAPgame gipfelt. Ein erster wirklicher Einblick in PAPgame Zum ersten Mal ist die Öffentlichkeit zum PAPgame eingeladen. Die ikonische Piazza Duomo in Mailand verwandelt sich in ein surreales Pop-Universum, das von zahlreichen surrealen Figuren, Schauplätzen und Objekten bevölkert wird, die bereits im Animationsfilm vorgestellt wurden. Im Verlauf des Videoclips verändert sich die Atmosphäre ständig und es tauchen geheimnisvolle Symbole, Monster, Bestenlisten und ikonische Gegenstände auf, die nur Fragmente eines weitaus umfassenderen Erlebnisses offenbaren. Herzen verbreiten PAPlove, und anstatt zu Gewalt anzustacheln, verwandeln sie Begegnungen in Tanz, Humor und unerwartete Interaktionen. Genau wie im Animationsfilm erkundet auch PAPmusic Game die Realität weiterhin durch Musik, Farben, Ironie und Fantasie und schafft so ein interaktives Erlebnis, das auf Positivität und Teilhabe basiert. Dieser Videoclip bietet zwar einen ersten echten Einblick in PAPgame, doch viele seiner Hinweise bleiben bewusst unerklärt. Als zweites Kapitel dieser musikalischen Reise, die in das Videospiel einführt, regt es das Publikum dazu an, sich neue Fragen zu stellen. Jeder kommende Videoclip wird ein weiteres Puzzleteil enthüllen und die Zuschauer Schritt für Schritt auf den offiziellen Start von PAPgame vorbereiten. Warum PAPfans es lieben, "PAPisiert" zu sein LeiKiè, die Schöpferin von PAPmusic, sagte: "Das Schönste an dieser Reise war es, den Menschen zuzuhören, die sich von PAPmusic mitreißen ließen und "PAPisiert" wurden. Während eines Interviews mit dem Radio der Bocconi-Universität in Mailand fragte ich einen der drei Moderatoren der Sendung, was es für ihn bedeute, "PAPisiert" zu sein. Seine Antwort bringt den Geist unseres Universums perfekt auf den Punkt. Die Antwort des Radiomoderators: ""PAPisiert" zu werden bedeutet, die Welt mit größerer Freude durch die Augen des Herzens zu sehen und, wann immer möglich, mit einer unbeschwerteren und fröhlicheren Einstellung, die Menschen zusammenbringt." Das Rätsel ist noch nicht gelöst: Viele Fragen zu PAPgame wurden noch nicht beantwortet. Obwohl sich PAPmusic Game nun endlich zu offenbaren beginnt, bleiben viele Fragen bewusst unbeantwortet: Wie viele Figuren aus dem Animationsfilm PAPmusic werden in PAPgame vorkommen? Werden die Spieler sie alle treffen?

aus dem werden in PAPgame vorkommen? Werden die Spieler sie alle treffen? Viele der Gegenstände im Spiel stammen direkt von PAPmusic . Wird die Öffentlichkeit sie alle erkennen?

. Wird die Öffentlichkeit sie alle erkennen? Die Bilder lassen auf eine Ich-Perspektive schließen. Wird PAPgame wirklich so gespielt?

schließen. Wird wirklich so gespielt? Welche Geheimnisse verbergen sich hinter den mysteriösen Ghost PAPtees? In den kommenden Kapiteln der Musikvideos werden weiterhin neue Hinweise enthüllt, wodurch die PAPworld bis zum offiziellen Start von PAPgame nach und nach erweitert wird. Informationen zu PAPmusic PAPmusic ist ein stetig wachsendes Unterhaltungsuniversum, das von der italienischen Regisseurin, Songwriterin und Künstlerin LeiKiè geschaffen wurde und von Not Just Music S.r.l. produziert wird. Das Projekt, das mit dem Animationsfilm PAPmusic - Animation for Fashion ins Leben gerufen wurde, vereint Animation, Originalmusik, Mode, Humor und Storytelling in einem sich ständig weiterentwickelnden crossmedialen Ökosystem, das als PAPworld bekannt ist. Nach der Veröffentlichung des Films, der Originalsongs, der Musikvideos und der von der Mode inspirierten Merchandising-Artikel setzt PAPworld nun seine Expansion mit PAPgame fort, einem in Kürze erscheinenden Videospiel, das dasselbe kreative Universum in ein interaktives Erlebnis überträgt. Jede neue Veröffentlichung fügt PAPworld ein neues Kapitel hinzu und verknüpft dabei nach und nach Kino, Musik und Videospiele durch einen originellen erzählerischen Ansatz. Website: PAPmusic Web Site

YouTube: YouTube PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial Sehen Sie sich das offizielle Musikvideo an und entdecken Sie die ersten Hinweise auf PAPgame.

Offizielles Video auf YouTube - I Play PAPmusic Game

Jeder Videoclip enthüllt einen neuen Hinweis. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-italienische-kunstlerin-leikie-prasentiert-papgame-in-einem-neuen-musikvideo-wahrend-not-just-music-die-marke-papmusic-weiter-ausbaut-302827875.html



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