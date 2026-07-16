Der größte Chiphersteller der Welt, TSMC, hat heute endgültige Zahlen präsentiert. Es war mal wieder ein herausragendes Quartal mit einem satten Gewinnanstieg. Doch dem Markt scheint das nicht mehr zu reichen: Die Papiere kommen an den US-Märkten unter Druck.Kurz und knapp• TSMC steigerte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 77 Prozent auf 706,56 Milliarden New Taiwan Dollar.• Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent.• Trotz der starken Zahlen geraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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