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Japans Parlament stufte am 15. Juli Kryptowährungen als Finanzprodukte ein und verabschiedete damit das weitreichendste Kryptogesetz eines G7-Staates. Das Oberhaus stimmte mit 211 zu 31 Stimmen für die Änderung des Finanzinstrumente-Gesetzes, das Bitcoin und andere Token vom Zahlungsrecht ins Investmentrecht verschiebt. Die Reform öffnet den Weg für Bitcoin-Spot-ETFs ab 2027 und senkt die Kryptosteuer von 55 auf 20 Prozent. Bitcoin reagierte am selben Tag und kletterte über 65.000 Dollar, den höchsten Stand seit dem 17. Juni. Der Markt sieht Japans Vorgehen als eine Blaupause, der andere asiatische Staaten folgen könnten. In den USA steckt der CLARITY Act dagegen weiterhin im Senat fest, und Prognosemärkte sehen die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung 2026 bei nur 42 Prozent. Regierungen schaffen ETF-Rahmenwerke für grosse Token, doch die Geschichte jedes Zyklus zeigt, dass die grössten Erträge von Projekten kamen, die vor dem Listing entdeckt wurden. Dieser Artikel analysiert die Krypto News zu Japans Gesetzgebung und zeigt den Presale, der gerade die Aufmerksamkeit der grössten Wallets auf sich zieht.

Krypto News: Japans Kryptogesetz verändert die Spielregeln für Bitcoin und den gesamten Markt

Das am 15. Juli verabschiedete Gesetz verschiebt die Aufsicht über Krypto-Handel vom Zahlungsdienstegesetz zum Finanzinstrumente- und Börsengesetz, wie CoinDesk berichtet. Bitcoin, Ethereum und XRP werden damit rechtlich wie Aktien und Anleihen behandelt, bleiben aber als eigene Kategorie erhalten und fallen nicht unter das Wertpapierrecht im klassischen Sinne. Für nicht registrierte Krypto-Anbieter steigt die Höchststrafe von drei auf zehn Jahre Haft, und die Geldstrafen werden auf 10 Millionen Yen angehoben. Die Finanzaufsichtsbehörde FSA wird nun konkrete Regelungen für ETF-Zulassungen ausarbeiten. Die Japan Exchange Group prüft bereits, ob Spot-Bitcoin-ETFs ab 2027 gelistet werden können.

Die Steuerreform verläuft auf einem eigenen Zeitplan und soll 2028 in Kraft treten, wie Crypto Times berichtet. Bisher werden Kryptogewinne in Japan als sonstige Einkünfte mit bis zu 55 Prozent besteuert, was viele Anleger vom Handel abgehalten hat. Der neue Pauschalsatz von 20 Prozent entspricht der Besteuerung von Aktiengewinnen und schliesst eine dreijährige Verlustverrechnung ein. Grosse Finanzinstitute wie Nomura, SBI Securities und Rakuten bereiten bereits Krypto-Investmenttrust-Produkte vor. Japans Vorgehen ist besonders bemerkenswert, weil es Klassifizierung, Besteuerung, ETF-Zugang, Insiderhandel und Lizenzierung in einem einzigen Gesetzespaket regelt.

Im Vergleich dazu bleibt die Regulierungslage in den USA ungelöst, wo der CLARITY Act ohne Abstimmung im Senat feststeckt. Bitcoin notiert aktuell bei rund 64.900 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 25, und der Markt zeigt trotz positiver Nachrichten extreme Angst.

Stripe sorgte am selben Tag für Schlagzeilen mit einem 53-Milliarden-Dollar-Gebot für PayPal, was die Verbindung von Krypto und traditionellem Zahlungsverkehr weiter stärken könnte. Doch selbst wenn Bitcoin auf 100.000 Dollar steigt, bleibt der prozentuale Gewinn bei einer Marktkapitalisierung in Billionenhöhe begrenzt, und erfahrene Anleger suchen deshalb nach dem Presale, der das grösste Vielfache vor dem ersten Listing bietet.

Pepeto und das Layer-2-Upgrade: Warum der Presale gerade Krypto News dominiert

Während Länder wie Japan ETF-Infrastruktur für grosse Token schaffen, liegt das grösste Wachstumspotenzial eines Zyklus immer in der Phase vor dem ersten Börsenlisting. Genau dort steht Pepeto, und das Interesse der grössten Wallets bestätigt diese Einschätzung.

Das Layer-2-Upgrade auf dem Protokoll von Pepeto, das auf der Projektwebsite dokumentiert ist, zeigt, wohin sich dieser Presale entwickeln kann. Grosse Wallets, die ernsthaftes Kapital platzieren, erhalten eine Ausführung auf institutioneller Geschwindigkeit mit vollständiger DeFi-Kontrolle über ihre Bestände. Jede Position am Handelsvolumen der Börse ist dabei von Bedeutung, denn je grösser der Anteil heute aufgebaut wird, desto stärker profitiert er, sobald die Börse den Handel eröffnet.

Dieses Upgrade kommt zum richtigen Zeitpunkt, genau in der Phase, in der die Bitcoin-Entwicklung einen breiteren Aufschwung bestätigt, der erfahrungsgemäss zuerst starke Presale-Projekte in deutliche Vielfache hebt. Die gesamte Codebasis wurde vor dem Start des Presales durch SolidProof vollständig auditiert und verifiziert, sodass Teilnehmer auf einer geprüften Grundlage einsteigen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden bisher eingesammelt, und Pepeto steht an der Spitze, weil das Handelsvolumen, das nach dem Start durch die Börse fliessen wird, den entscheidenden Unterschied macht.

Im Jahr 2026 ist die Verfolgung von Wal-Aktivitäten einfacher, weil On-Chain-Daten genau zeigen, wohin grosses Kapital fliesst, und dieses Kapital fliesst gerade in Pepeto. Dogecoin brachte Millionäre hervor, doch es brachte auch Millionen von Menschen hervor, die nur zusahen, weil sie einen einzigen Tag zu lange gewartet hatten. Die On-Chain-Daten legen heute dieselben Fakten offen, und die grössten Wallets bauen ihre Pepeto-Positionen in einem Tempo auf, das an die Akkumulationsphase vor den grössten Meme-Coin-Bewegungen der vergangenen Zyklen erinnert. Der Presale-Preis liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und mit jeder Stufe, die sich schliesst, steigt der Einstiegspreis für alle, die danach kommen.

Fazit

Japan schafft den regulatorischen Rahmen für Bitcoin-ETFs, während der US-CLARITY-Act im Senat stockt, und die Krypto News des Tages machen die Richtung klar. Die entscheidende Frage bleibt, ob man auf der Seite steht, die Vermögen aufbaut, oder auf der Seite, die Dogecoin an sich vorbeiziehen liess und den Rest jenes Zyklus bereute. Der Markt präsentiert eine Gelegenheit selten in dieser Deutlichkeit, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem Anleger gerade Positionen aufbauen. Dies ist die zweite Chance für jene, die DOGE verpasst haben, und zweite Chancen auf diesem Niveau halten Tage an, vielleicht Stunden, aber nicht Monate. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Status und die Einstiegsbedingungen.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Japans neues Kryptogesetz für Bitcoin-Anleger?

Japans Parlament stufte Kryptowährungen am 15. Juli 2026 als Finanzprodukte ein, was den Weg für Bitcoin-Spot-ETFs an der Tokioter Börse ab 2027 ebnet. Die Steuer auf Kryptogewinne soll von maximal 55 Prozent auf einen Pauschalsatz von 20 Prozent sinken, und neue Insiderhandelsregeln stärken den Anlegerschutz.

Was macht Pepeto zum führenden Krypto-Presale 2026?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und bietet eine Börse mit Layer-2-Skalierung, gebührenfreiem Handel und KI-gestützter Vertragsprüfung, während ein grosses Listing vorbereitet wird. Den aktuellen Stand des Presales zeigt die offizielle Pepeto-Website.