Das Unternehmen, das zum dritten Mal in Folge als Leader ausgezeichnet wurde und zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie "Vision" belegte, blickt auf ein wegweisendes Jahr der Innovation zurück, da Observability zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für Teams wird, die KI in großem Maßstab entwickeln und betreiben.

Grafana Labs, das Unternehmen hinter der Open-Observability-Cloud, gab heute bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms ausgezeichnet wurde und zum zweiten Mal in Folge auf der Achse "Visionsvollständigkeit" die höchste Position einnimmt.

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2026 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms

Wir sind der Ansicht, dass diese Platzierung die Richtung widerspiegelt, in die sich der Markt entwickelt: hin zu einer offenen, modularen Observability, die es Teams im Zeitalter der KI ermöglicht, Systeme zu verstehen, die immer komplexer und eigenständiger werden und dank KI-gestützter Entwicklung rasch skalieren.

Eine Plattform für das Zeitalter der KI

Laut der Grafana Labs Observability-Umfrage 2026 stellen die Komplexität des Betriebs und der damit verbundene Aufwand mittlerweile die größte Herausforderung im Bereich der Observability dar, obwohl die Nutzung von Managed Observability weiter zunimmt: Die Hälfte der Unternehmen setzt mittlerweile Managed Observability in irgendeiner Form ein (gegenüber 43 im Jahr 2025). Die Telemetrie nimmt weiter zu, die Systeme werden immer verteilter, und die Teams sind es leid, doppelt zu zahlen: einmal für Daten, die sie nicht benötigen, und ein weiteres Mal in Form von Entwicklungszeit, wenn etwas ausfällt und niemand den Gesamtüberblick hat. Was sich im letzten Jahr geändert hat, ist das Ausmaß dieses Problems. KI hat sich zu einer Produktionsinfrastruktur entwickelt, die mit eigenen Ausfallmustern, Kostenkurven und Fragen der Verantwortlichkeit einhergeht, während die Personen, die diese Systeme bedienen, nach wie vor schneller handeln müssen, als es Dashboards allein zulassen.

Observability muss beiden Seiten des KI-Wandels gerecht werden. Teams müssen KI beobachten von großen Sprachmodellen (LLMs) und Agenten bis hin zu Inferenz-Pipelines und den damit verbundenen Anwendungen. Und sie benötigen eine Observability, die KI verantwortungsbewusst einsetzt, um Untersuchungen zu verkürzen, ohne dabei das menschliche Urteilsvermögen zu ersetzen. Diese Nachfrage zeigt sich in den Bereichen Energie, Fertigung, Medien und Einzelhandel sowie zunehmend bei KI-nativen Unternehmen, die KI-Workloads in der Produktion auf Grafana Cloud ausführen.

Aus diesem Grund hat Grafana Labs im vergangenen Jahr Grafana Cloud erweitert, um Teams dabei zu unterstützen, komplexe Systeme zu betreiben, KI im Produktivbetrieb zu überwachen und KI zu nutzen, um auf einer offenen Plattform schneller voranzukommen einer Plattform, auf der die Kosten für die Überwachbarkeit sich nach dem Nutzen und nicht nach dem Umfang richten.

KI innerhalb der Plattform : Grafana Assistant integriert eine dialogorientierte KI-Ebene in Grafana Cloud, die Fragen zu Ihren Systemen anhand der Ihnen bereits vorliegenden Telemetriedaten beantwortet. Diese werden durch den Knowledge Graph ergänzt, der Signale mit Diensten, Abhängigkeiten und Änderungen verknüpft. Assistant Investigations geht noch einen Schritt weiter: Es stellt automatisch Zusammenhänge zwischen Warnmeldungen her und deckt die Ursachen auf, noch bevor der diensthabende Techniker die Meldung vollständig gelesen hat.

: Grafana Assistant integriert eine dialogorientierte KI-Ebene in Grafana Cloud, die Fragen zu Ihren Systemen anhand der Ihnen bereits vorliegenden Telemetriedaten beantwortet. Diese werden durch den Knowledge Graph ergänzt, der Signale mit Diensten, Abhängigkeiten und Änderungen verknüpft. Assistant Investigations geht noch einen Schritt weiter: Es stellt automatisch Zusammenhänge zwischen Warnmeldungen her und deckt die Ursachen auf, noch bevor der diensthabende Techniker die Meldung vollständig gelesen hat. Entwickelt für Agenten und Menschen : Grafana Cloud CLI (gcx) und ein remote gehosteter MCP-Server ermöglichen KI-Agenten den nativen Zugriff auf Grafana Cloud mit denselben Funktionen, die Entwickler in der Benutzeroberfläche nutzen, und das in Maschinen-Geschwindigkeit. Skills erweitern diesen Produktionskontext auf Programmierwerkzeuge wie Claude Code und Cursor.

: Grafana Cloud CLI (gcx) und ein remote gehosteter MCP-Server ermöglichen KI-Agenten den nativen Zugriff auf Grafana Cloud mit denselben Funktionen, die Entwickler in der Benutzeroberfläche nutzen, und das in Maschinen-Geschwindigkeit. Skills erweitern diesen Produktionskontext auf Programmierwerkzeuge wie Claude Code und Cursor. Observability für KI-Systeme : Grafana Cloud AI Observability wendet bei großen Sprachmodellen (LLMs) und Agenten dieselben Methoden an, die Grafana seit jeher im Bereich der Infrastruktur einsetzt: die Überwachung von Leistung, Token-Verbrauch, Latenz, Abweichungen und den Entscheidungspfaden der Agenten im Zusammenspiel mit dem restlichen Stack. Grafana Labs hat zudem kürzlich o11y-bench angekündigt, einen Open-Source-Benchmark zur Bewertung von KI-Agenten hinsichtlich ihrer Observability und SRE-Aufgaben in der Praxis. Insbesondere im 2026 Gartner Critical Capabilities for Observability Platforms einer Begleitpublikation zum Magic Quadrant-Bericht, die eine Bewertung verschiedener Anwendungsfälle bietet erzielte Grafana Cloud im Bereich "AI/LLM-Observability" eine Bewertung von 4,4/5.

: Grafana Cloud AI Observability wendet bei großen Sprachmodellen (LLMs) und Agenten dieselben Methoden an, die Grafana seit jeher im Bereich der Infrastruktur einsetzt: die Überwachung von Leistung, Token-Verbrauch, Latenz, Abweichungen und den Entscheidungspfaden der Agenten im Zusammenspiel mit dem restlichen Stack. Grafana Labs hat zudem kürzlich o11y-bench angekündigt, einen Open-Source-Benchmark zur Bewertung von KI-Agenten hinsichtlich ihrer Observability und SRE-Aufgaben in der Praxis. Insbesondere im 2026 Gartner Critical Capabilities for Observability Platforms einer Begleitpublikation zum Magic Quadrant-Bericht, die eine Bewertung verschiedener Anwendungsfälle bietet erzielte Grafana Cloud im Bereich "AI/LLM-Observability" eine Bewertung von 4,4/5. Kostenkontrolle im KI-Maßstab : Adaptive Telemetry über Protokolle, Metriken, Traces und Profile hinweg ermöglicht es Teams, wertvolle Signale zu erhalten, gleichzeitig Störsignale zu reduzieren und die Kosten zu optimieren, während KI-Workloads neue Datentypen und ein steigendes Datenvolumen mit sich bringen.

: Adaptive Telemetry über Protokolle, Metriken, Traces und Profile hinweg ermöglicht es Teams, wertvolle Signale zu erhalten, gleichzeitig Störsignale zu reduzieren und die Kosten zu optimieren, während KI-Workloads neue Datentypen und ein steigendes Datenvolumen mit sich bringen. Von Grund auf offen: Im Zeitalter der KI ist Offenheit eine praktische Notwendigkeit: Agenten sind nur so gut wie der Kontext, auf den sie zugreifen können. Grafana basiert auf OpenTelemetry, offenen APIs und MCP-Schnittstellen, sodass Ihre Telemetriedaten in Ihrem Besitz bleiben und sowohl für Menschen als auch für Agenten zugänglich sind.

"Wir sind davon überzeugt, dass die Auszeichnung als Leader im dritten Jahr in Folge und zum zweiten Mal die höchste Bewertung in der Kategorie 'Completeness of Vision' nicht nur unsere aktuelle Position widerspiegelt, sondern auch die Richtung, in die sich der Markt entwickelt. Ich bin äußerst stolz auf die anhaltende Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit unseres Unternehmens, mit der wir den Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht werden", sagte Anthony Woods, Mitbegründer von Grafana Labs. "Bei der Observability geht es nicht mehr nur um Metriken, Protokolle und Traces. Es geht um Intelligenz, Automatisierung und darum, jedem Team die Möglichkeit zu geben, seine Systeme in jedem Umfang zu verstehen. Dazu gehören sowohl die Teams, die KI in der Produktion einsetzen, als auch die KI-nativen Unternehmen, die darauf aufbauend die nächste Generation von Anwendungen entwickeln. Unsere Aufgabe ist es, beiden mit einer offenen Plattform, tatsächlich nützlichen KI-Workflows und der Transparenz entgegenzukommen, die ihren komplexen Systemen bisher gefehlt hat."

Kundenstimmen

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren, darunter Anthropic, ASOS, Citigroup, Lovable, NVIDIA, Salesforce und Microsoft, die sich auf Grafana verlassen, um komplexe Systeme weltweit zu überwachen und zu verstehen. Wir fühlen uns zwar geehrt, von Gartner als Leader ausgezeichnet worden zu sein, doch das wichtigste Feedback erhalten wir von den Menschen, die Grafana täglich nutzen.

Stand 25. Juni 2026 weist Grafana Labs auf Gartner Peer Insights eine Gesamtbewertung von 4,5 von 5 Punkten auf, basierend auf 618 verifizierten Kundenbewertungen, wobei 90 der Rezensenten angaben, dass sie die Produkte von Grafana Labs weiterempfehlen würden. Das sagen unsere Kunden:

"Unsere Umstellung auf Grafana Cloud hat die Leistungsfähigkeit unseres DevOps-Teams erheblich gesteigert. Da wir nun nicht mehr unseren eigenen Backend-Speicher verwalten müssen, konnten wir wertvolle Arbeitszeit unserer Entwickler zurückgewinnen." IT-Manager, Energie- und Versorgungsbranche

"Grafana [Cloud] bietet eine hervorragende zentrale Übersicht über unseren gesamten Observability-Stack." Lösungsingenieur, IT-Dienstleistungsbranche

"Der KI-Agent und der Assistent sind einfach großartig. Mit Adaptive Metrics können wir die Kennzahlen serverseitig steuern." IT-Manager, Dienstleistungsbranche

"Mir gefällt besonders, wie einfach die Bedienung ist. Außerdem halte ich es für ein großartiges Produkt mit umfangreichen Funktionen wie dem SRE-KI-Agenten und den Bereitschaftsdiensten." Softwareentwickler, IT-Dienstleistungsunternehmen mit einem Umsatz von über 30 Mrd. US-Dollar

"Derzeit eines meiner besten Observability-Tools. Grafana Cloud erfüllt alle meine Anforderungen im Bereich Observability von Dashboards über die Analysefunktion bis hin zu Warnmeldungen." Ingenieur, Medienbranche

Ressourcen

Lesen Sie hier den vollständigen Gartner Magic Quadrant-Bericht

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Gartner Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, Padraig Byrne, Pankaj Prasad, Martin Caren, D.B. Cummings, Tanmay Bisht, Juli 2026.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologieanalyseabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil einer umfassenderen Studie veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Grafana Labs erhältlich.

GARTNER, Magic Quadrant und Peer Insights sind Marken von Gartner und/oder dessen verbundenen Unternehmen.

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Über Grafana Labs

Grafana Labs, das Unternehmen hinter der offenen Observability-Cloud, basiert auf den Prinzipien von Open Source, offenen Standards, offenen Ökosystemen und einer offenen Unternehmenskultur. Grafana Cloud, unsere vollständig verwaltete Observability-Plattform, ist flexibel und auf Skalierbarkeit ausgelegt. Mit der tatsächlich nützlichen KI von Grafana Cloud können Unternehmen all ihre unterschiedlichen Daten einsehen, verstehen und darauf reagieren, um mit der Geschwindigkeit ihrer Ambitionen voranzukommen, während sie gleichzeitig die nötige Transparenz erhalten, um KI-Systeme zuverlässig und in großem Maßstab zu betreiben. Heute vertrauen mehr als 35 Millionen Nutzer und über 7.000 Kunden darunter Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft und Salesforce auf Grafana Labs, um die Zuverlässigkeit ihrer Anwendungen und Systeme zu gewährleisten, Vorfälle schnell zu beheben und ihre Telemetriedaten zu optimieren, um Störsignale und Kosten zu reduzieren. Wir sind ein zu 100 remote arbeitendes Unternehmen mit mehr als 1.600 Teammitgliedern in über 40 Ländern und werden von führenden Investoren unterstützt, darunter Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG und Lead Edge Capital. Erfahren Sie mehr unter grafana.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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