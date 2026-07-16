Compvide Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das durch innovative Diagnostik und die Überwachung von Immunreaktionen Pionierarbeit im Bereich der funktionellen Komplement-Intelligenz leistet, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit OpZira Inc. bekannt. Ziel ist die Förderung des Unternehmenswachstums sowie die Entwicklung der firmeneigenen CIMED-Plattform.

"Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird OpZira umfassende operative Unterstützung in den Bereichen Klinik, Kundenbetreuung, Finanzen, Produktion, Marketing, Qualität und Zulassungsangelegenheiten leisten", erklärte Dr. Clark Tedford, Präsident und CEO von OpZira Inc. "Durch die Nutzung der erprobten operativen Infrastruktur und des Fachwissens von OpZira kann sich Compvide auf die Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Innovationen konzentrieren und gleichzeitig seine Kompetenzen in den Bereichen Komplement-fokussierte Diagnostik und translationale Medizin ausbauen."

"Die Partnerschaft mit einem erfahrenen Unternehmen, das die besonderen Bedürfnisse aufstrebender Unternehmen im Gesundheitswesen versteht, ist für Compvide ein wichtiger Schritt beim weiteren Aufbau unseres Unternehmens", sagte Dr. Sadam Yaseen, Gründer und CEO von Compvide. "Diese Zusammenarbeit erweitert unsere Kapazitäten und gleichzeitig können wir uns auf unsere Mission konzentrieren, durch innovative Komplementwissenschaft präzisere Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen."

Die von Compvide entwickelte CIMED-Plattform liefert Informationen zur funktionellen Komplementaktivität, indem sie physiologisch relevante Komplementaktivitäten misst und komplexe immunbiologische Zusammenhänge in klinisch verwertbare Erkenntnisse für die Arzneimittelentwicklung, das therapeutische Monitoring, die Präzisionsmedizin und die Diagnostik der nächsten Generation umwandelt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsdienstleistern die funktionelle Überwachung der wichtigsten Signalwege zu ermöglichen, die bei kritischen komplement- und immunvermittelten Erkrankungen eine Rolle spielen, um so eine personalisierte und auf Präzision fokussierte Medizin zu ermöglichen.

Über Compvide

Compvide ist ein in Seattle ansässiges Biotechnologieunternehmen, das durch innovative Assay-Entwicklung, translationale Forschung und Diagnosetechnologien Pionierarbeit im Bereich der funktionellen Komplementforschung leistet. Seine firmeneigene CIMED-Plattform wandelt komplexe Erkenntnisse aus der Komplementbiologie in umsetzbare klinische Erkenntnisse um, die die Arzneimittelentwicklung, die Präzisionsmedizin und eine verbesserte Behandlung von Patienten unterstützen.

Über OpZira

OpZira konzentriert sich auf die Früherkennung und umfassende Überwachung von Augenerkrankungen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ärzte durch innovative Technologien zu unterstützen, die die Patientenversorgung optimieren und die Behandlungsergebnisse verbessern.

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