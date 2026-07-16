Er ist eine erfahrene operative Führungskraft und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen OEM und ITAD, unter anderem bei Dell, Apple und Microsoft, und wird illumynt beim Ausbau seiner globalen Plattform für den Lebenszyklus von KI-Hardware unterstützen

illumynt, ein technologieorientierter Marktführer für die Wiederverwertung von KI-Hardware über deren gesamten Lebenszyklus hinweg sowie für die Entsorgung von IT-Geräten (IT Asset Disposition, ITAD), gab heute bekannt, dass Anthony "Tony" Giannetti mit Wirkung zum 13. Juli 2026 als Senior Vice President of Global Operations in das Unternehmen eingetreten ist.

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Anthony Giannetti, SVP Global Operations

Giannetti bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Betriebsabläufe und Lieferkettenmanagement bei einigen der größten OEMs der Technologiebranche mit, unter anderem bei Dell, wo er für das Reverse-Supply-Chain-Management verantwortlich war. Weiterhin hatte er leitende Positionen im operativen Bereich bei Apple und Microsoft inne. Sein Hintergrund reicht von der Produktionstechnik über die Reverse-Logistik bis hin zum groß angelegten Betriebsmanagement und deckt damit genau die Disziplinen ab, die für die Arbeit von illumynt bei der Zertifizierung und der Wertgewinnung aus ausgemusterter KI-Infrastruktur in großem Maßstab von unmittelbarer Bedeutung sind.

"Tony hat seine Karriere auf der operativen Seite genau jenes Problems verbracht, das wir für unsere Kunden lösen: der Frage, wie ausgemusterte Technologie durch eine Lieferkette transportiert werden kann, ohne den darin noch vorhandenen Wert zu verlieren", so Jörg Herbarth, CEO von illumynt. "Diese Perspektive ist im Zuge unseres Wachstums und dem Ausbau unserer globalen Aktivitäten sowie der Vertiefung unserer Beziehungen zu den OEMs und Hyperscalern, die uns ihre Hardware anvertrauen, von unschätzbarem Wert."

Die Ernennung von Giannetti erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem illumynt seine globale Präsenz weiter ausbaut. In diesem Herbst wird beispielsweise das Talorem Innovation Center in Columbus, Ohio, eröffnet, das die Kapazitäten von illumynt in den Bereichen Prüfung, Klassifizierung und Rückgewinnung auf Engineering-Niveau erweitern und damit die Möglichkeiten der Wiederverwertung von KI-Hardware über deren Lebenszyklus hinweg noch weiter ausbauen wird.

"Ich habe Jahre auf der OEM-Seite gearbeitet und mich mit der Frage beschäftigt, was mit der Hardware nach ihrer ersten Inbetriebnahme geschieht. illumynt ist das erste mir bekannte Team, das dieses Problem mit einer echten technischen Infrastruktur angeht, anstatt sich nur auf die Logistik zu beschränken. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag zur weltweiten Skalierung dieses Vorhabens zu leisten", so Giannetti.

Giannetti hat einen Bachelor of Science der United States Military Academy in West Point und einen Master-Abschluss der University of Texas in Austin.

Über illumynt

illumynt ist ein technologieorientierter Marktführer für die Wiederverwertung von KI-Hardware über deren gesamten Lebenszyklus hinweg und bietet Tests auf technisch höchstem Niveau, Zertifizierungen sowie die Wertwiederherstellung ausgemusterter KI-Infrastruktur an, darunter GPU-Klassifizierung, NAND-Wiederverwertung auf Chip-Ebene und die Bewertung flüssigkeitsgekühlter Hardware. Die Talorem-Plattform von illumynt führt technische Präzision in eine Branche ein, die bislang ausschließlich auf Logistik aufbaute.

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