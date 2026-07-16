Cardano Kurs bricht aus dem Abwärtskanal aus, aber 67 % des Angebots liegen in Wal-Wallets

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Wallets mit mindestens einer Million ADA kontrollieren jetzt 25,1 Milliarden Token und damit 67,5 Prozent des gesamten umlaufenden Angebots von Cardano. Das ist die höchste Konzentration seit Juli 2020, als ADA noch unter 0,10 Dollar gehandelt wurde. Der Cardano Kurs liegt Mitte Juli 2026 bei rund 0,16 Dollar, nachdem der Token einen wochenlangen Abwärtskanal nach oben durchbrochen hat. ADA verlor allein im Juni knapp 40 Prozent seines Wertes und steht rund 80 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,09 Dollar. Trotz dieses Rückgangs haben die größten Wallets ihre Bestände während des gesamten Ausverkaufs weiter aufgestockt. Das van Rossem Hard Fork und das Leios-Upgrade gelten als die nächsten Katalysatoren für eine Erholung. Ob diese Entwicklungen den Cardano Kurs tatsächlich nach oben treiben, hängt vom Gesamtmarkt und den Zuflüssen ab. Jenseits des Large-Cap-Bildes zieht ein Presale mit fertigen Produkten die Aufmerksamkeit derselben großen Wallets auf sich. Dieser Artikel untersucht beide Seiten des aktuellen Bildes.

Cardano Kurs: Wal-Akkumulation erreicht Sechsjahreshoch, während ADA um eine Trendwende kämpft

ADA handelt heute bei etwa 0,16 Dollar und hat damit den Abwärtskanal durchbrochen, der den Kurs seit Anfang Juni konsequent nach unten gedrückt hat. Der Token stieg innerhalb weniger Tage um 18 Prozent von einem Tief bei 0,1387 Dollar auf 0,1648 Dollar und kletterte heute weitere 4 Prozent. Der Juni war dennoch einer der schwächsten Monate in der gesamten Geschichte des Cardano Kurs, mit einem Verlust von fast 40 Prozent. ADA liegt damit fast 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar aus dem September 2021 und testet Preisniveaus, die seit Jahren nicht mehr erreicht wurden.

Laut Daten von KuCoin haben Wallets mit Beständen zwischen 10 Millionen und 100 Millionen ADA ihren Anteil am Gesamtangebot Ende Juni von 37,66 auf 38,13 Prozent erhöht. Gleichzeitig zeigen Daten von Santiment, dass Wallets mit mindestens einer Million ADA inzwischen 67,5 Prozent des gesamten umlaufenden Angebots halten, der höchste Wert seit sechs Jahren. Die täglichen Transaktionen auf dem Netzwerk fielen Ende Juni auf rund 17.400, den tiefsten Stand seit 45 Tagen. Smart-Contract-Transaktionen sanken auf etwa 4.250, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Juni-Hoch bei 26.000.

EMURGO arbeitet an der Rückgabe von 2,4 Millionen Dollar in gestohlenen ADA aus dem SecondFi-Vorfall an insgesamt 374 betroffene Adressen. Das van Rossem Hard Fork soll die Netzwerkleistung verbessern, und das Leios-Upgrade verspricht eine 60-fache Steigerung des Durchsatzes. Die meisten Analysten sehen den Cardano Kurs bis Ende Dezember 2026 in einer Spanne zwischen 0,17 und 0,27 Dollar.

Im besten Fall erreicht ADA bis Jahresende 0,27 Dollar, was bei einem aktuellen Kurs von 0,16 Dollar einem Anstieg von rund 70 Prozent entspricht. Für einen Large Cap ist das ein solides Ergebnis, doch es spielt sich über viele Monate ab und erfordert günstige Marktbedingungen. Wer schnellere Bewegung sucht, richtet den Blick auf Presale-Projekte, die ohne eine Milliarden-Marktkapitalisierung als Deckel an den Start gehen. Ein Projekt mit viraler Reichweite und funktionierender Handelsinfrastruktur zieht in diesem Moment Kapital von den gleichen Wallets an, die den Cardano Kurs beobachten.

Pepeto: Virale Aufmerksamkeit trifft auf fertige Produkte, während der Cardano Kurs sich erholt

Während der Cardano Kurs um den Ausbruch über die wichtigen gleitenden Durchschnitte kämpft, fließt Kapital in ein Projekt, dessen Wachstum keinen Hard Fork und kein Netzwerk-Upgrade braucht. Die Differenz zwischen dem Potenzial von ADA bei 0,27 Dollar und einem Presale-Einstieg ohne Marktkapitalisierungsgrenze zeigt, warum Großanleger beide Positionen gleichzeitig aufbauen.

Was das Bild verändert, ist natürliche Aufmerksamkeit, die kein Werbebudget der Welt erzeugen könnte. Telegram-Kanäle gewinnen täglich Tausende neue Mitglieder, Nachahmer-Token tauchen immer wieder auf, und Medien, die das Projekt vor zwei Monaten noch ignoriert haben, berichten jetzt regelmäßig darüber, weil nichts anderes in diesem Segment diese Aufmerksamkeit erzeugt. Dieser Verlauf gleicht dem Weg, den SHIB gegangen ist, bevor der breitere Markt davon Notiz genommen hat.

Laut Yahoo Finance investierte eine einzige Wallet im Jahr 2020 genau 8.000 Dollar in SHIB und hielt auf dem Höhepunkt einen Gegenwert von 5,7 Milliarden Dollar. Eine Position von nur 1.000 Dollar wuchs auf über eine Milliarde, als SHIB eine Marktkapitalisierung von 41 Milliarden Dollar erreichte, ohne ein einziges funktionierendes Produkt vorweisen zu können.

Jeder Dollar dieser Rendite kam allein aus viralem Wachstum, und Pepeto verfolgt denselben Pfad mit einem stärkeren Team und fertigen Produkten, die bereits vor dem Listing einsatzbereit sind. Die Wallets, die in diesem Quartal ADA kaufen, steigen gleichzeitig in großen Beträgen bei Pepeto ein, weil der Cardano Kurs eine schrittweise Erholung über Monate bietet, während ein Presale-Einstieg ein völlig anderes Renditeprofil ermöglicht.

Der stärkste Vergleich ist, dass der ursprüngliche Pepe Coin über 150-fache Renditen erzielt hat, obwohl er deutlich weniger Infrastruktur, Reichweite und Potenzial mitbrachte, als Pepeto es heute tut. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und die Sicherheit bestätigt, bevor der Presale für Anleger eröffnet wurde. Mit bereits 10,38 Millionen Dollar im Presale hat der Markt seine Einschätzung unmissverständlich deutlich gemacht.

Fazit

Der Cardano Kurs hat mit dem Kanalausbruch und der Wal-Akkumulation erste Anzeichen einer möglichen Trendwende gezeigt. In jedem Zyklus sind die größten Renditen an frühe Eintritte in Projekte gegangen, deren Nachfrage sich von selbst verbreitete, und Pepeto passt in dieses Muster besser als alles andere auf dem Markt. Der Presale beschleunigt sich mit jeder Phase, und 10,38 Millionen Dollar zeigen, dass der Markt seine Entscheidung bereits getroffen hat. Tausende haben SHIB um wenige Tage verpasst und mussten zusehen, wie andere Renditen einsammelten, die eigentlich ihnen gehört hätten. Das Fenster, das der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website öffnet, wird mit jeder Phase kleiner. Wer den Einstieg in Betracht zieht, sollte dieses Zeitfenster nicht unterschätzen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie ist die Cardano Kurs Prognose für 2026?

Die meisten Analysten sehen ADA bis Dezember 2026 zwischen 0,17 und 0,27 Dollar, wobei der Bullenfall einen Kurs von bis zu 0,30 Dollar bei erfolgreicher Umsetzung des van Rossem Hard Fork und einer Erholung des Gesamtmarktes vorsieht. Die Unterstützung liegt bei 0,14 Dollar, und der Widerstand bei 0,19 Dollar muss überwunden werden.

Ist der Pepeto-Presale sicher und seriös?

Pepeto wurde von SolidProof vollständig geprüft, und das gesamte Team, darunter ein ehemaliger Binance-Entwickler, arbeitet aktiv am Aufbau der Börse. Der Presale hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und das erwartete Binance-Listing rückt näher. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.