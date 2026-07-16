Branchenführer im Recycling von kritischen Rohstoffen und Batterien treibt das weltweite kommerzielle Wachstum und die strategischen Partnerschaften von Cyclic voran.

Cyclic Materials, das Recyclingunternehmen für Seltene Erden, das eine kreislauforientierte Lieferkette für Seltenerdmetalle und kritische Werkstoffe aufbaut, gab heute die Ernennung von Dr. Tomasz Poznar zum Chief Commercial Officer bekannt. Diese Ernennung stärkt das Führungsteam von Cyclic Materials, während das Unternehmen seine geschäftliche Expansion in Nordamerika, Europa und Asien beschleunigt.

Zuletzt war Poznar als Chief Commercial Officer bei Ascend Elements tätig, wo er für die globale Geschäftsstrategie, strategische Partnerschaften und die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens verantwortlich war. Während seiner Tätigkeit trug er dazu bei, Geschäftsvereinbarungen im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar abzuschließen, darunter einen wegweisenden Liefervertrag über 1 Milliarde US-Dollar mit einem weltweit führenden Automobilhersteller. Zudem wirkte er daran mit, staatliche Fördermittel im Rahmen des TCTF in Höhe von rund 320 Millionen US-Dollar zu sichern, die das Wachstum des Unternehmens in Nordamerika und Europa beschleunigten.

Vor seiner Tätigkeit bei Ascend Elements hatte Poznar Führungs- und Ingenieurspositionen bei A123 Systems, EnerDel, Delco Remy und Volvo inne, wo er an der Kommerzialisierung fortschrittlicher Technologien und dem Aufbau strategischer Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Batterien und Elektrifizierung mitwirkte. Er hat einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften von der Technischen Universität Breslau.

Poznar tritt bei Cyclic Materials an einem Wendepunkt des Unternehmenswachstums ein, an dem es seine Geschäftstätigkeit auf Nordamerika, Europa und Asien ausweitet. Als Chief Commercial Officer wird er die globale Geschäftsstrategie von Cyclic leiten, Partnerschaften mit Kunden und Rohstofflieferanten beschleunigen und gleichzeitig die Vertriebsorganisation aufbauen, die erforderlich ist, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen. Seine Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich die weltweite Nachfrage nach Seltenerdmetallen bis 2035 voraussichtlich verdreifachen wird, was zu verstärkten Investitionen in sichere und regionale Lieferketten für kritische Mineralien führt.

"Der Markt tritt in eine neue Ära ein, in der die Sicherung heimischer, skalierbarer Bezugsquellen für kritische Rohstoffe zu einer geschäftlichen und handelspolitischen Notwendigkeit wird. Cyclic Materials verfügt über eine einzigartige Geschäftsplattform, um wirklich etwas zu bewirken, und baut derzeit die Partnerschaften auf, die erforderlich sind, um die kreislauforientierte Versorgung mit Seltenen Erden kommerziell umzusetzen", sagte Poznar. "Ich freue mich darauf, das Wachstum von Cyclic zu beschleunigen und damit den Weg zu einer besseren Versorgung mit Seltenen Erden zu ebnen, die für Branchen wie die Automobilindustrie, KI, Verteidigung, Energie, Robotik und industrielle Systeme von entscheidender Bedeutung sein werden."

"Cyclic Materials hat eine spannende Phase seines Wachstums erreicht. Wir haben unsere Technologie unter Beweis gestellt, eine solide Basis strategischer Partnerschaften aufgebaut und konzentrieren uns nun darauf, unsere kommerzielle Plattform weltweit auszubauen", sagte Ahmad Ghahreman, Gründer und CEO von Cyclic Materials. "Tomasz bringt genau die Erfahrung mit, die wir gesucht haben, um diese nächste Phase zu leiten. Seine Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischer Partnerschaften und bei der Umsetzung komplexer Handelsvereinbarungen in der Branche für kritische Rohstoffe macht ihn zu einer hervorragenden Verstärkung für unser Führungsteam."

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials baut durch das Recycling von magnethaltigen Altprodukten eine widerstandsfähige Lieferkette für Seltenerdelemente (REE) und andere kritische Werkstoffe auf. Das Unternehmen gewinnt hochreine recycelte Seltenerdoxide zurück und veredelt diese, um sie wieder in die Produktionskette für neue Permanentmagnete einzubringen, die für die Automobilindustrie, KI, Robotik, Verteidigung, Elektronik, Energie, Medizin, Industrie und andere fortschrittliche Technologien unverzichtbar sind. Nach dem Erfolg der kommerziellen Demonstration und den ersten Lieferungen hochreiner recycelter Seltenerdoxide an Kunden baut das Unternehmen seine Spitzentechnologie derzeit in den USA und weltweit zügig auf kommerziellen Maßstab aus, um eine sichere inländische Kreislaufversorgung mit Seltenen Erden zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über Cyclic Materials unter cyclicmaterials.earth.

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