Ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) bringt patientenabgeleitete Modelle, Organoid-Plattformen und Fachwissen im Bereich Biomarker in eine gemeinsame Initiative ein, die darauf abzielt, die behördliche Akzeptanz von Methoden des "New Approach" voranzutreiben.

Crown Bioscience ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation -CRO), das sich auf die Erforschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten spezialisiert hat. Es gab heute bekannt, dass es der "New Approach Methodologies Developer Coalition" (NAMs-DC) des Critical Path Institute (C-Path) beigetreten ist, einer Kooperationsinitiative, die sich der Förderung der Validierung, Qualifizierung und behördlichen Anerkennung innovativer, für den Menschen relevanter Forschungsmethoden widmet.

Crown Bioscience schließt sich der wachsenden Gemeinschaft aus Technologieentwicklern, Pharmaunternehmen, Vertretern der Aufsichtsbehörden und wissenschaftlichen Experten an, die daran arbeiten, die Einführung von "New Approach Methodologies" (NAMs) in der Arzneimittelforschung und -entwicklung voranzutreiben.

Durch seine Beteiligung an NAMs-DC wird Crown Bioscience Fachwissen in den Bereichen patientenabgeleitete Xenotransplantatmodelle (PDX), patientenabgeleitete Tumororganoide, E x-Vivo -Patientengewebeplattformen, translationale Biomarker-Analyse und Bioinformatik einbringen. Das Unternehmen baut zudem seine Kompetenzen in den Bereichen organoidbasierte Toxikologie, Kooperationen im Bereich "Organ-on-Chip" sowie explorative toxikologische Ansätze aus, die darauf abzielen, die translationale Vorhersagbarkeit zu verbessern und die Entscheidungsfindung in der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen.

"NAMs bergen ein erhebliches Potenzial zur Verbesserung der translationalen Relevanz und des Vorhersagewerts der präklinischen Forschung", sagte Dr. Ludovic Bourré, Vizepräsident für Forschung und Innovation bei Crown Bioscience. "Durch unseren Beitritt zu NAMs-DC bringen wir unser Fachwissen über patientenabgeleitete und für den Menschen relevante Modellsysteme ein, um die Validierung und behördliche Qualifizierung dieser Technologien zu unterstützen. Um die Einführung zu fördern, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Industrie und Aufsichtsbehörden erforderlich. Wir sind stolz darauf, zu diesen Bemühungen beizutragen."

"Wir bei C-Path sind davon überzeugt, dass der schnellste Weg zu besseren Therapien über die Zusammenarbeit zwischen Technologieentwicklern, der Industrie und den Zulassungsbehörden führt", sagte Nicholas King, M.S., Geschäftsführer der NAMs-DC. "Die Beteiligung von Crown Bioscience stärkt unsere Bemühungen, neue Ansätze in der Arzneimittelentwicklung voranzutreiben und die breitere Anwendung von für den Menschen relevanten Methoden zu fördern."

Die NAMs-DC wurde von C-Path ins Leben gerufen, um die Lücke zwischen der Entwicklung von NAMs und der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben zu schließen. Durch gemeinsame Forschungsvorhaben, den Dialog mit den Aufsichtsbehörden und Qualifizierungsinitiativen setzt sich die Koalition dafür ein, einen verstärkt standardisierten und effizienteren Rahmen für die Bewertung und den Einsatz innovativer Technologien über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu schaffen.

Die Beteiligung von Crown Bioscience spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, die translationale Forschung voranzutreiben und die Entwicklung von Ansätzen zu fördern, die eine bessere Vorhersagekraft aufweisen und für den Menschen relevant sind, um so die Lücke zwischen präklinischer Forschung und klinischen Ergebnissen zu schließen.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich der beschleunigten Wirkstoffforschung und -entwicklung in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie verschrieben hat. Wir arbeiten mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammen, um integrierte Lösungen für die präklinische und translationale Forschung anzubieten und Programme von der Zielmolekül-Identifizierung bis hin zur klinischen Entwicklung zu unterstützen..

Unser Portfolio umfasst mehr als 2.800 patientenabgeleitete Xenotransplantat-Modelle (PDX) und rund 1.000 Tumororganoid-Modelle für 35 Krebserkrankungen, gestützt durch Fachwissen in den Bereichen In-Vivo, In-Vitro, Ex-Vivo und In-Silico -Forschung.

In Verbindung mit fortschrittlichen Labordienstleistungen, Multiomik-Kompetenzen und Datenwissenschaft tragen wir dazu bei, die Erkenntnisse zu gewinnen, die für eine fundierte Entscheidungsfindung während des gesamten Prozesses der Arzneimittelentwicklung erforderlich sind.

Unsere Labore, die an neun Standorten in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum betrieben werden, erfüllen die höchsten Branchenstandards und umfassen unter anderem CAP-, CLIA- und ISO 15189-akkreditierte Einrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownbio.com.

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