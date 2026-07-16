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Bitcoin kletterte am 15. Juli über 65.000 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Wochen. Der Auslöser war ein US-Inflationsbericht, der den stärksten monatlichen Rückgang der Verbraucherpreise seit April 2020 zeigte. Spot-BTC-ETFs verzeichneten an einem einzigen Tag über 180 Millionen Dollar an Zuflüssen, angeführt vom iShares Trust mit 139 Millionen Dollar. Nur Stunden später verabschiedete ein japanischer Parlamentsausschuss ein Gesetz, das Kryptowährungen als Finanzinstrumente einstuft und den Weg für Spot-ETFs in Tokio ab 2027 ebnet. Der Fear-and-Greed-Index steht trotzdem bei 25, tief im Bereich extremer Angst. Cathie Wood von ARK Invest hält an ihrem Bull-Case von 1,25 Millionen Dollar bis 2030 fest, während Standard Chartered das Jahresendziel auf 100.000 Dollar gesenkt hat. Bernstein bleibt bei 150.000 Dollar. Der Kurs steht immer noch über 50 Prozent unter dem Allzeithoch von rund 126.000 Dollar. Dieser Artikel untersucht, was die Krypto News rund um Bitcoin bedeuten und welches Presale-Projekt Kapital anzieht.

Krypto News: Bitcoin springt auf Drei-Wochen-Hoch, während Japan den Markt öffnet

Bitcoin handelt bei rund 64.700 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag kurzzeitig 65.100 Dollar berührt hatte, den höchsten Stand seit dem 22. Juni. Der Tagesgewinn beträgt 3,5 Prozent, der Wochengewinn liegt bei 4,4 Prozent. Auslöser war der US-Verbraucherpreisindex für Juni, der um 0,4 Prozent fiel und damit den stärksten monatlichen Rückgang seit April 2020 markierte, wie Fortune berichtete. Die Kerninflation sank auf 2,6 Prozent im Jahresvergleich, runter von 2,9 Prozent im Mai. Händler sind nun zuversichtlicher, dass die Federal Reserve die Zinsen bei ihrer Sitzung am 28. und 29. Juli unverändert lässt.

Spot-Bitcoin-ETFs zogen an einem Tag über 180 Millionen Dollar an Zuflüssen an, wobei der iShares Bitcoin Trust 139 Millionen Dollar verbuchte, berichtete The Motley Fool. Auf der Ethereum-Seite kamen 58 Millionen Dollar in den iShares Ethereum Trust. Japan verabschiedete am selben Tag ein Gesetz, das Kryptowährungen als Finanzinstrumente einstuft und die Kryptosteuer auf pauschal 20 Prozent senkt. Spot-ETFs könnten damit ab 2027 an der Tokioter Börse gehandelt werden. Stripe und Advent International gaben ein Übernahmeangebot für PayPal ab, was zwei Giganten im Stablecoin-Bereich vereinen könnte.

Cathie Wood von ARK Invest hält an ihrem Bull-Case von 1,25 Millionen Dollar bis 2030 fest und nannte den aktuellen Kursbereich eine Bodenbildung. Standard Chartered senkte sein Jahresendziel zuletzt auf 100.000 Dollar, nach früheren Prognosen von 300.000 und dann 150.000 Dollar. Bernstein bleibt bei 150.000 Dollar und verweist auf 10 Milliarden Dollar, die 2026 in Bitcoin-Treasuries und Spot-ETFs geflossen sind. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 25 und signalisiert extreme Angst, obwohl der Kurs sein Drei-Wochen-Hoch erreichte. Selbst wenn Bitcoin 100.000 Dollar bis Jahresende erreicht, wäre das ein Plus von etwa 55 Prozent, ein solider Gewinn, aber kein Vielfaches, das Leben verändert.

Pepeto: Das Presale-Projekt, das in der Bitcoin-Rally Kapital aus allen Ecken des Marktes sammelt

Die Lücke zwischen dem aktuellen Kurs und den optimistischsten Prognosen verdeutlicht ein Muster, das erfahrene Investoren in jedem Zyklus beobachten. Die Leitwährung des Kryptomarktes hat ihre Millionäre bereits gemacht, und von 64.700 Dollar aus sind die Vervielfachungen begrenzt. In früheren Zyklen kamen die größten Renditen nicht aus BTC selbst, sondern aus Projekten, die vor ihrer ersten Notierung standen.

Das Kapital begann in den Pepeto-Presale zu fließen, noch bevor ein Listingdatum feststand, und die Produkte erklären warum. PepetoSwap verbindet Ethereum, BNB Chain und Solana auf einem einzigen Handelsbildschirm mit Null Gebühren auf jede Order und vollem Token-Zugang ohne Plattformwechsel, während ein KI-Scanner Verträge auf Risiken prüft, bevor ein Handel abgeschlossen wird. Jede Transaktion auf der Börse leitet Kaufdruck direkt in den PEPETO-Token.

Hinter dem Projekt steht der Pepe-Mitgründer, dessen Token einst 7 Milliarden Dollar erreichte, und SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Wenn Wallets, die normalerweise nur in BTC und ETH investieren, bei einem Kurs von 64.700 Dollar in einen Presale einsteigen, ist das kein zufälliges Rauschen. Die Kombination macht den Unterschied: funktionierende Börsen-Tools auf dem Fundament der Community-Energie, die in Krypto mehr Millionäre geschaffen hat als jede andere Kategorie.

BNB startete bei 0,10 Dollar während des Binance-ICO und überschritt 700 Dollar, weil jeder Handel auf der Börse die Nachfrage nach dem Token antrieb. SHIB schuf Tausende Millionärs-Wallets in unter einem Jahr ohne ein funktionierendes Produkt, allein durch Community-Kraft. Pepeto vereint beide Kräfte gleichzeitig, Börsen-Tools, die bei jeder Transaktion Kaufdruck erzeugen, und eine Community, die schneller wächst als alles andere im Markt. Wer den Presale selbst prüfen möchte, findet alle Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die Krypto News rund um Bitcoin zeigen einen Markt zwischen Erholung und Unsicherheit, und genau in solchen Phasen lieferten Presale-Projekte die stärksten Ergebnisse. Krypto hat in jedem Zyklus Millionäre geschaffen, doch für jede Person, die profitierte, haben Tausende den gleichen Kurs gesehen und gezögert. Genau dort steht Pepeto heute, wo der Einstieg existiert, die Produkte funktionieren und das Listing noch nicht live ist. Jedes Signal in den Prognosen zeigt nach oben, und die Geschichte ist eindeutig. Wer Pepeto hier übersieht, könnte das Bedauern tragen, das jeden begleitet, der SHIB vor dem Lauf erkannte und nicht handelte.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagen die Krypto News zur aktuellen Bitcoin-Kursprognose?

Bitcoin handelt bei rund 64.700 Dollar nach einer 3,5-Prozent-Rally, ausgelöst durch den weichsten US-CPI seit April 2020. Cathie Wood sieht 1,25 Millionen Dollar bis 2030, Standard Chartered 100.000 Dollar bis Jahresende, Bernstein 150.000 Dollar. Japan stufte Krypto als Finanzinstrument ein.

Ist Pepeto ein starker Presale-Einstieg vor dem Börsenlisting?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse mit KI-Vertragsprüfung zum Preis von 0,000000188 Dollar. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. SolidProof hat den Code vollständig geprüft. Weitere Informationen bietet die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.