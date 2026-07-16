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Der Solana Kurs liegt am 15. Juli 2026 bei rund 77 Dollar und damit 73 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar aus dem Januar 2025. Das Paradox dabei ist, dass die Blockchain selbst so stark arbeitet wie nie zuvor. Die Zahl der aktiven Adressen nähert sich mit fast 7 Millionen einem Jahreshoch, und die Transaktionen pro Sekunde steuern auf den Rekordwert von 1.100 zu. Gleichzeitig stehen mit Firedancer und Alpenglow zwei der bedeutendsten Upgrades in der Geschichte des Netzwerks unmittelbar bevor. Doch der Solana Kurs spiegelt diesen technischen Fortschritt nicht wider, und das Kapital, das SOL einst in Richtung dreistelliger Renditen trieb, hat sich verschoben. Dieser Artikel untersucht, wohin die Gewinne gewandert sind und welche Projekte jetzt von dieser Rotation profitieren. Wer den Solana Kurs versteht, versteht auch, warum die nächsten großen Renditen auf einer anderen Ebene entstehen. Die Zahlen zeigen ein klares Bild, und die Schlussfolgerung könnte viele überraschen.

Solana Kurs: Technische Stärke bei 77 Dollar trifft auf eine Preisstruktur, die nicht folgt

Der Solana Kurs notiert laut CoinCodex bei 77,39 Dollar, mit einem RSI von 53,37, was eine neutrale Marktposition signalisiert. Der 200-Tage-Durchschnitt fällt weiter und wird voraussichtlich im August bei rund 84,89 Dollar liegen, was bedeutet, dass SOL unter diesem wichtigen Widerstand handelt. CoinCodex prognostiziert einen Anstieg auf 103 Dollar bis Mitte August, aber die technischen Indikatoren zeigen mit 14 bullischen gegen 15 bärische Signale ein gemischtes Bild. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Solana Kurs im Juli 80 Dollar erreicht, bei 75,7 Prozent.

Das Netzwerk selbst erzählt eine andere Geschichte. Laut Yahoo Finance nähert sich die Zahl der aktiven Adressen mit fast 7 Millionen einem Jahreshoch, und die Transaktionen pro Sekunde liegen im Sieben-Tage-Durchschnitt bei fast 1.100, nahe am Allzeitrekord. Firedancer produziert bereits Blöcke auf dem Mainnet und erreichte in Tests eine Million Transaktionen pro Sekunde. Das Alpenglow-Upgrade soll die Transaktionsbestätigung von rund 12 Sekunden auf 150 Millisekunden senken, und Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko bestätigte auf der Consensus Miami, dass eine Mainnet-Aktivierung noch im dritten Quartal 2026 möglich ist.

Grayscale senkte die Gebühr für seinen Solana-ETF von 0,35 auf 0,19 Prozent, ein Schritt, der institutionelle Zuflüsse attraktiver macht. Trotz all dieser Entwicklungen bleibt der Solana Kurs in einer engen Spanne zwischen 63 und 80 Dollar gefangen. Analyst Michaël van de Poppe nannte 77 Dollar als den entscheidenden Auslöser, dessen Überwindung den Weg in Richtung 125 bis 130 Dollar öffnen könnte. Die Renditen, die SOL einst als Small-Cap lieferte, gehören jedoch der Vergangenheit an, denn mit einer Marktkapitalisierung von rund 44 Milliarden Dollar hat der Solana Kurs den Punkt überschritten, an dem sich kleine Einsätze vervielfachen können. Das Kapital, das diese Gewinne sucht, hat sich in eine andere Ecke des Marktes bewegt.

Pepeto zieht das Kapital an, das vom Solana Kurs nicht mehr profitiert

Die Verschiebung des Kapitals weg von großen Solana-Token hin zu Ethereum-basierten Projekten mit kleiner Marktkapitalisierung ist der Trend, den die On-Chain-Daten in diesem Quartal am deutlichsten zeigen. Genau in diese Lücke positioniert sich ein Presale, der die Aufmerksamkeit der größten Wallets auf sich zieht.

Pepeto ist der Token, in den sich die größten Wallets für den nächsten großen Zyklus positionieren, weil der Name sich über Telegram, X und Reddit mit einer Geschwindigkeit verbreitet, die nur DOGE und SHIB in ihren frühesten Phasen erreicht haben. Der Unterschied ist, dass dieses Mal echte Exchange-Tools hinter der Dynamik stehen, mit gebührenfreiem Handel über drei Chains, einem KI-gestützten Scanner und einem von SolidProof vollständig geprüften und verifizierten Code, der dem Projekt eine Sicherheitsgrundlage gibt, die kein früherer Meme-Coin jemals hatte.

Die Zahlen hinter frühen Einstiegen sprechen für sich allein. Ein Wallet investierte 2020 insgesamt 8.000 Dollar in SHIB und sah den Wert auf dem Höhepunkt auf 5,7 Milliarden Dollar steigen, ohne eine Exchange, ohne ein Audit und ohne ein Produkt hinter dem Token. Pepeto bringt alle drei dieser Elemente heute mit, und die Community-Energie, die sich um das Projekt formt, trägt die gleiche Kraft, die SHIB- und DOGE-Halter zu den größten Erfolgsgeschichten machte.

Während der Solana Kurs Woche für Woche in seiner Spanne verharrt und Solana-Token an Wert verlieren, hat sich die Aufmerksamkeit auf Ethereum und speziell auf Pepeto schneller verlagert als bei jedem anderen Projekt in diesem Markt. Mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale bietet der Einstieg eine Mathematik, die der Solana Kurs bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Die Wallets, die diese Berechnung bereits durchgeführt haben, sind längst positioniert.

Fazit

Sobald der Solana Kurs seine langfristigen Ziele erreicht und die größeren Caps steigen, entstehen die Vervielfachungen im Markt dahinter, und in jedem Zyklus folgt dieses Muster. Pepeto füllt Runden, während der Großteil des Marktes noch liest, anstatt zu handeln. Ein Presale mit über 10,38 Millionen Dollar und einem Exchange-Listing in Sichtweite markiert den Moment, in dem sich der Einstieg auszahlt. Jede abgeschlossene Phase hebt den Preis, und dieser Einstiegspreis kehrt nach dem Exchange-Start nicht zurück. Das Fenster ist dasselbe, das frühere DOGE- und SHIB-Halter nutzten, bevor ihre Geschichten zur Legende wurden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Kann der Solana Kurs 2026 noch die 100-Dollar-Marke erreichen?

CoinCodex prognostiziert einen Anstieg des Solana Kurs auf 103 Dollar bis Mitte August 2026, sofern SOL den Widerstand bei 77 Dollar nachhaltig überwindet. Analyst van de Poppe sieht bei einem Durchbruch über 77 Dollar sogar 125 bis 130 Dollar als möglich. Entscheidend bleibt die Mainnet-Aktivierung des Alpenglow-Upgrades im dritten Quartal.

Was macht Pepeto zum meistbeachteten Ethereum-Meme-Coin?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und bietet einen Einstieg mit einer funktionierenden Exchange, gebührenfreiem Handel über drei Chains und einem KI-Sicherheitsscanner. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, und ein Binance-Listing steht bevor. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.