Debüttransaktion dreifach überzeichnet

Die Merz Group hat erstmals ein Schuldscheindarlehen mit einem finalen Gesamtvolumen von 450 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert das Dreifache des ursprünglich angekündigten Volumens. Die Debüttransaktion war deutlich überzeichnet und stieß auf großes Interesse aller Investorengruppen. Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden heute ausbezahlt.

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Dr. Almuth Steinkühler, Chief Financial Officer Merz Group

Die Finanzierung umfasst fest- und variabel verzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren. An der Transaktion beteiligten sich rund 50 deutsche und internationale Investoren aus den Bereichen Privatbanken, Landesbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Pensionskassen und Versorgungswerken.

Mit der erfolgreichen Platzierung erweitert Merz seine Finanzierungsbasis und ergänzt die bestehende Konsortialfinanzierung um eine zusätzliche langfristige Finanzierungsquelle. Gleichzeitig verbreitert das Unternehmen seine Investorenbasis und stärkt die Diversifizierung sowie Resilienz seiner Finanzierungsstruktur.

Die Transaktion wurde von BNP Paribas und DZ BANK arrangiert. Als rechtliche Berater der Merz Pharma Group waren Hogan Lovells Cadwalader mandatiert.

Dr. Almuth Steinkühler, Chief Financial Officer der Merz Group:

"Die hohe Nachfrage nach unserem ersten Schuldscheindarlehen bestätigt das Vertrauen institutioneller Investoren in die finanzielle Stärke, die langfristigen Wachstumsperspektiven und die strategische Ausrichtung der Merz Group. Mit dem erfolgreichen Zugang zum Schuldscheinmarkt haben wir unsere Finanzierungsquellen weiter diversifiziert, unsere finanzielle Flexibilität gestärkt und eine solide Basis geschaffen, um das zukünftige organische und anorganische Wachstum der Gruppe zu unterstützen."

Karsten Kabas, Senior Vice President Group Treasury, Insurance Financial Investments der Merz Group:

"Besonders freut uns, dass wir mit unserer Debüttransaktion nicht nur eine außerordentlich starke Nachfrage erzielen konnten, sondern zugleich eine Kreditmarge von unter 100 Basispunkten in der Benchmark-Laufzeit von fünf Jahren realisiert haben. Darüber hinaus konnten wir auch Investoren für eine zehnjährige Tranche gewinnen, was das Vertrauen des Kapitalmarkts in Merz als langfristigen Kreditnehmer unterstreicht."

Über die Merz Group

Die Merz Group ist seit 1908 ein Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Zur Gruppe gehören sieben Unternehmen. Die größten sind Merz Aesthetics einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich der ästhetischen Medizin -, Merz Therapeutics ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf neurologischen Erkrankungen sowie Merz Lifecare als Anbieter rezeptfreier Medizinprodukte mit bekannten Marken wie tetesept, Merz Spezial, SOS und Zirkulin. Mit diesem Markensortiment gehört Merz Lifecare zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum.

Die Merz Group beschäftigt weltweit über 5.500 Mitarbeitende und erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro.

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