Die MultiBank Group, eines der weltweit größten und am strengsten regulierten Online-Finanzderivate-Unternehmen, wurde auf der Money Expo Abu Dhabi zum "Forex-Broker des Jahres" gekürt. Die Veranstaltung fand am 8. und 9. Juli 2026 im ADNEC-Zentrum statt. Mit dieser renommierten Auszeichnung wird der Broker gewürdigt, der in der globalen Handels- und Fintech-Branche Maßstäbe für herausragende Leistungen setzt.

Die Teilnahme der MultiBank Group an der Messe unterstrich ihre führende Position in der Finanzlandschaft des Nahen Ostens.

Ein Meilenstein für den Handel und die Fintech-Branche

Die Money Expo Abu Dhabi 2026 brachte Händler, Banken, Fintech-Unternehmen, Liquiditätsanbieter und Marktführer aus der gesamten Region und darüber hinaus zusammen. Die höchste Auszeichnung auf dieser Bühne zu gewinnen, sendet ein klares Signal an die gesamte Branche.

"Die Auszeichnung als 'Forex-Broker des Jahres' ist ein bedeutender Moment für unsere Gruppe", sagte Johny Giacaman, Chief Business Operations Officer bei der MultiBank Group. "Dies ist das Ergebnis von zwei Jahrzehnten konsequenter Einhaltung regulatorischer Vorgaben, technologischer Innovation und eines unerschütterlichen Engagements für die Händler und Institutionen, die uns ihr Vertrauen schenken."

Während der zweitägigen Veranstaltung trafen sich Teams aus der Konzernzentrale in Dubai und der Niederlassung in Abu Dhabi mit Partnern, Investoren und Händlern.

Die Standards hinter dieser Anerkennung

Diese Auszeichnung hat sich die MultiBank Group durch das verdient, was sie den Händlern Tag für Tag bietet:

Technologie auf institutionellem Niveau, die auf Geschwindigkeit und Präzision ausgelegt ist unter allen Marktbedingungen

Rund um die Uhr verfügbarer, mehrsprachiger Support, der jeden Trader individuell betreut

Ein makelloser aufsichtsrechtlicher Ruf, der Trade für Trade erarbeitet wurde

Diese Auszeichnung spiegelt die Standards wider, die die MultiBank-Gruppe seit mehr als zwei Jahrzehnten konsequent einhält.

Auf Vertrauen und Regulierung aufgebaut

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Finanzderivaten entwickelt, dem mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Ländern vertrauen. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht von mehr als 18 der weltweit führenden Finanzaufsichtsbehörden und wickelt täglich Transaktionen im Wert von über 35 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen ab. Erfolge ziehen Anerkennung nach sich: mehr als 80 Branchenauszeichnungen und es werden immer mehr.

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