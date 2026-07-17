Dogecoin Kurs 90 Prozent unter Allzeithoch - warum der Nasdaq-Meilenstein den Preis nicht bewegt

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Dogecoin notiert bei 0,074 Dollar und liegt damit fast 90 Prozent unter seinem Höchststand von 0,71 Dollar aus dem Jahr 2021. House of Doge, der offizielle Unternehmensarm der Dogecoin Foundation, handelt seit dem 1. Juli als HODO an der Nasdaq. Am 15. Juli wurde der sechsköpfige Vorstand offiziell vorgestellt, und trotzdem hat der Dogecoin Kurs kaum reagiert. Die Such-App läuft als Beta, Paxos öffnet Zugang zu 150 Ländern, und MoonPay ermöglicht DOGE-Zahlungen bei 6.000 Händlern. Die Frage lautet nicht mehr, ob Dogecoin gute Nachrichten bekommt, sondern warum gute Nachrichten den Dogecoin Kurs nicht bewegen. Das zirkulierende Angebot von 170 Milliarden Token bei einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar setzt eine mathematische Grenze. Erfahrene Krypto-Anleger suchen deshalb nach Alternativen, die das Renditeprofil bieten, das DOGE in seiner heutigen Form nicht wiederholen kann. Dieser Artikel untersucht den aktuellen Dogecoin Kurs und zeigt, warum ein Presale-Projekt die Aufmerksamkeit großer Wallets auf sich zieht. Die Antwort liegt in einer Rechnung, die jeder Anleger anhand der öffentlich verfügbaren Zahlen selbst nachvollziehen kann.

Dogecoin Kurs bei 0,074 Dollar: Nasdaq-Listing, ETF und Paxos reichen nicht für die Wende

Der Dogecoin Kurs liegt am 15. Juli bei 0,074 Dollar und hat innerhalb von 24 Stunden rund 2,76 Prozent zugelegt laut Yahoo Finance. Diese Erholung ändert wenig am Gesamtbild, denn DOGE steht fast 90 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,71 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 12,5 Milliarden Dollar bei einem zirkulierenden Angebot von über 170 Milliarden Token. Der Fear and Greed Index steht bei 26, was auf anhaltende Angst im Krypto-Markt hindeutet, während die Stimmung gedämpft bleibt. Changelly erwartet für Juli 2026 eine Handelsspanne zwischen 0,073 und 0,081 Dollar, und Cryptopolitan sieht den Dogecoin Kurs zwischen 0,064 und 0,091.

House of Doge hat am 30. Juni die Fusion mit Brag House Holdings abgeschlossen und handelt seit dem 1. Juli als HODO an der Nasdaq. Am 15. Juli wurde der Vorstand vorgestellt, der Erfahrung in Börsengängen und Vermögensverwaltung mitbringt. Die Such-App läuft seit Mai als Beta und dient als Testumgebung für kommende Integrationen. Paxos öffnet DOGE den Zugang zu 150 Ländern, und MoonPay ermöglicht Zahlungen bei über 6.000 Händlern. Der 21Shares Dogecoin ETF TDOG handelt seit Januar 2026 laut GlobeNewswire und wird über Robinhood vertrieben.

Trotz all dieser Entwicklungen hat der Dogecoin Kurs auf keinen einzigen Katalysator mit einem spürbaren Ausbruch nach oben reagiert. Das technische Bild zeigt eine Dreiecksformation auf dem Vier-Stunden-Chart mit Widerstand bei 0,076 Dollar und Unterstützung bei 0,072 Dollar. Mit 170 Milliarden Token im Umlauf benötigt DOGE Milliarden an frischem Kapital, um überhaupt die 0,10-Dollar-Marke zu erreichen. Die bullischste Prognose sieht 0,25 Dollar als Obergrenze, was einem Anstieg von 3,4x entspricht und das Renditeprofil der DOGE-Frühphase nicht wiederholen kann. In früheren Zyklen suchten Investoren mit diesem Bewusstsein nach Projekten, die bei einem Bruchteil eines Cents starten und echte Produkte mitbringen.

Pepeto bietet die Rendite-Rechnung, die der Dogecoin Kurs nicht mehr aufstellen kann

Die mathematische Grenze des Dogecoin Kurs bei einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar erklärt, warum erfahrene Adressen auf Presale-Projekte blicken. Pepeto sitzt bei einem Preis unter einem Tausendstel eines Cents und hat bereits über 10,38 Millionen Dollar im Presale eingesammelt.

Die Dogecoin-Community kennt dieses Muster aus eigener Erfahrung, denn frühe DOGE-Halter stiegen ein, bevor Katalysatoren den Kurs in wenigen Wochen um über 10.000 Prozent nach oben trieben, und Shiba Inu folgte demselben Ablauf und verwandelte Kleinstbeträge in Millionenbeträge. Jedes Meme-Coin-Vermögen seitdem folgte dem gleichen Drehbuch, bei dem Gerüchte sich verbreiten, Wale akkumulieren, ein Auslöser wie eine große Börsenlistung eintrifft und das Einstiegsfenster sich über Nacht schließt. Was unter Pepeto liegt, ist allerdings etwas, das der Meme-Coin-Markt in dieser Form bisher noch nie getragen hat.

Pepeto verbindet Meme-Energie mit funktionierender DeFi-Infrastruktur und ist damit eines der ersten Projekte, das beide Welten in sich vereint. Der ursprüngliche Pepe-Coin-Mitgründer leitet das Projekt, und ein ehemaliger Binance-Manager hat die Cross-Chain-Exchange auf Ethereum, BNB Chain und Solana aufgebaut. SolidProof hat vor dem Start des Presales jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code verifiziert, sodass Teilnehmer sich auf eine unabhängige Sicherheitsbewertung der technischen Basis verlassen können. Das neue Sicherheits-Update für den Swap legt KI-gestützte Risikoprüfungen auf jeden Token, bevor ein Trade ausgeführt wird.

Große Wallets steigen bei Pepeto ein, weil der Presale bei einem Preis unter einem Tausendstel eines Cents eine Rechnung aufstellt, die der Dogecoin Kurs bei seiner Marktkapitalisierung nicht wiederholen kann. Dutzende Meme-Coins ohne Produkte haben vergleichbare Bewertungsschwellen bereits in früheren Zyklen durchbrochen, und Pepeto bringt funktionierende Werkzeuge mit, die diese Projekte nicht hatten. Der aktuelle Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und die Listung auf einer großen Börse steht in den kommenden Wochen bevor. Beobachter verweisen auf die Parallelen zu den frühen Tagen von DOGE und SHIB und bemerken, dass diesmal echte Produkte hinter der Community stehen.

Fazit

Der Dogecoin Kurs zeigt trotz Nasdaq-Listing und Paxos-Partnerschaft die Grenzen eines Tokens mit 170 Milliarden Einheiten im Umlauf. Große Wallets positionieren sich in Pepeto, weil der Presale bei einem Bruchteil eines Cents ein Renditeprofil bietet, das DOGE bei 12,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht liefern kann. Es ist möglich, dass diese Adressen bereits sehen, was der breite Markt noch nicht erkannt hat. Sobald die Listung erfolgt, könnten Pepeto-Halter den Vorteil des frühen Einstiegs nutzen. Wer die Bedingungen prüfen möchte, findet den Stand auf der offiziellen Pepeto-Website. Der Presale läuft noch, doch das Fenster schließt sich mit jeder gefüllten Runde ein Stück weiter.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann der Dogecoin Kurs 2026 steigen?

Analysten erwarten für Juli 2026 eine Spanne zwischen 0,064 und 0,091 Dollar, mit 0,25 Dollar als gestrecktem Jahresziel. House of Doge handelt seit Juli als HODO an der Nasdaq mit Paxos-Partnerschaft.

Warum steigen große Wallets bei Pepeto statt bei Dogecoin ein?

Pepeto hat im Presale bereits über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und bietet bei einem Preis unter einem Tausendstel eines Cents eine Rendite-Rechnung, die Dogecoin bei seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden Dollar nicht wiederholen kann. Die Listung steht bevor, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand des Projekts.