Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach Wal-Akkumulation und dem schwächsten ETF-Monat seit Einführung

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Die Bitcoin Prognose gewann Mitte Juli an Spannung, als sich BTC auf rund 64.700 Dollar erholte, nachdem der Kurs am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief von 57.950 Dollar gefallen war. Der Juni endete mit einem Verlust von über 20 Prozent und markierte den steilsten Monatseinbruch seit Juni 2022. In derselben Phase kauften die größten Wallets rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Die US-Spot-ETFs verloren allein im Juni 4,5 Milliarden Dollar und stellten einen Negativrekord auf. Welche Seite bestimmt die Bitcoin Prognose, die Wal-Akkumulation oder die Fed am 28. Juli?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Rekordabflüssen und der größten Wal-Akkumulation des Zyklus

BTC fiel am 1. Juli 2026 auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Das Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt 50 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Bitcoin Prognose verschlechterte sich im Juni erheblich, als die US-Spot-ETFs Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar verzeichneten. BlackRocks IBIT trug laut wallstreet-online mit 3,55 Milliarden Dollar fast vier Fünftel der gesamten Monatsbelastung. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten erstmals in der Geschichte dieser Produkte ins Negative.

Am 3. Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen ins Positive zurück. Schwache US-Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 lösten einen Short Squeeze aus, der bärische Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar liquidierte. Die größten Wallets kauften in derselben Phase rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar bei Kursen nahe 59.000 Dollar. Strategy verkaufte laut CoinDCX 3.588 Bitcoin für etwa 216 Millionen Dollar.

Die Bitcoin Prognose gewann trotzdem an Stabilität, weil der Markt diesen Verkauf absorbierte, ohne einzubrechen. Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel von 112.000 auf 82.000 Dollar und begründete dies mit schwächerer ETF-Nachfrage. CoinDCX sieht das Basisziel für Juli bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Das FOMC-Treffen am 28. Juli gilt als nächster großer Katalysator für die Bitcoin Prognose.

Der Fear and Greed Index verharrt bei 22 und zeigt extreme Angst im gesamten Kryptomarkt an. Bei einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar braucht BTC neues Kapital in gleicher Höhe für eine Verdopplung, und selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch liefert nur ein 2x vom aktuellen Niveau. Genau diese Mathematik lenkt den Blick auf Einstiege, deren Katalysator nicht Monate entfernt liegt, sondern an ein konkretes Listing-Ereignis geknüpft ist.

Pepeto liefert Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap als vollständiges Handelssystem vor dem Listing

Während die Bitcoin Prognose auf Monate und Fed-Entscheidungen setzt, verknüpft ein Presale-Projekt seinen Einstieg mit einem konkreten Börsenereignis, das den Preis innerhalb von Tagen nach dem Start neu bestimmen könnte. Ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins baute Pepeto als ein Netzwerk, das echte Handelswerkzeuge für die mehr als 500 Millionen Kryptohalter weltweit bereitstellt.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum und BNB Chain, während PepetoSwap auf der Zielkette den besten Kurs findet. Wenn ein Halter eine Position von einem Netzwerk in ein anderes verschieben will, übernimmt die Bridge den Transfer und PepetoSwap den Handel, ohne dass ein zweiter Dienst nötig ist. PepetoSwap arbeitet ohne die Gebühren, die auf anderen Plattformen die Rendite bei kleinen Trades auffressen.

Beide Werkzeuge funktionieren gemeinsam als ein vollständiges Handelssystem, das Schritte einspart, die auf anderen Plattformen Zeit und Geld kosten. Wallets, die den Ausgang berechnet haben, bevor die Mehrheit darauf aufmerksam wurde, haben den Presale bereits mit mehr als 10 Millionen Dollar ausgestattet. Das Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den vollständigen Programmcode der Plattform in einer unabhängigen Prüfung auf Schwachstellen getestet und die Ergebnisse für jeden Anleger transparent auf der Blockchain veröffentlicht. Mit 420 Billionen Token ist der Gesamtbestand fest begrenzt und eine spätere Ausgabe neuer Token ausgeschlossen.

Pepeto hat funktionierende Werkzeuge geliefert, während andere Projekte in derselben Phase nur Versprechen lieferten. Der Presale-Zugang auf der offiziellen Pepeto-Website endet mit dem Listing dauerhaft, und jeder Tag des Wartens verkürzt das Fenster, das den Unterschied zwischen frühem Handeln und spätem Zuschauen ausmacht. Wer die Bitcoin Prognose verfolgt und gleichzeitig nach einem größeren Hebel sucht, findet in diesem Presale einen Einstieg, den die aktuelle Marktphase möglicherweise nur einmal bietet.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose hat sich nach der Wal-Akkumulation von 270.000 BTC und der Rückkehr der ETF-Zuflüsse verbessert, doch bei 1,25 Billionen Dollar Bewertung bleibt der Hebel für jede Verdopplung begrenzt. In früheren Zyklen sammelten die Wallets, die während der Angstphase handelten, die größten Ergebnisse. Pepeto verbindet eine geprüfte Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap mit einem erwarteten Binance-Listing. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, obwohl der Markt in extremer Angst verharrte. Wer die Bitcoin Prognose liest und nach einem Hebel jenseits der Verdopplung sucht, findet im Presale den Einstieg, den das Listing-Fenster bald dauerhaft verschließen wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was veränderte die Bitcoin Prognose im Juli 2026?

Wal-Wallets kauften 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt bei 59.000 Dollar, während die Spot-ETFs im Juni Rekordabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar verzeichneten. Die Rückkehr der ETF-Zuflüsse am 3. Juli und die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik verbesserten den kurzfristigen Ausblick.

Was ist Pepeto und wie funktioniert der Einstieg?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap, das von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins gebaut wurde und eine vollständige SolidProof-Prüfung durchlaufen hat. Der Presale ist auf pepetocoin.com verfügbar, und alle aktuellen Informationen zum Einstieg finden Sie dort unter pepetocoin.com.