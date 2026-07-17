EQS-News: Monport / Schlagwort(e): Sonstiges

Im Monport Creative Summer Sale sind Lasergeräte in Deutschland jetzt günstiger erhältlich



17.07.2026 / 01:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- In diesem Sommer unterstützt Monport Kreative, Bastler und kleine Unternehmen dabei, ihre Werkstätten mit professioneller Lasertechnik zu Sonderpreisen auszustatten. Kunden, die ausgewählte Lasergravierer und Laserschneidmaschinen erwerben, erhalten passendes Zubehör ohne zusätzliche Kosten, sodass sie ihre Möglichkeiten für Gravur-, Schneid- und Markierungsprojekte leichter erweitern können. Entdecken Sie den Sommer-Sale bei Monport Monport MEGAS: Entwickelt für kreative Projekte und die Kleinserienfertigung Ein Highlight des Sommer-Sales ist der Monport MEGAS 70W Desktop CO2 Laser Engraver & Cutter, eine leistungsstarke CO2-Lasermaschine, die speziell für Kreative, Werkstätten und wachsende Unternehmen entwickelt wurde. Während der Aktion ist der MEGAS zum Preis von 2.599,99 € erhältlich . Der MEGAS wurde entwickelt, um sowohl Sonderanfertigungen als auch die Kleinserienfertigung zu unterstützen, und vereint Geschwindigkeit, Präzision und Automatisierung in einem schreibtischtauglichen Format. Er erreicht Gravurgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s und ermöglicht Schnitttiefen von bis zu 25 mm bei geeigneten Materialien. Die Maschine verfügt über folgende Merkmale: Automatische Fokuseinstellung für eine einfachere Einrichtung

Intelligente Stapelgravur für wiederkehrende Projekte

Automatische Ausfüllfunktionen zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsabläufe

Höchste Präzision für detailreiche Designs und Branding-Anwendungen Von personalisierten Geschenken und Wohnaccessoires bis hin zu Beschilderungen und Geschäftsprodukten: Der MEGAS unterstützt Anwender dabei, den Schritt von der Herstellung einzelner Stücke hin zur Bewältigung größerer Produktionsanforderungen zu vollziehen. Erfahren Sie mehr über den Monport MEGAS Kostenloses Zubehör eröffnet neue kreative Möglichkeiten Kunden, die die Reno Series erwerben, erhalten eine kostenlose Drehachse sowie eine Schutzbrille. Der Drehaufsatz erweitert die Gravurmöglichkeiten für zylindrische Gegenstände wie Becher, Flaschen und individuell gestaltete Trinkgefäße, während die Sicherheitsausrüstung für einen besser vorbereiteten Arbeitsbereich sorgt. Die Aktion umfasst außerdem ausgewählte Faserlaser -Maschinen . Kunden, die bestimmte Modelle erwerben, erhalten passendes Zubehör ohne zusätzliche Kosten, wodurch Unternehmen die Möglichkeiten der Metallbeschriftung mit geringeren Anfangsinvestitionen erkunden können. Der Monport Creative Summer Sale ist zeitlich begrenzt und bietet mit speziellen Sommerpreisen deutschen Kreativen und Unternehmen die Gelegenheit, in professionelle Lasertechnik zu investieren, bevor die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte steigt. Der Monport Creative Sommer Sale umfasst direkte Rabatte von bis zu 4.700 € auf ausgewählte Lasermaschinen sowie kostenloses Zubehör, das Kunden dabei unterstützen soll, neue Projekte in Angriff zu nehmen und die Produktionseffizienz zu steigern. Informationen zu Monport Monport Laser ist ein führender Hersteller professioneller Lasergravurmaschinen mit Fokus auf Innovation und Qualität. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/im-monport-creative-summer-sale-sind-lasergerate-in-deutschland-jetzt-gunstiger-erhaltlich-302828097.html



17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News