Bitcoin Prognose im Juli 2026 nach CPI-Überraschung und Rückkehr der ETF-Zuflüsse

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Die Bitcoin Prognose gewinnt an Dynamik, nachdem BTC die Marke von 65.000 Dollar zurückeroberte und die US-Inflationsdaten für Juni den gesamten Kryptomarkt überraschten. Der Verbraucherpreisindex fiel auf 3,5 Prozent und lag damit deutlich unter der Erwartung von 3,8 Prozent. Spot-Bitcoin-ETFs verloren im Juni zwar 4,5 Milliarden Dollar an Kapital, doch Anfang Juli kehrten die Zuflüsse mit 221 Millionen Dollar an einem einzigen Tag zurück. Gleichzeitig kauften Wale rund 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar nahe dem Tiefpunkt. Die Fed-Sitzung am 28. Juli entscheidet über die nächste Richtung, und die Bitcoin Prognose hängt an der Frage, ob der CPI-Rückgang den Abwärtstrend brechen kann.

Bitcoin Prognose nach CPI-Daten und ETF-Wende im Juli 2026

BTC fiel am 1. Juli auf 57.950 Dollar und markierte den tiefsten Stand seit 21 Monaten, nachdem der Juni mit einem Verlust von über 20 Prozent endete. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im gesamten Monat Nettoabflüsse von 4,5 Milliarden Dollar, wobei BlackRocks IBIT allein 3,55 Milliarden Dollar zum Gesamtabfluss beitrug. Die kumulierten ETF-Zuflüsse für 2026 drehten damit zum ersten Mal seit Bestehen der Produkte ins Negative. Der Fear and Greed Index stand bei 22 und signalisierte extreme Angst, die in früheren Zyklen oft die Nähe eines Tiefs markierte.

Am 14. Juli veröffentlichte das US-Arbeitsministerium den Verbraucherpreisindex für Juni, und die Inflationsrate sank auf 3,5 Prozent statt der erwarteten 3,8 Prozent. BTC reagierte mit einem Anstieg von 3,7 Prozent auf 64.776 Dollar laut CryptoNews. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der kommenden Fed-Sitzung sank daraufhin auf 16 Prozent. Schwache Arbeitsmarktdaten mit nur 57.000 neuen Stellen statt der erwarteten 115.000 hatten den Markt bereits Anfang Juli gestützt. Ein Short Squeeze liquidierte gehebelte Positionen im Wert von 450 Millionen Dollar und trieb den Kurs weiter nach oben.

Die ETF-Zuflüsse kehrten am 3. Juli mit 221 Millionen Dollar nach zehn aufeinanderfolgenden Abflusstagen ins Positive zurück, und am 10. Juli folgten weitere 90 Millionen Dollar. Wale akkumulierten 270.000 BTC bei Kursen um 59.000 Dollar. Strategy verkaufte 3.588 BTC für 216 Millionen Dollar, doch der Markt absorbierte den Verkauf ohne einzubrechen.

CoinDCX setzt das Basisziel der Bitcoin Prognose bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Citigroup senkte das 12-Monats-Kursziel auf 82.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose steht damit zwischen Erholung und einer Bewertung von 1,25 Billionen Dollar, die gewaltiges frisches Kapital für jede Verdopplung erfordert. Diese Rechnung lenkt den Blick auf Einstiege mit größerem Abstand zwischen Preis und Ergebnis.

Pepeto baut eine Cross-Chain-Bridge und gebührenfreien Handel vor dem erwarteten Listing

Wale luden die größte BTC-Position der Geschichte, während Kleinanleger von der Seitenlinie zusahen, weil ihnen die Werkzeuge fehlten, um in einer Angstphase zu handeln. Diese Lücke zwischen Wal-Überzeugung und der Zurückhaltung im Privatmarkt zeigt genau den Punkt, an dem ein Projekt mit fertiger Handelsinfrastruktur ansetzt. Ein ehemaliger Binance-Experte hat mit Pepeto einen Trading-Hub aufgebaut, dessen Cross-Chain-Bridge Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne jede Zusatzgebühr bewegt.

PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren und hält damit die gesamte Rendite innerhalb der Position des Halters, anstatt einen Anteil an Plattformkosten abzugeben. Beide Werkzeuge arbeiten bereits vor dem erwarteten Börsen-Listing und liefern heute den Nutzen, den andere Presale-Projekte erst für die Zukunft versprechen. Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat den vollständigen Smart-Contract-Code einer detaillierten technischen Prüfung unterzogen und die Integrität aller Verträge bestätigt, bevor der erste Dollar in den Presale floss.

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und jeder Dollar kam von Wallets, die während einer Phase extremer Angst am gesamten Markt eingestiegen sind. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, Solana und BNB Chain und beseitigt den kostspieligen Umweg über manuelle Verkäufe auf einer Chain und Neukäufe auf einer anderen. Ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token ist auf hohes Handelsvolumen ausgelegt.

BTC könnte vom aktuellen Niveau eine Rückkehr zum Allzeithoch bei 126.000 Dollar schaffen und damit rund 94 Prozent liefern. Der Presale-Einstieg bei Pepeto bietet die Differenz zwischen dem aktuellen Floor und dem erwarteten Listing-Preis, und dieser Abstand ist genau das, was Large Caps bei ihrer Bewertung bereits geschlossen haben. Jede Bitcoin Prognose für den Rest von 2026 trägt reales Potenzial, doch der Hebel vor einem Listing ist ein Zeitfenster, das mit dem Handelsstart dauerhaft verschwindet.

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Fazit

BTC war günstig, bevor der Kurs 126.000 Dollar erreichte, und die Anleger, die bei niedrigen Niveaus einstiegen, als niemand um sie herum an Bitcoin glaubte, bauten Vermögen auf, das ihr Leben dauerhaft veränderte. Dieses Fenster schloss sich. Die Bitcoin Prognose könnte über Monate hinweg Prozentpunkte liefern, doch der Presale-Einstieg bei Pepeto bietet den Abstand zwischen Ausgangspreis und Listing-Ergebnis, den keine Bitcoin Prognose für BTC replizieren kann. Das erwartete Listing verwandelt den Presale-Preis in den öffentlichen Marktpreis, und das Zeitfenster verengt sich mit jeder Phase. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Stand des Presales für Anleger, die neben der Bitcoin Prognose einen Einstieg mit eigenem Katalysator prüfen.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

BTC handelt bei rund 65.000 Dollar nach der CPI-Überraschung, und CoinDCX setzt das Basisziel bei 65.600 Dollar mit einem bullischen Szenario nahe 70.000 Dollar. Die Fed-Sitzung am 28. Juli und die ETF-Zuflüsse bestimmen die weitere Richtung.

Was ist Pepeto und wo findet man weitere Informationen?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit Cross-Chain-Bridge und PepetoSwap für gebührenfreien Handel, aufgebaut von einem ehemaligen Binance-Experten und geprüft durch SolidProof. Alle Details finden Anleger auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).