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Bitcoin durchbricht die Marke von 65.000 Dollar zum ersten Mal seit dem 22. Juni, und die Krypto News dieser Woche erklären warum. Zwei aufeinanderfolgende Inflationsberichte fielen schwächer aus als erwartet und drückten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung von 40 Prozent auf 12 Prozent. In nur zwei Handelssitzungen wurden Short-Positionen im Wert von 230 Millionen Dollar liquidiert. Der Kurs reagierte sofort, doch die wirkliche Frage lautet, ob die Erholung hält oder ob steigende Ölpreise und geopolitische Risiken den nächsten Rücksetzer auslösen.

Krypto News treiben Bitcoin über 65.000 Dollar nach doppelter Inflationsüberraschung

Der Auslöser kam am 14. Juli, als das US-Arbeitsministerium den Verbraucherpreisindex für Juni veröffentlichte. Die jährliche Inflationsrate fiel auf 3,5 Prozent gegenüber einer Prognose von 3,8 Prozent, während die monatliche Veränderung bei minus 0,4 Prozent lag. Dieser monatliche Rückgang war der stärkste seit April 2020, als die Pandemie die Nachfrage einbrechen ließ. Laut CoinDesk sprang Bitcoin innerhalb weniger Stunden um 3,6 Prozent auf etwa 64.800 Dollar. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel sank auf 2,6 Prozent im Jahresvergleich, was den Druck auf die Fed weiter verringerte.

Am 15. Juli folgte die zweite Überraschung in den Krypto News. Der Erzeugerpreisindex fiel um 0,3 Prozent im Monatsvergleich, während Analysten eine unveränderte Entwicklung erwartet hatten. Die Jahresrate lag bei 5,5 Prozent gegenüber einer Prognose von 6,2 Prozent. Bitcoin kletterte daraufhin über 65.000 Dollar und erreichte laut TechTimes ein Tageshoch von 65.518 Dollar. In zwei Sitzungen wurden Short-Positionen im Wert von rund 230 Millionen Dollar liquidiert, weil gehebelte Wetten gegen Bitcoin durch den schnellen Anstieg zwangsgeschlossen wurden.

Die Krypto News um Bitcoin-ETFs zeigen allerdings ein gemischtes Bild. US-Spot-Bitcoin-ETFs nahmen am 15. Juli rund 181 Millionen Dollar auf, nachdem am 13. Juli noch 425 Millionen Dollar abgeflossen waren. Die acht Wochen andauernde Abflussserie wurde zwar gebrochen, doch die wöchentlichen Zuflüsse von 197 Millionen Dollar bleiben bescheiden im Vergleich zu den mehr als 8 Milliarden Dollar, die seit Mai abgeflossen sind.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, erwartet eine Inflation von etwa 3,25 Prozent zum Jahresende und unterstützt damit die Hoffnung auf Zinspausen. Gleichzeitig steigt Brent-Rohöl auf über 85 Dollar pro Barrel, weil die Spannungen zwischen den USA und dem Iran erneut eskalieren. Während die Krypto News von Bitcoin auf externe Katalysatoren warten, füllt sich im Presale-Markt ein Netzwerk, dessen Werkzeuge unabhängig von der Marktrichtung funktionieren.

Pepeto füllt seinen Presale während der Markt auf Erholung wartet

Presales, die sich während Angstphasen füllen, sind selten, weil die meisten Token auf Hype angewiesen sind und Hype verschwindet, sobald die Kurse fallen. Pepeto sammelt Kapital während eines Rückgangs, weil die Werkzeuge hinter dem Netzwerk in jedem Marktumfeld arbeiten. PepetoSwap verarbeitet Trades ohne Gebühren, was in Angstphasen besonders zählt, wenn jeder Dollar wichtig ist und Börsengebühren bei jedem Tausch das Kapital verringern.

Der Risk Scorer prüft Smart Contracts und kennzeichnet solche, die darauf ausgelegt sind, Wallets zu leeren. Dieses Werkzeug gewinnt in Angstphasen an Bedeutung, weil zweifelhafte Projekte sich verbreiten, wenn verunsicherte Käufer nach günstigen Einstiegen suchen. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat die gesamte Codebasis des Projekts geprüft und bestätigt, dass sämtliche Verträge exakt wie in der Dokumentation beschrieben funktionieren. Die Cross-Chain Bridge verbindet verschiedene Blockchains miteinander und erlaubt den Transfer von Token ohne Bindung an externe Protokolle.

Ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins hat dieses Netzwerk konzipiert und dabei die Erfahrung aus einer der bekanntesten Krypto-Gemeinschaften in die Architektur eingebracht. Mehr als 10 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, obwohl die Krypto News wochenlang von Abflüssen und geopolitischen Risiken dominierten. Das erwartete Binance-Listing setzt dem Einstieg ein klares Zeitlimit. Wenn der Handel an der Börse beginnt, wird der Presale geschlossen und der Marktpreis tritt an die Stelle des Presale-Kurses.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass der Zugang heute noch verfügbar ist. Die Krypto News dieser Woche verdeutlichen, warum Projekte mit funktionierenden Werkzeugen in Angstphasen das stärkste Vertrauen anziehen.

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Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen Bitcoin zurück über 65.000 Dollar, doch bei einem Kurs, der immer noch 48 Prozent unter dem Allzeithoch liegt, bleibt das Aufholpotenzial für Neueinstiege begrenzt. Pepeto liefert im Presale funktionierende Trading-Werkzeuge zu einem Kurs, der nur vor dem Listing existiert. Wer die Krypto News der letzten Zyklen studiert hat, erkennt das Muster. Die Angst, die Käufer heute zurückhält, könnte genau die Phase sein, in der frühzeitige Einstiege die größten Vorteile aufbauen. Der Presale endet am Tag des Listings, und dieses Zeitfenster wird mit jeder Stunde kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was hat die Krypto News rund um Bitcoin diese Woche ausgelöst?

Zwei aufeinanderfolgende US-Inflationsberichte fielen deutlich schwächer aus als erwartet. Der CPI sank um 0,4 Prozent im Juni und der PPI fiel um 0,3 Prozent, woraufhin Bitcoin über 65.000 Dollar stieg und die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung auf 12 Prozent fiel.

Was ist Pepeto und wo findet man die offizielle Website?

Pepeto ist ein Trading-Netzwerk mit gebührenfreiem Handel über PepetoSwap, einem Risk Scorer für neue Token und einer Cross-Chain Bridge. Die offizielle Website ist unter pepetocoin.com erreichbar, wo der Presale läuft, solange das erwartete Listing noch nicht stattgefunden hat.