The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute die Ernennung von Madeleine Boyd zur Senior Vice President für globale Markenkommunikation mit Wirkung zum 20. Juli 2026 bekannt.

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Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens, die Verbindung seiner Marken zu den Verbrauchern zu stärken, wird Frau Boyd ein neu integriertes Team für globale Markenkommunikation aufbauen und leiten. In dieser Funktion wird sie sicherstellen, dass das vielfältige Portfolio des Unternehmens auf einer einheitlichen Unternehmenskommunikationsstrategie basiert, und gleichzeitig ein mutiges, verbraucherorientiertes Storytelling vorantreiben, das Earned Media, kulturelle Relevanz und die Attraktivität der Marken fördert. Zudem wird sie die Zusammenarbeit mit Influencern intensivieren und so dazu beitragen, dass die Marken des Unternehmens dort Aufmerksamkeit erlangen, wo Kultur geprägt wird.

Frau Boyd verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Markenstrategie, Kommunikation, Verbraucherengagement und kulturelle Einblicke in den Branchen Beauty, Luxus und Lifestyle. Zuletzt war sie als Global Senior Vice President, Beauty Wellness bei der Together Group tätig, wo sie den Geschäftsbereich Beauty Wellness der Gruppe mit einem Portfolio von 15 führenden Agenturen und Beratungsunternehmen leitete und Strategie, Wachstum sowie Marktpositionierung vorantrieb.

Vor ihrer Tätigkeit bei der Together Group war Frau Boyd fast sieben Jahre lang bei Karla Otto tätig, einer der branchenweit führenden Kommunikationsagenturen im Luxussegment, wo sie eine Reihe von Führungspositionen innehatte und zuletzt als Senior Vice President, Global Beauty Wellness, fungierte. Zu Beginn ihrer Karriere war Frau Boyd bei MECCA und der australischen Ausgabe der Vogue in den Bereichen Markenmarketing, digitale Inhalte und Redaktion tätig.

Im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn hat sie mit einigen der weltweit einflussreichsten Beauty- und Luxusmarken zusammengearbeitet und diese dabei unterstützt, sich in einem Umfeld aus sich wandelnden Verbraucherverhalten, kulturellen Trends und neuen Kommunikationskanälen zurechtzufinden, um ihre Relevanz zu stärken und langfristigen Markenwert aufzubauen.

"Madeleine vereint auf beeindruckende Weise strategisches Kommunikations-Know-how, kulturelle Kompetenz und ein tiefes Verständnis für die heutigen Beauty-Kunden", sagte Meridith Webster, Chief Communications Public Affairs Officer bei The Estée Lauder Companies. "Während wir die Art und Weise, wie unsere Marken weltweit mit den Verbrauchern interagieren und den Dialog gestalten, kontinuierlich weiterentwickeln, wird Madeleine eine erstklassige globale Markenkommunikationsorganisation leiten, die unser Storytelling auf ein neues Niveau hebt, die Zusammenarbeit innerhalb unseres Portfolios stärkt und unseren Marken dabei hilft, Relevanz, Resonanz und langfristige Attraktivität zu erlangen."

Über The Estée Lauder Companies

Die Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

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