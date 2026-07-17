Cardano Kurs bei 0,16 Dollar zwischen Clearstream-Listing und einbrechender DeFi-Aktivität

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Der Cardano Kurs steckt bei 0,16 Dollar fest, während die DEX-Gebühren auf Minswap im 30-Tage-Vergleich um 88 Prozent einbrachen und die Handelstiefe auf der Blockchain rapide schwindet. Clearstream, die Wertpapierverwahrung der Deutschen Börse, nahm ADA am 7. Juli in ihr digitales Depot auf und öffnete damit eine Tür für institutionelles Kapital. Der Van Rossem Hard Fork steht vor dem Mainnet-Start und verspricht günstigere Smart Contracts. Gleichzeitig erhöhten Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38 Prozent. Genügen zwei Upgrades und ein Clearstream-Listing, um den Cardano Kurs aus der Seitwärtsbewegung zu befreien?

Cardano Kurs feststeckend bei 0,16 Dollar trotz Whale-Akkumulation und Clearstream-Zugang

ADA notiert am 16. Juli 2026 bei rund 0,16 Dollar nach einer Erholung von 18 Prozent vom Juni-Tief bei 0,14 Dollar, wie wallstreet-online berichtete. Der Token hat seit Jahresbeginn rund 68 Prozent seines Wertes verloren und liegt 95 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,09 Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 5,95 Milliarden Dollar laut CoinMarketCap. Neue Wallets wuchsen seit dem Juni-Tief um fast 15.000, was auf wachsendes Basisinteresse trotz des schwierigen Umfelds hindeutet. Der Cardano Kurs brachte den Token unter die Top 16 nach Marktkapitalisierung zurück.

Am 7. Juli nahm Clearstream ADA in sein digitales Depot auf und erleichterte damit den Zugang für institutionelle Anleger in ganz Europa. Der Van Rossem Hard Fork hat auf dem Testnetz bereits Fortschritte gemacht und könnte im Juli auf das Mainnet kommen. Dieses Upgrade bringt günstigere Plutus-Smart-Contracts und neue kryptografische Funktionen auf die Netzwerkebene. Das Ouroboros Leios Upgrade startete Ende Juni auf dem öffentlichen Testnetz und soll den Durchsatz um das Fünf- bis Zwanzigfache steigern. Grayscale reichte den GADA-Fonds bei der SEC ein, und das Prüffenster öffnet am 9. August für eine mögliche Spot-ETF-Genehmigung.

Trotz dieser Fortschritte bleibt die DeFi-Aktivität auf der Blockchain schwach. Die DEX-Gebühren auf Minswap fielen im 30-Tage-Vergleich um bis zu 88 Prozent, was auf fehlende Handelstiefe hindeutet. Whale-Wallets mit 10 bis 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38 Prozent, ein klares Signal für gezielte Akkumulation auf niedrigem Niveau. CoinCodex platziert den Cardano Kurs zwischen 0,17 und 0,24 Dollar für den Rest von 2026 mit einem optimistischen Szenario bei 0,45 Dollar im Falle einer ETF-Genehmigung. Der Weg vom aktuellen Cardano Kurs bei 0,16 Dollar auf 0,25 Dollar braucht einen erfolgreichen Hard Fork, steigende Netzwerkaktivität und Monate an Geduld.

Pepeto eröffnet mit einer Cross-Chain-Bridge den Zugang zu Presale-Renditen

Während der Cardano Kurs Monate der Erholung und zwei Upgrades braucht, um die nächste Widerstandszone zu testen, liefert ein Presale-Einstieg bei einem Listing-Ereignis eine völlig andere Zeitrechnung. Pepeto betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Tokens zwischen verschiedenen Blockchains bewegt, ohne die Verzögerungen oder Kosten, die Transfers auf größeren Plattformen verlangsamen. Diese Werkzeuge ermöglichen es, einen Token zu prüfen, ihn über Ketten hinweg zu bewegen und aus einer einzigen Plattform heraus zu handeln. Ein ehemaliger Binance-Experte hat dieses Netzwerk entworfen, und das Wissen aus Jahren im Betrieb einer der weltweit größten Handelsplattformen fließt in jedes Werkzeug ein.

Der Risk Scorer prüft jeden Token auf Schwachstellen im Code und bewertet die Marktbedingungen, bevor ein Käufer Kapital einsetzt. Fehlerhafte oder manipulierte Projekte werden so herausgefiltert, noch bevor ein Trade ausgeführt wird. Eine unabhängige Prüfung durch SolidProof stellte sicher, dass sämtliche Codestrukturen hinter dem Presale den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen und frei von Schwachstellen arbeiten. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar angezogen, und diese Summe floss in einer Marktphase, in der der Fear and Greed Index extreme Angst signalisierte. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und die erwartete Binance-Notierung könnte diesen Wert durch einen öffentlichen Handelskurs ablösen.

Der Cardano Kurs auf seinem jetzigen Niveau braucht eine erfolgreiche Upgrade-Phase und die Rückkehr frischen Kapitals in den Altcoin-Sektor, um auch nur 0,25 Dollar zu erreichen. Pepeto folgt einer anderen Rechnung, bei der das Listing den gesamten Wert des Einstiegs bestimmen könnte. In früheren Zyklen sammelten die Wallets, die während der Angstphase kauften, genau die Gewinne, die der Rest des Marktes später nur noch beobachten konnte. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Fortschritt und die verbleibenden Plätze in der laufenden Phase.

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Fazit

Der Cardano Kurs zeigt steigende Whale-Positionen und zwei anstehende Upgrades, doch bei 5,95 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bieten selbst optimistische Szenarien nur begrenzte Vielfache über Monate hinweg. Pepeto bietet einen Presale-Einstieg, dessen Ergebnis an ein konkretes Listing-Ereignis gebunden ist und nicht an Netzwerk-Upgrades warten muss. Kapital, das während einer Phase extremer Angst in diesen Presale fließt, deutet darauf hin, dass informierte Wallets den Preis sichern wollen, der nur vor dem Handelsstart existiert. Das Fenster für diesen Einstieg wird enger, je näher die erwartete Notierung rückt. Die Entscheidung zwischen Abwarten und Handeln fällt in den Wochen davor.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der aktuelle Cardano Kurs im Juli 2026?

Der Cardano Kurs liegt bei rund 0,16 Dollar mit Support bei 0,14 Dollar und Widerstand bei 0,19 bis 0,20 Dollar. CoinCodex sieht ADA zwischen 0,17 und 0,24 Dollar bis Jahresende, abhängig vom Van Rossem Hard Fork und einer möglichen ETF-Genehmigung.

Was ist Pepeto und wo können Anleger den Presale finden?

Pepeto ist ein Handelsprotokoll mit Cross-Chain-Bridge und Risk Scorer, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten, dessen gesamte Codebasis in einer unabhängigen SolidProof-Prüfung als sicher eingestuft wurde. Der Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com verfügbar.