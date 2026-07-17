Die einzige Überwachungslösung auf dem Markt, die das gesamte Spektrum risikobezogener Ereignisse erfasst nicht nur Änderungen an Labeln und es Teams ermöglicht, Warnmeldungen so zu konfigurieren, dass nur das Wesentliche angezeigt wird, wodurch manuelle Nachprüfungen und die Triage von Warnmeldungen um bis zu 75 reduziert werden.

Elliptic, der weltweit führende Anbieter von Entscheidungshilfen für digitale Assets, hat heute die nächste Generation seines "Continuous Monitoring" vorgestellt. Diese Lösung bietet Compliance-Teams im Kryptobereich kontinuierlich einen aktuellen Überblick über Kundenrisiken, anstatt sich auf eine zum Zeitpunkt der letzten Überprüfung festgehaltene Momentaufnahme zu beschränken. Das "Continuous Monitoring" von Elliptic ist die umfassendste Lösung zur Risikoüberwachung auf dem Markt und die einzige, die die branchenweit breiteste Erkennung von Ereignissen mit vollständig konfigurierbaren Warnmeldungen kombiniert. Sie steht Compliance-Teams ab sofort zur Verfügung.

"Die Überwachungspflichten für MLROs werden immer strenger, was sowohl ihre Unternehmen als auch in manchen Fällen sie selbst einem Risiko aussetzt. Bestehende Überwachungslösungen versagen in zweierlei Hinsicht: Sie lassen Lücken in der Risikoerkennung entstehen, da sie nur bei offensichtlichen Auslösern wie Label-Änderungen Alarm schlagen, während sie den Rest übersehen. Bei den Risiken, die sie tatsächlich erkennen, lösen sie so wahllos Alarme aus, dass die Teams in unwichtigen Warnmeldungen ertrinken. Wir haben 'Continuous Monitoring' entwickelt, um das gesamte Spektrum an Ereignissen abzudecken, die das Risiko eines Kunden verändern, und um nur dann zu warnen, wenn es wirklich wichtig ist vollständig konfigurierbar nach den eigenen Regeln", sagte Jackson Hull, CTO und COO bei Elliptic.

Eine kontinuierliche Überwachung ist wichtig, da das Kryptorisiko eines Kunden nach der Erfassung nicht unverändert bleibt. So kann beispielsweise eine Wallet, die bei der Erfassung einen Wert von 0,5 von 10 Punkten erhielt, sechs Monate später Gelder an einen Darknet-Marktplatz überweisen und dadurch einen Wert von 10 erreichen. Die ursprüngliche Überprüfung war nicht falsch. Ohne eine erneute Überprüfung hat das Compliance-Team jedoch keine Möglichkeit, die Änderungen der Wallet-Bewertung zu erkennen. Eine manuelle Nachprüfung jeder registrierten Entität, um die wenigen zu finden, bei denen sich etwas geändert hat, ist angesichts des heutigen Arbeitsvolumens der Teams nicht durchführbar. Die regulatorischen, reputationsbezogenen und operativen Kosten, die entstehen, wenn eine tatsächliche Veränderung übersehen wird, sind erheblich.

Bislang haben bestehende Lösungen dieses Problem nicht gelöst. Eine labelbasierte Überwachung löst nur dann einen Alarm aus, wenn ein Anbieter sein Label für eine verbundene Adresse ändert, doch Risiken können auch anders werden, ohne dass sich das Label überhaupt ändert. Ein erheblicher Zufluss, eine neue Transaktion, eine neue Verbindung zu einem illegalen Akteur: Nichts davon löst eine Labeländerung aus und bleibt daher unentdeckt. Bestehende, veraltete Lösungen gleichen dies aus, indem sie über alles benachrichtigen, unabhängig davon, ob es sich um ein echtes Risiko handelt. Compliance-Teams melden sehen sich mit einer Flut an Benachrichtigungen konfrontiert. Dabei gehen die tatsächlich wichtigen Warnmeldungen unter.

Drei Dinge zeichnen die kontinuierliche Überwachung aus: Sie erkennt das gesamte Spektrum an risikobeeinflussenden Ereignissen und nicht nur Änderungen der Kennzeichnung; sie lässt sich vollständig an die individuellen Risikoregeln jedes Kunden anpassen und sie benachrichtigt die Teams nur über Ereignisse, die diese als wesentlich definiert haben. "Continuous Monitoring" ist anders aufgebaut. Es deckt das gesamte Spektrum an Ereignissen ab, die das Ergebnis einer Überprüfung beeinflussen können, nicht nur Label-Änderungen. Beispiele hierfür sind: wesentliche Änderungen bei Zu- oder Abflüssen; eine überprüfte Adresse, die sich ändert oder in einen anderen Cluster verschmilzt; eine Label-Änderung bei einer Gegenpartei; eine Label-Änderung mehrere Hops entfernt von der überprüften Adresse sowie eine direkte Label-Änderung an der überprüften Adresse.

Mit dem breiten Spektrum an risikobestimmenden Ereignissen erfasst das Continuous Monitoring von Elliptic auch das, was herkömmliche Überwachungslösungen übersehen. Neben der Ereigniserkennung werden alle registrierten Wallets und Transaktionen nach einem festen Zeitplan erneut überprüft, sodass zwischen den einzelnen Ereignissen nichts übersehen wird. Wenn eine der beiden Ebenen ausgelöst wird, erfolgt eine vollständige Neubewertung des Risikos anhand der kundeneigenen Risikoregeln. Dabei handelt es sich nicht um eine einfache Überprüfung von Kennzeichnungen oder eine allgemeine Bewertung, sondern um eine umfassende Überprüfung.

Die kontinuierliche Überwachung von Elliptic ist einzigartig, wie sie mit Warnmeldungen umgeht. Kunden konfigurieren anhand von vier Hebeln genau, was eine Benachrichtigung auslöst: Schwellenwerte für Risikobewertungen, Veränderungen der Risikobewertung, spezifische Risikoregeln und Filter nach Überprüfungsart. Einzelne Überprüfungen können vollständig ausgeschlossen werden, wodurch Warnmeldungen zu Unternehmen, die nicht mehr relevant sind, entfallen. Wenn eine erneute Überprüfung durchgeführt wird, diese jedoch die Benachrichtigungskriterien nicht erfüllt, wird die aktualisierte Bewertung in Lens zur Überprüfung angezeigt. Das System ist stets im Einsatz. Teams werden nur über das benachrichtigt, was sie als wesentlich definiert haben, und erhalten nur dann eine Meldung vom System, wenn es notwendig ist. So können sie die eingesparte Zeit für wertvollere Überwachungsaufgaben nutzen.

Continuous Monitoring ist ab heute verfügbar. Hier können Sie eine Demo-Version buchen.

Über Elliptic

Elliptic ist Marktführer im Bereich der Entscheidungsfindung im Hinblick auf digitale Assets. Wir haben eine umfassende Plattform entwickelt, um Daten und Informationen zu Krypto-Assets über verschiedene Blockchains hinweg effizient und mit höchster Genauigkeit zu extrahieren.

Die unvergleichliche Betriebszeit, Skalierbarkeit, Tiefe und Breite im Hinblick auf Daten und Informationen, die unsere Plattform liefert, führen dazu, dass anspruchsvolle Organisationen Elliptic für ihre Anforderungen in den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Intelligence-Prozesse und Blockchain-Infrastruktur wählen.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

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