Krypto News heute - DTCC startet Live-Tokenisierung mit BlackRock und Goldman Sachs während Bitcoin $65.000 testet

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Die wichtigste Krypto News des Tages kommt von der DTCC, die am 15. Juli die ersten Live-Trades mit tokenisierten Wertpapieren in einer Produktionsumgebung gestartet hat. Rund 40 Finanzinstitute beteiligen sich an dem Pilotprojekt, das Russell-1000-Aktien und US-Staatsanleihen auf Blockchain-Infrastruktur bringt. BlackRock, Goldman Sachs und JPMorgan gehören zu den Teilnehmern dieses historischen Experiments. Bitcoin hält sich bei rund 64.800 Dollar und testet die 65.000er-Marke. Diese Krypto News verdeutlicht, wie schnell sich die Grenze zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets auflöst, und wirft die Frage auf, welche Projekte davon am meisten profitieren.

Krypto News am 16. Juli - DTCC-Tokenisierung und BlackRock-Signal prägen den Markt

Die Krypto News des Tages wird vom Start der DTCC-Tokenisierung dominiert. Laut CoinDesk hat die Depository Trust and Clearing Corporation am 15. Juli erstmals tokenisierte Wertpapiere in einer kontrollierten Produktionsumgebung gehandelt. Russell-1000-Aktien, der S&P-500-ETF von State Street und Aktien von Microsoft gehören zum ersten Batch. Ein vollständiger kommerzieller Start ist für Oktober 2026 geplant, nachdem die SEC im Dezember 2025 eine No-Action-Genehmigung erteilt hatte. Mehr als 50 Unternehmen aus dem traditionellen Finanzwesen und dem DeFi-Sektor nehmen an der Initiative teil, darunter auch Circle und Ondo Finance.

BlackRock-CEO Larry Fink lieferte parallel dazu ein starkes Signal für die aktuelle Krypto News. In einem CNBC-Interview am 15. Juli erklärte Fink laut U.Today, dass das Leverage-Problem bei Bitcoin und Krypto weitgehend bereinigt sei. Er sieht auf dem aktuellen Niveau mehr Stabilität und zeigte sich bullisch für die nächsten zwölf Monate. Am selben Tag kaufte BlackRock Bitcoin im Wert von rund 139 Millionen Dollar. Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 181 Millionen Dollar, nachdem am Vortag 425 Millionen abgeflossen waren. Ether-ETFs nahmen rund 58 Millionen Dollar auf, wobei BlackRocks ETHA den gesamten Nettobetrag ausmachte.

Bitcoin notiert bei rund 64.800 Dollar, was die Krypto News positiv unterstreicht. Der US-Erzeugerpreisindex fiel im Juni um 0,3 Prozent und senkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli auf 12 Prozent. Das Beige Book der Fed bestätigte eine Verlangsamung des Preiswachstums. Bitcoin hat seit Monatsbeginn rund 10 Prozent zugelegt und Ethereum etwa 20 Prozent, was die stärkste Erholung seit Wochen darstellt. Während die traditionelle Finanzwelt tokenisierte Assets testet, existieren Projekte, die dem Retail-Markt bereits heute gebührenfreie Werkzeuge bieten.

Pepeto verbindet PepetoSwap mit einer Cross-Chain-Brücke für den Retail-Markt

In derselben Woche, in der die DTCC Wall-Street-Wertpapiere auf die Blockchain bringt, bedient ein Projekt die Retail-Seite des Marktes mit funktionierenden Werkzeugen. Pepeto wurde vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins aufgebaut und hat Presale-Kapital von mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während große Institutionen ihre ersten Tokenisierungsversuche starten.

PepetoSwap bildet das Herzstück des Netzwerks und wickelt Trades ab, ohne dass Gebühren anfallen. Die integrierte Cross-Chain-Brücke bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne Kosten oder Wartezeiten für den Nutzer. Während Banken mit tokenisierten Zahlungen experimentieren, arbeitet dieses auf den Retail-Markt ausgerichtete Netzwerk bereits mit vergleichbaren Prinzipien, verlangt aber nichts dafür. Händler behalten bei jeder Transaktion den vollen Betrag, was in einem Markt, in dem Gebühren die Rendite schmälern, einen messbaren Vorteil darstellt. Diese Infrastruktur ist bereits heute nutzbar und nicht erst nach einem zukünftigen Upgrade verfügbar.

Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code in einem unabhängigen Audit analysiert und freigegeben, was Anlegern eine geprüfte Grundlage für ihre Entscheidung bietet. Die Tokenstruktur umfasst 420 Billionen Einheiten und orientiert sich an der Architektur des originalen PEPE-Coins, der ohne funktionierendes Produkt eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erzielte.

Berichten zufolge plant Pepeto nach dem Ende des Presales eine Listung an Binance. Wer im Presale einsteigt, sichert sich einen Preis, der nach der Listung am öffentlichen Markt nicht mehr verfügbar sein dürfte. Mehrere Listungsorte sind über Binance hinaus geplant, was die Reichweite für Presale-Teilnehmer weiter vergrößern könnte. Die erwartete Binance-Listung allein dürfte bereits Millionen neuer Nutzer erreichen, da Millionen neuer Nutzer den Token erstmals sehen würden. Für Anleger, die die aktuelle Krypto News gegen frühe Positionen abwägen, endet der Presale-Preisvorteil mit dem Listing-Zeitpunkt.

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Fazit

Die Krypto News heute liefert Rückenwind auf mehreren Ebenen, von BlackRocks Bitcoin-Käufen über die DTCC-Tokenisierung bis hin zu sinkenden Inflationszahlen. In solchen Phasen zeigt sich oft, wer früh positioniert war. Die erste Schöpfung des Pepe-Mitgründers bewies mit einer 11-Milliarden-Dollar-Bewertung, welches Potenzial in der 420-Billionen-Struktur liegt. Pepeto trägt diesmal eine arbeitende Swap-Plattform und eine Brücke, und der Presale-Preis könnte durch die erwartete Binance-Listung in einen Vorsprung münden, der nach dem Handelsstart für spätere Käufer nicht mehr erreichbar wäre.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Krypto News heute?

Die DTCC hat am 15. Juli die ersten Live-Trades mit tokenisierten Wertpapieren gestartet, unterstützt von rund 40 Firmen wie BlackRock, Goldman Sachs und JPMorgan. Bitcoin hält sich über 64.000 Dollar nach positiven Inflationsdaten.

Warum fällt Pepeto in der aktuellen Krypto News auf?

Pepeto bietet PepetoSwap und eine Cross-Chain-Brücke mit null Gebühren an, während ein erwartetes Binance-Listing den Presale-Teilnehmern einen frühen Einstieg ermöglichen könnte. Alle Informationen zum Projekt finden Anleger auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).