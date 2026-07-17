Die Rocket Lab-Aktie hat nach ihrer beeindruckenden Rallye deutlich an Dynamik verloren und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -56% an Wert eingebüßt. Damit steht der Titel an einem charttechnisch entscheidenden Punkt. Nach einer derart kräftigen Korrektur stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine attraktive Einstiegsgelegenheit eröffnet oder ob der Abwärtstrend zunächst weiter anhält. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen verteidigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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