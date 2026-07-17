Krypto News Juli 2026 - Bitcoin nähert sich 65.000 Dollar nach weichen Inflationsdaten

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Die wichtigsten Krypto News dieser Woche zeigen Bitcoin bei rund 65.000 Dollar, nachdem der CPI-Bericht vom 15. Juli die Märkte überrascht hat. ETF-Zuflüsse kehrten mit 181 Millionen Dollar bei Bitcoin und 58 Millionen Dollar bei Ethereum zurück. Japan stufte Kryptowährungen offiziell als Finanzinstrumente ein und senkte die Steuer auf pauschal 20 Prozent. Gleichzeitig legte Stripe zusammen mit Advent International ein Übernahmeangebot für PayPal in Höhe von 53 Milliarden Dollar vor. Markiert diese Woche den Beginn einer nachhaltigen Erholung, oder bleibt der Aufschwung fragil?

Krypto News im Juli 2026 zwischen CPI-Rallye, Japan-Gesetz und Stripe-Übernahme

BTC handelt bei rund 64.939 Dollar und hat seit Monatsbeginn rund 10 Prozent zugelegt, wie die aktuellen Krypto News bestätigen. Der Auslöser war der CPI-Bericht vom 15. Juli, der laut CoinDesk den stärksten monatlichen Rückgang der Verbraucherpreise seit April 2020 zeigte. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Zuflüsse von rund 181 Millionen Dollar. Der iShares Bitcoin Trust ETF zog allein 139 Millionen Dollar an, was auf eine Rückkehr institutioneller Nachfrage hindeutet. ETH stieg auf 1.923 Dollar und zeigte sich laut U.Today technisch stärker als Bitcoin, nachdem der Kurs seinen 26-Tage- und 50-Tage-EMA zurückeroberte.

In den internationalen Krypto News ragt Japan heraus, wo das Oberhaus ein Gesetz zur Reklassifizierung von Kryptowährungen als Finanzinstrumente vorangetrieben hat. Die neue Regelung könnte die Kryptosteuer auf pauschal 20 Prozent senken und Spot-Bitcoin-ETFs ab 2027 ermöglichen. Stripe und Advent International legten ein Übernahmeangebot für PayPal in Höhe von 53 Milliarden Dollar vor. Eine Fusion würde zwei Schwergewichte der Stablecoin-Branche vereinen und könnte die Akzeptanz von Kryptozahlungen im Einzelhandel beschleunigen.

XRP verharrt bei 1,12 Dollar und kämpft weiter unter seinen gleitenden Durchschnitten, während der CLARITY Act auf die Senatsabstimmung wartet. BTC testet den Widerstand bei 65.000 Dollar, und ein Ausbruch könnte den Weg Richtung 68.000 Dollar ebnen. Verliert BTC die 60.000-Dollar-Marke, droht ein erneuter Rückfall. Die Krypto News begleiten eine Erholung, die sich auf mehrere Fronten stützt, doch für Anleger bleibt die Frage, welche Projekte im aktuellen Umfeld noch echte Einstiegschancen bieten.

Pepeto setzt mit PepetoSwap und Cross-Chain Bridge auf Infrastruktur statt auf Hype

Die Krypto News zeigen, dass sich die Stimmung am Markt dreht, doch die größten Renditen in jedem Zyklus sind bei Projekten entstanden, die vor dem Listing aufgebaut wurden und nicht danach. Seitwärtsphasen können abrupt enden, sobald frisches Kapital in Bewegung gerät. Wer zu diesem Zeitpunkt schon eine Position hält, steht dort, wo der breite Markt erst Wochen später hinblickt.

Pepeto baut nicht auf einer einzelnen Schlagzeile auf. PepetoSwap führt jeden Handel ohne Plattformgebühren aus und beseitigt damit die Handelskosten, die auf anderen Plattformen bei jedem Tausch die Rendite schmälern. Daneben betreibt Pepeto eine Cross-Chain Bridge, die Tokens über mehrere Netzwerke hinweg ohne Verzögerungen und Transferkosten bewegt. Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt, weil Anleger in Werkzeuge investieren, die bereits funktionieren.

Ein SolidProof-Audit deckt das gesamte Token-Angebot von 420 Billionen Einheiten ab und hat den zugrundeliegenden Code in einem unabhängigen Prüfverfahren vollständig verifiziert, bevor der Presale öffentlich zugänglich wurde. Im Team arbeitet ein früherer Binance-Experte, dessen Wissen über Hochdurchsatz-Börsensysteme sicherstellt, dass die Infrastruktur dem Datenverkehr nach einem großen Listing standhält.

Laut der offiziellen Pepeto-Website steht ein Binance-Listing bevor, das Pepeto vor eine breite Handelsöffentlichkeit bringen könnte, die in den aktuellen Krypto News noch nicht aufgetaucht ist.

Projekte, die mit funktionierenden Produkten an eine große Börse gelangen, haben in der Vergangenheit frühe Teilnehmer in einem Maß belohnt, das selbst Optimisten überrascht hat. Gebührenfreier Handel und sofortige Cross-Chain-Bewegung bleiben nützlich, egal ob BTC bei 65.000 oder bei 40.000 Dollar steht. Dieser permanente Bedarf könnte Pepeto eine Nachfrage sichern, die kurzlebige Krypto News nicht aufbauen können. Der Presale-Fortschritt wird auf der offiziellen Pepeto-Website in Echtzeit verfolgt, während sich Anleger weiterhin vor dem Handelsstart positionieren.

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Fazit

Die Krypto News zeigen BTC bei 65.000 Dollar und ETH bei 1.923 Dollar in einer Erholung, die auf weiche Inflationsdaten und ETF-Zuflüsse baut. Der letzte Zyklus hat gezeigt, dass das Verpassen der größten Chance den ganzen restlichen Zyklus schmerzen kann. Pepeto mit einem erwarteten Binance-Listing könnte die deutlichste Gelegenheit sein, in diesem Jahr früh dabei zu sein. Das Muster, das im letzten Zyklus Vermögen aufgebaut hat, könnte sich im Presale wiederholen. Jetzt einzusteigen bedeutet, zu reagieren, bevor das Listing das Zeitfenster schließt. Abzuwarten könnte die verpasste Chance werden, die den Rest des Zyklus bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen Krypto News?

Die Krypto News zeigen BTC bei rund 65.000 Dollar nach weichen CPI-Daten, ETF-Zuflüsse von 181 Millionen Dollar bei Bitcoin und 58 Millionen Dollar bei Ethereum, und Japans Reklassifizierung von Kryptowährungen als Finanzinstrumente.

Was ist Pepeto und warum taucht der Name in den Krypto News auf?

Pepeto betreibt PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, und eine Cross-Chain Bridge, die Tokens über mehrere Netzwerke ohne Transferkosten bewegt. Der Presale bietet einen Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Informationen finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).