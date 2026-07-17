China macht Ernst bei KI. Jetzt bekommt sogar Apple grünes Licht: Peking genehmigt die Einführung der KI-Plattform Apple Intelligence im Reich der Mitte. Ein Signal, das weit über Apple hinausstrahlt. Denn während der US-Gigant sein KI-Comeback feiert, zieht auch der Hang Seng wieder an. Getrieben von diesem drachenstarken Turnaround-Trio!Das erste Halbjahr? Ein einziger Albtraum. Der S&P 500 kletterte von Rekord zu Rekord - der Hang Seng dagegen rauschte in die Tiefe. Chinas Tech-Werte verloren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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