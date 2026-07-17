Es ist vollbracht: Am gestrigen Donnerstag hat der US-amerikanische Pharma-Riese Merck & Co die Zulassung in den USA für eine neuartige Cholesterin-Pille erhalten. Das im Dow Jones gelistete Unternehmen stößt damit das Tor zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Markt weit auf und wittert Blockbuster-Potenzial.Fortan darf Merck & Co den neuartigen Cholesterin-Senker Enlicitid unter dem Handelsnamen Lipfendra in den USA vertreiben. Hierbei handelt es sich um den ersten und einzigen einmal täglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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