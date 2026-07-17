Das US-Militär hat erneut Ziele im Iran angegriffen. Nach Medienberichten wurden Brücken sowie ein Flughafen bombardiert. Mit den Angriffen auf Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen US-Beamten.Der Iran reagierte mit erneuten Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain und Katar. Nach Angaben des iranischen Senders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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