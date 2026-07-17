EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc.
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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen
Bitmine hat in nur 12 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemie of 5 %" zurückgelegt
Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen
Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt
Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben
NORWALK, Connecticut, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk tätiges Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute die Veröffentlichung der Botschaft des Vorstandsvorsitzenden für Juli mit dem Titel "ETH ist das Heilmittel gegen das 'Uncanny Valley of Wealth'" bekannt.
In dieser Botschaft des Vorstandsvorsitzenden wird die Überzeugung des Unternehmens dargelegt, dass Ethereum eine entscheidende Schnittstelle darstellt, um den Menschen vor den Folgeauswirkungen der zunehmenden Fähigkeiten der KI und dem daraus resultierenden wachsenden wirtschaftlichen Einfluss zu schützen:
Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:
Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
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Zukunftsgerichtete Aussagen
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17.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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