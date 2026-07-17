Krypto News im Juli 2026 nach dem CPI-Schock und Bitcoins Sprung über 65.000 Dollar

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Die Krypto News vom 16. Juli 2026 beginnen mit einer Zahl, die den gesamten Markt in Bewegung gebracht hat. Der US-Verbraucherpreisindex fiel im Juni um 0,4 Prozent und markierte den größten monatlichen Rückgang seit April 2020. Bitcoin sprang daraufhin über 65.000 Dollar und erreichte ein Dreiwochenhoch. Ethereum eroberte die 1.900-Dollar-Marke zurück, während der Fear and Greed Index auf 25 stieg. Kann der Inflationsrückgang den Kryptomarkt nachhaltig drehen, oder verschwindet diese Rallye ebenso schnell wie die letzte?

Krypto News nach dem schwächsten Inflationsbericht seit 2020 und Japans ETF-Durchbruch

Der CPI-Bericht vom 14. Juli veränderte die Krypto News innerhalb von Minuten. Die Jahresrate fiel auf 3,5 Prozent und lag deutlich unter der Erwartung von 3,8 Prozent, wie CoinDesk berichtete. Die Kerninflation sank auf 2,6 Prozent statt der prognostizierten 2,8 Prozent. Bitcoin kletterte von 62.000 auf über 65.000 Dollar, und 220 Millionen Dollar an Short-Positionen wurden innerhalb einer Stunde geschlossen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli ging massiv zurück. Ethereum legte 4,88 Prozent zu und übertraf damit Bitcoin am selben Tag.

In Japan passierte ein Gesetzentwurf den Ausschuss des Oberhauses, der Kryptowährungen als Finanzinstrumente einstuft und den Weg für Spot-ETFs ab 2027 ebnet, wie Cryptonews meldete. US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen am 15. Juli 181 Millionen Dollar an, nachdem sie am Vortag 425 Millionen Dollar verloren hatten. Die Krypto News zeigen damit eine abrupte Stimmungswende bei institutionellen Produkten. Morgan Stanley aktualisierte seine Anträge für Ethereum- und Solana-ETFs, und T. Rowe Price steht kurz vor dem Start eines aktiv verwalteten Krypto-ETFs. Der US-Senat kehrte am 13. Juli zurück und hat bis zum 7. August Zeit, den CLARITY Act zur Abstimmung zu bringen.

Der Kryptomarkt stieg insgesamt auf 2,28 Billionen Dollar, und die Krypto News verzeichnen Gewinne bei fast allen großen Token. XRP legte drei Prozent zu auf 1,13 Dollar, Solana handelt bei 78 Dollar. SWIFT startete am 9. Juli ein Blockchain-Pilotprojekt mit 17 Großbanken für tokenisierte Einlagen. Stripe reichte ein 53-Milliarden-Dollar-Angebot für PayPal ein. Bitcoin notiert trotz der Rallye rund 50 Prozent unter seinem Allzeithoch, und der Fear and Greed Index bleibt in extremer Angst. Diese Divergenz zwischen steigenden Kursen und tiefer Angst wiederholte in früheren Zyklen den Beginn längerer Erholungsphasen.

Pepeto liefert gebührenfreie Handelswerkzeuge vor dem erwarteten Binance-Listing

Die Krypto News beschreiben einen Markt, in dem institutionelles Kapital zurückkehrt, Privatanleger aber noch zögern. Während große Token auf regulatorische Zeitpläne warten, stellt ein Presale bereits fertige Produkte zu einem festen Preis bereit. Genau dieses Muster hat bisher das Kapital angezogen, das bei hohen Marktkapitalisierungen keine vergleichbare Einstiegsstufe mehr vorfindet.

PepetoSwap verarbeitet Transaktionen, ohne von einer der beiden Seiten eine Gebühr zu erheben. Das Netzwerk lief bereits, bevor der erste Käufer in den Presale einsteigen konnte. Die meisten Projekte im Kryptomarkt sammeln zuerst Kapital und versprechen spätere Lieferung. Das Pepeto-Team stellte die gesamte Infrastruktur fertig, bevor die Finanzierung begann. Deshalb flossen mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale, obwohl der Gesamtmarkt von Angst dominiert wird. Die Krypto News zeigen, dass Kapital in solchen Phasen immer dorthin fließt, wo ein eigener Katalysator wartet.

Ein Risikoprüfer scannt jeden einzelnen Token auf Schwachstellen und Liquiditätstiefe, bevor eine Position eröffnet wird. Die Bridge ermöglicht den Transfer von Positionen zwischen verschiedenen Blockchains, ohne dass dabei Kosten entstehen. Vor dem Presale-Start ließ das Team den gesamten Quellcode von SolidProof untersuchen, und die Auditoren prüften dabei sämtliche Funktionen auf Herz und Nieren, bevor sie das Ergebnis der Öffentlichkeit zugänglich machten. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins steht hinter dem Vorhaben und bringt ein Gesamtangebot von 420 Billionen Token mit.

Das erwartete Binance-Listing markiert den Wechsel vom festen Presale-Preis zum offenen Markt, und genau dieser Moment bestimmt den Abstand zwischen frühen und späten Positionen. Alle Werkzeuge und der Prüfbericht sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.

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Fazit

Die Krypto News im Juli 2026 zeigen einen Markt zwischen Angst und Akkumulation, und genau in dieser Phase entstehen die Positionen mit den breitesten Ergebnissen. In jedem bisherigen Zyklus kauften bestimmte Wallets während der Panik und sammelten später die Renditen ein, während der Rest erst danach davon las. Der Pepeto-Presale nimmt in genau dieser Phase Form an, und die Krypto News liefern den Kontext, warum das Timing dieses Einstiegs so entscheidend sein könnte. Der Presale bleibt nur geöffnet, bis das erwartete Binance-Listing den öffentlichen Preis setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News im Juli 2026?

Der CPI-Bericht vom 14. Juli fiel mit 3,5 Prozent Jahresrate unter die Erwartungen, Bitcoin sprang über 65.000 Dollar, und Japans Oberhaus brachte einen Gesetzentwurf für Spot-Krypto-ETFs auf den Weg.

Warum zieht der Pepeto-Presale in einer Phase extremer Angst Kapital an?

Pepeto bietet bereits funktionierende Handelswerkzeuge wie PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge, bevor das erwartete Binance-Listing den Marktpreis festlegt. Der Presale sammelte mehr als 10 Millionen Dollar, und alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com) bereit.