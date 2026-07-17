Die Aktie von SMA Solar ist am späten Donnerstagabend deutlich gestiegen. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es mehr als vier Prozent nach oben. Grund für die starke Entwicklung sind hervorragende Zahlen für das zweite Quartal sowie eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr. Am Freitagmorgen muss das Papier in einem schwachen Umfeld allerdings wieder einen Teil der Gewinne abgeben.SMA Solar macht nach einem starken zweiten Quartal einen weiteren Schritt nach vorn und blickt für 2026 noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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