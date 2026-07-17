Die AMD-Aktie hat nach ihrer starken Rallye zuletzt spürbar korrigiert und vom jüngsten Hoch rund -16% an Wert verloren. Damit richtet sich der Blick der Anleger zunehmend auf die aktuelle Chartstruktur. Nach dem vergleichsweise moderaten Rücksetzer stellt sich nun die Frage, ob die Korrektur bereits eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet oder ob zunächst weitere Kursverluste drohen. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen verteidigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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