Laut einer aktuellen Studie verlieren Menschen wegen Hitze im Schnitt 56 Stunden Schlaf pro Jahr. Auch in Deutschland nimmt die Zahl tropischer Nächte zu. Was Expert:innen jetzt raten. Guter Nachtschlaf ist unerlässlich, um tagsüber körperlich und geistig leistungsfähig zu sein. Tropische Nächte können die nächtliche Erholung allerdings erheblich beeinträchtigen. In der Meteorologie spricht man von solchen Tropennächten, wenn die Temperaturen zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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