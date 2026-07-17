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Die Ethereum Prognose für Juli beginnt bei einem Kurs von rund 1.920 Dollar, 61 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Das Glamsterdam-Upgrade wurde offiziell auf das dritte Quartal verschoben, während die ETF-Zuflüsse erstmals seit acht Wochen wieder positiv ausfielen. Am 1. Juli startete Ethereum Institutional als Anlaufstelle für Banken und Vermögensverwalter, die auf dem Netzwerk aufbauen wollen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 232 Milliarden Dollar, und der Kurs muss sich mehr als verdoppeln, um das alte Hoch zu erreichen. Doch zeigt der aufmerksamste Blick den besseren Einstieg vor dem nächsten großen Schub?

Ethereum Prognose nach Glamsterdam-Verzögerung und frischen ETF-Zuflüssen

Die Ethereum Foundation verschob das Glamsterdam-Upgrade auf das dritte Quartal 2026, nachdem der Juni-Termin nicht gehalten werden konnte laut wallstreet-online. Das Upgrade hebt das Gas-Limit von 60 auf 200 Millionen pro Block an, was die Kapazität der Basisschicht etwa verdreifachen würde. EIP-7732 führt eine protokolleigene Trennung zwischen Blockbauern und Blockvorschlagenden ein, und EIP-7928 legt den Grundstein für parallele Transaktionsverarbeitung. Berechnungen deuten auf eine Senkung der Transaktionsgebühren um rund 78 Prozent bei einem Durchsatz von 10.000 Transaktionen pro Sekunde hin. Die Ethereum Prognose gewinnt durch diesen Katalysator an Substanz, obwohl die Aktivierung noch Monate entfernt liegt.

Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 11. Juli Zuflüsse von 84,42 Millionen Dollar, die erste positive Woche nach acht aufeinanderfolgenden Abflusswochen laut Finanznachrichten. Morgan Stanley aktualisierte am 14. Juli die Unterlagen für seinen Ethereum-ETF unter dem Ticker MSSE mit einer Gebühr von 0,14 Prozent. Am 1. Juli öffnete Ethereum Institutional seine Türen als unabhängige Nonprofit, die von ETH-Mitgründer Joe Lubin unterstützt wird und als Brücke zwischen Banken und dem Netzwerk dient. Die Ethereum Prognose profitiert von dieser Dynamik, und ETH hat nun drei Quartale in Folge mit Verlusten abgeschlossen, eine Serie ohne Vorbild in der gesamten Handelsgeschichte des Coins.

ETH handelt bei rund 1.920 Dollar und hat den 50-Tage-EMA bei 1.801 Dollar in dieser Woche zurückerobert, während der 200-Tage-EMA bei 2.242 Dollar das nächste große Ziel bildet. Die Ethereum Prognose zeigt mit dem RSI bei 53 neutrales Territorium mit Raum nach oben. Changelly prognostiziert ein Jahresende bei 2.518 Dollar, und CoinDCX sieht ein Juliziel von 1.960 Dollar.

Die Marktkapitalisierung von 232 Milliarden Dollar bedeutet, dass selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch einen Anstieg von 158 Prozent erfordert. Die Ethereum Prognose verlangt Geduld, doch der Presale-Markt bietet in derselben Phase eine Alternative mit fertiggestellten Werkzeugen und einem noch nicht vom Markt bewerteten Einstieg.

Pepeto prüft die Codebasis neuer Token mit einem Risk Scorer vor dem erwarteten Binance-Listing

Ein Risk Scorer bildet die erste Verteidigungslinie auf der Pepeto-Plattform und überprüft die Codebasis neuer Token, bevor Nutzer eine Position eröffnen, was Wallets vor den manipulierten Projekten schützen kann, die Meme-Coin-Märkte nach jedem großen Börsenstart überfluten. Die Ethereum Prognose zeigt, dass ETH bei 232 Milliarden Dollar auf Glamsterdam warten muss, während Pepeto seine Werkzeuge bereits vor der Listung fertiggestellt hat.

PepetoSwap arbeitet parallel zum Risk Scorer als eigener Handelsplatz für Meme-Coin-Paare, der gezielt für die Geschwindigkeit und das Volumen dieses Marktsegments gebaut wurde. Die Plattform ist fertig und nicht nur angekündigt, was dem Projekt einen Vorsprung gegenüber den meisten Presale-Kandidaten verschafft, die allein mit einem Whitepaper und einem Zeitplan starten. Diese funktionierende Infrastruktur unterscheidet Pepeto von der Masse an Projekten im aktuellen Marktumfeld.

SolidProof hat vor der Öffnung des Presales den kompletten Code einer detaillierten Sicherheitsanalyse unterzogen und dokumentiert, dass alle geprüften Bereiche den Standards genügen, die erfahrene Investoren erwarten. In den Presale sind während einer Phase mit extremem Angstindex mehr als 10 Millionen Dollar geflossen. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Team und verbindet Presale-Aufbau mit dem Wissen, wie Börsennotierungen vom ersten Handelstag an Wert freisetzen.

Eine Cross-Chain-Bridge erlaubt Transfers zwischen verschiedenen Blockchains ohne Drittanbieter. Das Projekt besitzt 420 Billionen Token wie der ursprüngliche Pepe-Coin, der bei null Infrastruktur eine Milliardenbewertung aufbaute. Die Ethereum Prognose verdeutlicht den langen Rückweg eines Large Caps zum alten Hoch.

Die erwartete Binance-Listung wird den aktuellen Presale-Zugang durch eine öffentliche Marktbewertung ablösen, und jede abgeschlossene Runde rückt diesen Moment näher. Die Wallets, die jetzt einsteigen, sichern sich einen Abstand, der nach dem Börsenstart nicht mehr existieren wird.

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Fazit

Die Ethereum Prognose für Juli 2026 zeigt frische ETF-Zuflüsse nach zwei Monaten Pause, doch ETH braucht Glamsterdam und Monate an Kaufdruck, um die Verlustquartale zu beenden. Pepeto wartet nicht auf ein Upgrade, sondern hat seine Werkzeuge vor der Listung fertiggestellt. Die Ethereum Prognose verlangt von Anlegern Geduld, während der Presale einen Einstieg mit fertiggestellten Werkzeugen bietet, den ein ehemaliger Binance-Experte auf die erwartete Listung vorbereitet. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Einzelheiten zum aktuellen Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für das zweite Halbjahr 2026?

ETH handelt bei rund 1.920 Dollar und hat den 50-Tage-EMA zurückerobert, während der 200-Tage-EMA bei 2.242 Dollar die nächste große Hürde bildet. Changelly prognostiziert ein Jahresende bei rund 2.518 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Presale-Projekten?

Pepeto liefert einen Risk Scorer, PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge als funktionierende Werkzeuge vor dem erwarteten Binance-Listing. Alle Presale-Informationen stehen auf pepetocoin.com.