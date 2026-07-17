GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Volvo AB hat im zweiten Quartal besser angeschnitten als erwartet. Dabei habe Volvo eine starke Nachfrage nach Lkw verzeichnet, teilte das Unternehmen am Freitag in Göteborg mit. Höhere Kosten, etwa für US-Zölle, Fracht oder Material, konnten die Schweden mehr als ausgleichen.

Der Umsatz stieg auf 126,3 Milliarden schwedische Kronen (knapp 11,5 Mrd Euro), von 122,9 Milliarden Kronen im Vorjahr. Organisch erzielte Volvo ein Wachstum von sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich auf 14,8 Milliarden, nach 13,5 Milliarden Kronen zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit weniger gerechnet. Volvo habe dabei neben der robusten Nachfrage unter anderem von einem starken Servicegeschäft sowie geringeren Entwicklungskosten profitiert, hieß es.

Bei Lkw stieg das Neugeschäft um 33 Prozent auf 63.412 Fahrzeuge. Während die Nachfrage in Europa und Südamerika weiter schrittweise zulegte, stieg sie in Nordamerika sprunghaft an und war mehr als doppelt so hoch wie im Jahr zuvor./nas/stk