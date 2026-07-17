München, Deutschland | Santo André, Brasilien (ots) -Zwölf Jahre nach dem WM-Titel von 2014 ist das Campo Bahia vom deutschen Teamquartier zum Sehnsuchtsort brasilianischer Hochzeiten geworden - so geben sich beinahe jedes zweite Wochenende die Paare am legendären 7:1 Strand das Ja-Wort und auch Firmen suchen mit der Belegschaft das Teambuilding an der Küste Bahias. Aufgrund der großen Nachfrage investieren die Gründer Christian und Christiane Hirmer nun erneut: Ein neuer Beach Club und zusätzliche Suiten fördern den Ausbau des Veranstaltungsgeschäfts.Während die Fußballwelt in diesem Sommer auf die Weltmeisterschaft blickt, schreibt der Ort, an dem Deutschlands letzter großer Titel seinen Anfang nahm, sein eigenes Kapitel weiter. Das Campo Bahia im brasilianischen Fischerdorf Santo André - 2014 das legendäre Quartier der deutschen Nationalmannschaft, von dem aus sie ins 7:1 von Belo Horizonte und zum Weltmeistertitel zog - ist heute ausgerechnet das, was damals niemand für möglich gehalten hätte: einer der begehrtesten Orte Brasiliens für Hochzeiten und Familienfeste.Vom Ort des brasilianischen Traumas zum Sehnsuchtsort der BrasilianerDas 7:1 gilt in Brasilien bis heute als nationales Trauma. Umso bemerkenswerter ist, was aus dem Ort geworden ist, an dem sich die deutsche Mannschaft darauf vorbereitete: Brasilianische Paare wählen das Campo Bahia heute für den wichtigsten Tag ihres Lebens. Das Resort, das Christian und Christiane Hirmer gemeinsam mit dem Dorf Santo André aufgebaut haben, steht für eine leise Versöhnungsgeschichte zwischen deutschem Fußball und brasilianischer Lebensfreude - nachhaltige Architektur, bahianische Gastfreundschaft und ein Veranstaltungsgeschäft, das sich zum stärksten Segment des Hauses entwickelt hat und durchweg herausragende Gästebewertungen erhält.Die Gründer: seit zwölf Jahren vor Ort, mit dem Dorf, für die RegionChristian und Christiane Hirmer haben das Campo Bahia nicht als Investoren aus der Ferne entwickelt, sondern als Gastgeber vor Ort: Arbeitsplätze für die Gemeinde, lokale Lieferketten, Ausbildung, laufende Modernisierung von Spa über Möblierung bis zu sämtlichen Dächern, Sicherheit und Infrastruktur. 2014 machte ihr Projekt Santo André weltweit sichtbar - und prägt bis heute ein positives Deutschlandbild in Brasilien. Jetzt legen die beiden nach: Zur Hochsaison eröffnet der neue Beach Club; die Veranstaltungs- und Serviceflächen wurden erweitert, die Kapazität um zusätzliche Zimmer und Suiten erhöht. Die Umbauten - mit externen Fachplanern vorbereitet und bewusst in die Nachsaison gelegt - sind abgeschlossen.Brasilien: Wachstumsmarkt mit der nächsten WM vor der TürDer Ausbau ist zugleich ein Bekenntnis zum Standort: Brasilien zählt zu den dynamischsten Wachstumsmärkten unter den BRICS-Staaten, und die Küste Bahias gehört zu den touristischen Wachstumsregionen des Landes. 2027 kehrt die FIFA-Weltmeisterschaft nach Brasilien zurück - erstmals richtet das Land die Frauen-WM aus. Campo Bahia, schon 2014 Schauplatz von WM-Geschichte, ist dafür positioniert wie kein zweiter Ort.Die Gründer"In Brasilien feiern die Menschen bei uns die schönsten Tage ihres Lebens. Das erfüllt uns mit Stolz und belohnt unsere Investitionen, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in das Erfolgsprojekt - mit Gästen, die wiederkommen." - Christian Hirmer, Gründer"Santo André ist unser Zuhause geworden. Wenn brasilianische Familien ausgerechnet hier heiraten, wo 2014 die deutsche Mannschaft wohnte, dann ist das die schönste Bestätigung unserer Leistung." - Christiane Hirmer, GründerinÜber Campo BahiaDas Campo Bahia Hotel-Villas-Spa liegt direkt am Atlantik im Fischerdorf Santo André, Santa Cruz Cabrália (Bahia). Das Resort verbindet nachhaltige Architektur mit bahianischer Lebensart und ist auf Hochzeiten, Familien- und Firmenveranstaltungen, Retreats und individuelle Aufenthalte ausgerichtet. 2014 diente es der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Quartier beim Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.Pressekontakt:pr@campobahia.deAv. Beira Mar. 1885, Vilarejo de Santo André, Santa Cruz Cabrália, Bahia - BA - BrasilTel: +55 73 3198-4200 / CEP 45.807-000Original-Content von: Campo Bahia Hotel-Villas-Spa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113738/6316254