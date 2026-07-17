© Foto: Eric Gay - APSpaceX erreicht neue Tiefstände, nachdem technische Probleme zum Abbruch des Starship-Starts führten. Die Aktie bleibt hoch bewertet.Nach dem kurzfristigen Abbruch eines geplanten Starship-Testflugs schloss die SpaceX-Aktie 3,08 Prozent tiefer bei 131,11 US-Dollar und gab nachbörslich weitere 3,13 Prozent auf 127 US-Dollar nach. Damit notiert die Aktie fast 6 Prozent unter dem Ausgabepreis des Börsengangs von 135 US-Dollar. Die SpaceX-Aktie befindet sich inzwischen auf einer fünftägigen Verlustserie. Vor einem Monat, am 16. Juni, hatte die Aktie noch ein Intraday-Hoch von 225,64 US-Dollar erreicht. Seit dem Rekordkurs beträgt das Minus inzwischen über 43 Prozent. Technische Probleme stoppen …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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